Близкие Бензема считают, что его довели до травмы в сборной Франции, неверно распределяя нагрузку

Теги Карим Бензема Дидье Дешам Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига ЧМ-2022 Футбол

Стали известны подробности конфликта Карима Бензема с тренерами сборной Франции.

Как пишет L’Équipe, напряженность в отношениях между нападающим и тренерским штабом сборной Франции возникла из-за травмы, которую футболист получил за несколько дней до старта ЧМ-2022.

Бензема было сложно принять решение тренеров, которые предпочли отправить его в расположение «Реала». Форвард хотел лечиться в расположении сборной Франции и надеялся восстановиться от повреждения к концу турнира. Из-за того, что Дидье Дешам не вызвал никого на замену, Бензема с еще большим непониманием отнесся к этому решению.

Люди, близкие к Бензема, даже обвинили тренерский штаб сборной Франции в том, что форварда довели до травмы, неправильно распределяя нагрузку. За день до получения травмы Карим провел очень интенсивную тренировку.

У медицинского штаба сборной Франции тоже есть претензии к Бензема. Перед ЧМ-2022 врачи сборной хотели провести полное обследование, чтобы оценить состояние Карима, но форвард отказался от него. Бензема считает, что в совершенстве знает свое тело, а также проблемы, которые его беспокоят, поэтому посчитал, что может обойтись без обследования. Тогда медицинский персонал стал сомневаться в состоянии здоровья игрока.

Что происходит с Бензема? Говорят, обиделся на Дешама, почувствовал себя ненужным и не захотел ехать на финал ЧМ

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