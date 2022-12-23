«МЮ» опережает «Ливерпуль» в гонке за Энцо Фернандеса и готов заплатить 120 млн евро (Бруно Андраде)

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

Хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес привлек внимание клубов АПЛ.

По данным журналиста UOL Бруно Андраде, «Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» в гонке за 21-летнего игрока сборной Аргентины.

Отмечается, что «МЮ» готов заплатить 120 миллионов евро отступных, чтобы избежать конкуренции.

На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.

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49 комментариев

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Юрий Бабкин
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Ответ d.xoxlov
В "МЮ" даже Верон не заиграл. Энцо до него – пока что как до Луны. Ди Мария, кстати, тоже мимо съездил.
Зато Тевес хорошо в МЮ играл.
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maxromanov84@mail.ru
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Возьмите лучше двоих-троих бегущих марокканцев и на пиво ещё останется
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Stormbringer
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Ответ Павел Ларичев
Какой же бред. Он и близко столько не стоит.
Учитывая, какие деньги платят за всяких Грилишей, Нуньезов и Феликсов, всегда найдется желающий купить и за столько)
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d.xoxlov
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В "МЮ" даже Верон не заиграл. Энцо до него – пока что как до Луны. Ди Мария, кстати, тоже мимо съездил.
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Stormbringer
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Ответ benjamin92
Перспективный малый, чемпион мира, но столько не стоит
Ну тут два пути, или переплачивать за молодого топа или с риском вкладывать чуть менее солидные деньги в потенциального топа, как Реал с Эндриком. Ну или просеивать молодежь в надежде найти бриллиант, но топам надо игрока "здесь и сейчас", а вот всякие Бенфики или Монако могут позволить себе растить молодежь на продажу.
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AleksandrKuznetsov
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Хороший молодой игрок, не более, чтобы столько платить, даже по текущим ценам
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Дима Ермаков
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Ответ Зверёк
Дорого
Не купят они, купят другие. Бенфика по классике, нашла алмаз, сделала бриллиант , продаст в десять раз дороже. Молодцы.
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MJRom
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шикарный игрок. сможет через пару лет стать лидером МЮ
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Alexander Yavriantz
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Бред, уже за Антони безумные деньги заплатили, которых он не стоит, нельзя за Энцо столько платить. Как по мне и 80 много, но хотя бы в пределах разумного.
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llolishe
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Интересно как они опережают-больше лайков под фотками поставили или быстрее связались с агентом игрока и семьей?
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mibX
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Ответ corazón blanco
А что, Хамес был плохим футболистом? Нет. Был шикарным футболистом, вот только характера у него нет. На позиции 10-ки в Мадриде и в Баварии был одним из лучших в мире. Но из-за его узкопрофильности он не смог проявить себя на других позициях и опустил руки. Чувство недосказанности присутствует.
Хамес выдал несколько матчей на чемпионате мира и отбыл в Реал за 100 миллионов, где в нем не нуждались и где он себя не смог проявить. Он не был плохим футболистом, но суть та же - удачный ЧМ и за него выкладывают космические деньги на волне успеха.
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corazón blanco
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Ответ mibX
По пути Хамеса? За что такие деньги то?
А что, Хамес был плохим футболистом? Нет. Был шикарным футболистом, вот только характера у него нет. На позиции 10-ки в Мадриде и в Баварии был одним из лучших в мире. Но из-за его узкопрофильности он не смог проявить себя на других позициях и опустил руки. Чувство недосказанности присутствует.
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zzzeeerrrooo
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Ответ Stivi M.D.
Так Санчо норм тип, просто не в свою команду попал
Что в нем такого?
Он испугался конкуренции в Сити и свалил в БД, когда как Фоден стал железным игроком старта
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mibX
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По пути Хамеса? За что такие деньги то?
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мс-мешок
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Очень жирная утка, как раз к новогоднему столу.
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Stivi M.D.
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Ответ zzzeeerrrooo
Забыл про Санчо? Что он показал на ЧМ ?или может быть он с Бенфикой группу у Парижа выиграл? Англичане парят своих как могут
Так Санчо норм тип, просто не в свою команду попал
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zzzeeerrrooo
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Ответ Stivi M.D.
Щас бы Беллингема котом в мешке называть🤡
Забыл про Санчо?
Что он показал на ЧМ ?или может быть он с Бенфикой группу у Парижа выиграл?
Англичане парят своих как могут
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Lavinka
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А может и не опережает . А может утка .
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Крамбопулос Майкл
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Ну за такие бабки лучше Беллингема, моложе, англичанин, лидер сборной.
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Саня Smyk
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Ответ Зверёк
Дорого
Не бери
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Stivi M.D.
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Ответ ZamoRano
Топ на уровне деревина??
Уж точно не хуже Фернандеса, который провел один месяц на хорошем уровне
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ZamoRano
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Ответ Stivi M.D.
Щас бы Беллингема котом в мешке называть🤡
Топ на уровне деревина??
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Ростов-на-Дону
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В МЮ идут, как в "зинит" - только за большие бабки прощаться с квалификацией.
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ZamoRano
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Ну, лиги Европы в коллекции трофеев вроде ещё не было, можно переходить!
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Stivi M.D.
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Ответ zzzeeerrrooo
Брать кота в мешке или чемпиона мира , действительно непонятно почему 🤣
Щас бы Беллингема котом в мешке называть🤡
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