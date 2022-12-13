«Ливерпуль» готов заплатить «Бенфике» 120 млн евро за Энцо Фернандеса. «Красные» близки к согласованию контракта с хавбеком (ESPN)

Полузащитник «Бенфики» может перейти в .

Как сообщает Sports Illustrated со ссылкой на ESPN Futbol Argentina, английский клуб будет готов выплатить 120 миллионов фунтов – такая сумма отступных прописана в контракте игрока с португальцами.

Кроме того, «Ливерпуль» и Фернандес близки к тому, чтобы согласовать условия личного контракта.

Ранее сообщалось, что конкуренцию «красным» в борьбе за 21-летнего игрока может составить «Реал».

В 13 матчах текущего сезона чемпионата Португалии Фернандес забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Подробную статистику аргентинца можно найти здесь.

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