«МЮ» опережает «Ливерпуль» в гонке за Энцо Фернандеса и готов заплатить 120 млн евро (Бруно Андраде)
Хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес привлек внимание клубов АПЛ.
По данным журналиста UOL Бруно Андраде, «Манчестер Юнайтед» опережает «Ливерпуль» в гонке за 21-летнего игрока сборной Аргентины.
Отмечается, что «МЮ» готов заплатить 120 миллионов евро отступных, чтобы избежать конкуренции.
На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.
Он испугался конкуренции в Сити и свалил в БД, когда как Фоден стал железным игроком старта
Что он показал на ЧМ ?или может быть он с Бенфикой группу у Парижа выиграл?
Англичане парят своих как могут