«Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Энцо Фернандеса, но «Бенфика» отказала, потребовав отступные (Педру Алмейда)

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Ливерпуль» хочет купить Энцо Фернандеса у «Бенфики».

По данным португальского журналиста Педру Алмейды, английский клуб предложил за 21-летнего центрального полузащитника около 100 млн евро, но получил от «Бенфики» отказ.

Лиссабонский клуб сообщил «Ливерпулю», что отпустит Фернандеса лишь в случае выплаты отступных, прописанных в его контракте.

Ранее сообщалось, что отступные Энцо – 120 млн евро. Появлялась информация о готовности «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» выплатить их.

На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.

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41 комментарий

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Direct free kick
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Ответ Vitto
На них весит проклятие)) Да и на удачные трансферы приходится ряд неудачных.
Проклятия не существует. По крайней мере португальские клубы 2 раза выигрывали КЕЧ/ЛЧ после Гуттмана, а он якобы сказал что все португальцы ни разу за 100 лет. Осталось 40. Бенфика может удивить
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LostHeaven
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Ответ TravenS
За перспективу. Попади он в плавильную команду с правильным тренером, то с текущими данными легко вырастет в топ-игрока. Хотя уже и сейчас он играет здорово. Эти слова относятся ко всем молодым игрокам, за которых сегодня просят 100+м.
так ему и нужно попасть в правильную команду с правильным тренером. чем и является ливерпуль и клопп. попади к другим-пропадет. так что сам должен сюда стремиться
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Direct free kick
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Портовым юбилярам отказывают все кому не лень
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frog19
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Ответ Alex Legend
Сейчас бы центрального полузащитника мерять по голам и голевым передачам...
А чем его измерять так чтоб выйти на сумму 120 млн ?
Очевидно что ценник просто от балды налеплен, эдакая загородительная цена от сумасшедших топ клубов, мол если хотите покупать здесь и сейчас, то переплачивайте в 3 раза. Как видеокарты в период бума майнинга. Но походу их это не останавливает )
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Александра Александрова
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Ответ B_Boris
Нуньес - чемпион мира?)
Нет, но тоже 100 миллионов цена , у Бенфики похоже других цен нету !
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Vitto
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Ответ calamitas
Дураки могут только написать подобное
А что не так, обоснуй.
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Александра Александрова
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Ответ выходец из убежища
Это не какой-то середнячок, а лучший молодой игрок чемпионата мира. И в ЛЧ он хорошо себя показывал.
Лучший молодой игрок чемпионата мира это Альварес , которого Сити купил за 18.5 миллионов , те сущие копейки ! Но я не увидел игры на 120 миллионов от Энцо на этом Чм
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TravenS
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Ответ frog19
За что такие деньги ? Если оценивать лишь ЧМ, то и за их голкипера полудурка можно просить 50млн.. Игры в сезоне13 Голы1 Передачи3 Ага, игрок на 120 лямов, без базара.
За перспективу. Попади он в плавильную команду с правильным тренером, то с текущими данными легко вырастет в топ-игрока. Хотя уже и сейчас он играет здорово. Эти слова относятся ко всем молодым игрокам, за которых сегодня просят 100+м.
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B_Boris
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Ответ Александра Александрова
Ливерпуль недавно купил Нуньеса за 100 миллионов , ну как он тебе ?
Нуньес - чемпион мира?)
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calamitas
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Ответ Vitto
За 12 млн. Ну если найдутся дураки заплатит 120 млн.
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Ola BP
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Ответ Крыс Пол
Новый Нико Гайтан, так что ждем в МЮ.
Ох, вспомнил же)
Почти всю карьеру ждал его в Юнайтед.
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Vitto
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Ответ M93
Полгода назад перешёл в Бенфику за 20 млн и уже просят 120 млн евро. Бенфика знает толк в продажах.
За 12 млн. Ну если найдутся дураки заплатит 120 млн.
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Александра Александрова
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Ответ выходец из убежища
Это не какой-то середнячок, а лучший молодой игрок чемпионата мира. И в ЛЧ он хорошо себя показывал.
Ливерпуль недавно купил Нуньеса за 100 миллионов , ну как он тебе ?
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sogdianes
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Ответ Davron Tashkenbaev
Что то дороговато. Не помню в ближайшие годы игроков которые блеснули во время ЧМ, и которые потом переходя в топ клуб показали также себя. слишком большой риск.
Ди Мария, Озил, Хедира в 2010 году.
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Vitto
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Ответ SiberMK
Если б Бенфика не продавала своих талантов, которые они нашли в юности или взрастили сами, то полки музея пополнялись бы "ушастиками". Не просто так заняли первое место в группе, где был ПСЖ
На них весит проклятие)) Да и на удачные трансферы приходится ряд неудачных.
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Vitto
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Ответ выходец из убежища
Это не какой-то середнячок, а лучший молодой игрок чемпионата мира. И в ЛЧ он хорошо себя показывал.
Покупать игроков за 100+ млн после Евро/ЧМ - это идиотизм.
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Alex Legend
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Ответ frog19
За что такие деньги ? Если оценивать лишь ЧМ, то и за их голкипера полудурка можно просить 50млн.. Игры в сезоне13 Голы1 Передачи3 Ага, игрок на 120 лямов, без базара.
Сейчас бы центрального полузащитника мерять по голам и голевым передачам...
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Безымянный болельщик
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Ответ M93
Полгода назад перешёл в Бенфику за 20 млн и уже просят 120 млн евро. Бенфика знает толк в продажах.
Немного не прав ты.
Бенфика знает толк в закупках)
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Мансур Мадаев
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Ответ ман сити фейк
Аахаха дайте им лярд чтобы они выиграли АПЛ через 28 лет
Не плачь
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выходец из убежища
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Ответ Александра Александрова
Цены на футболистов стали какими-то космическими , раньше столько стоил один из лучших , а сейчас любой середнячок подающий надежды столько стоит !
Это не какой-то середнячок, а лучший молодой игрок чемпионата мира. И в ЛЧ он хорошо себя показывал.
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SiberMK
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Ответ Stewart Downing
бенфика не стремится сохранять таланты. Наверно знаешь почему
да понятно, что нынешние реалии и ценовая политика дает жизнь таким клубам, которые могут зарабатывать на мешках, продавая за приличную сумму засверкавший талант, а потом на эти ресурсы взять еще десяток. Но смысл был в другом
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frog19
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За что такие деньги ? Если оценивать лишь ЧМ, то и за их голкипера полудурка можно просить 50млн..
Игры в сезоне13 Голы1 Передачи3
Ага, игрок на 120 лямов, без базара.
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M93
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Полгода назад перешёл в Бенфику за 20 млн и уже просят 120 млн евро. Бенфика знает толк в продажах.
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Davron Tashkenbaev
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Что то дороговато. Не помню в ближайшие годы игроков которые блеснули во время ЧМ, и которые потом переходя в топ клуб показали также себя. слишком большой риск.
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Матрёшка Ефросиьевна
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Пусть берут. не наши деньги и тратят.
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