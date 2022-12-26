«Ливерпуль» предложил 100 млн евро за Энцо Фернандеса, но «Бенфика» отказала, потребовав отступные (Педру Алмейда)

« » хочет купить у «Бенфики».

По данным португальского журналиста Педру Алмейды, английский клуб предложил за 21-летнего центрального полузащитника около 100 млн евро, но получил от «Бенфики» отказ.

Лиссабонский клуб сообщил «Ливерпулю», что отпустит Фернандеса лишь в случае выплаты отступных, прописанных в его контракте.

Ранее сообщалось, что отступные Энцо – 120 млн евро. Появлялась информация о готовности «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» выплатить их.

На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.