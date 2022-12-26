«Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Энцо Фернандеса, но «Бенфика» отказала, потребовав отступные (Педру Алмейда)
«Ливерпуль» хочет купить Энцо Фернандеса у «Бенфики».
По данным португальского журналиста Педру Алмейды, английский клуб предложил за 21-летнего центрального полузащитника около 100 млн евро, но получил от «Бенфики» отказ.
Лиссабонский клуб сообщил «Ливерпулю», что отпустит Фернандеса лишь в случае выплаты отступных, прописанных в его контракте.
Ранее сообщалось, что отступные Энцо – 120 млн евро. Появлялась информация о готовности «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» выплатить их.
На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.
Очевидно что ценник просто от балды налеплен, эдакая загородительная цена от сумасшедших топ клубов, мол если хотите покупать здесь и сейчас, то переплачивайте в 3 раза. Как видеокарты в период бума майнинга. Но походу их это не останавливает )
Почти всю карьеру ждал его в Юнайтед.
Бенфика знает толк в закупках)
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Ага, игрок на 120 лямов, без базара.