«Барса» настаивает на том, чтобы де Йонг снизил зарплату. Для этого с ним могут продлить контракт

настаивает на том, чтобы Френки де Йонг снизил зарплату.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб вновь связался с окружением полузащитника, чтобы попросить его о снижении зарплаты. Если хавбек откажется, то «Барселона» вряд ли сможет подписать новичков летом.

Между руководством каталонского клуба и игроком не лучшие отношения, но в «Барсе» верят, что смогут договориться с ним о снижении зарплаты с продлением контракта еще на несколько сезонов.

На фоне ухода Жерара Пике, а также в связи с возможном уходом в «Барселоне» хотят заняться контрактами игроков, получающих наиболее высокие зарплаты. Самый важный случай – с Френки де Йонгом. Также рассматриваются варианты со снижением зарплат и Марка-Андре тер Стегена.

Благодаря отложенным во время пандемии коронавируса платежам зарплата де Йонга с этого сезона значительно увеличилась. В следующем сезоне она также останется очень высокой.

«Барса» уже поняла, что де Йонг не хочет уходить. В связи с этим клуб хочет заключить с игроком новый долгосрочный контракт, который будет выгоден для всех сторон. Окружению Френки уже предложили этот вариант, но стороны еще далеки от соглашения.

Статистику 25-летнего полузащитника можно изучить здесь.

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