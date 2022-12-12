«Реалу» и «Ливерпулю» интересен Энцо Фернандес, но «Бенфика» не хочет продавать его зимой. Отступные – 120 млн евро

Полузащитник «Бенфики» привлек внимание топ-клубов Европы.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, и заинтересованы в подписании футболиста сборной Аргентины, но пока не начинали переговоров с португальской командой.

не готова продать игрока зимой, если только ей не поступит очень серьезное предложение.

Утверждается, что сумма отступных за 21-летнего игрока составляет 120 млн евро.

В текущем сезоне Фернандес провел 13 игр в чемпионате Португалии и отдал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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