Хавбек «Бенфики» привлек внимание клубов .

По данным журналиста UOL Бруно Андраде, « » опережает « » в гонке за 21-летнего игрока сборной .

Отмечается, что «МЮ» готов заплатить 120 миллионов евро отступных, чтобы избежать конкуренции.

На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.