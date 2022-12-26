Де Брюйне о Холанде: «Может забить 600, 700 или 800 голов за карьеру, если будет здоров. Топ-уровень»

Кевин де Брюйне считает, что может забить 800 голов за карьеру.

«Мне не кажется, что Эрлинг так уж сильно отличается от других людей. Это обычный футболист, как и любой другой, и он не воспринимает себя слишком уж серьезно.

Когда речь о профессиональных футболистах или спортсменах, то, думаю, у каждого из них есть своя сильная сторона. Не думаю, что можно стать профессионалом, если у тебя нет той небольшой черты, которая помогает становиться лучшей версией себя. Холанд – молодой парень, он наслаждается жизнью и очень серьезно относится к футболу. Он любит забивать голы, поэтому я считаю, что это его главная уникальная черта.

Очень сложно сравнивать его с другими нападающими, потому что они все совершенно разные. Они играют на одной и той же позиции, но главная черта некоторых из них – физика, некоторые из них – демоны скорости. И все они забивают голы ради удовольствия. Из-за возраста Эрлинг еще не достиг этой планки, но есть нападающие, которые забили 300 или 400 голов. Эрлинг настолько одержим голами, что, возможно, пойдет дальше.

У него уже около 200 голов, так что, вероятно, он может забить 600, 700 или 800 мячей, если будет здоров и продолжит делать то, что делает сейчас.

Я не сравниваю нападающих, с которыми играл, потому что иначе смотрю на футбол. Эрлинг – форвард топ-уровня. Не думаю, что справедливо сравнивать или ранжировать нападающих, потому что у некоторых карьера только начинается, а у некоторых она уже закончилась. Поэтому я не люблю составлять рейтинги», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В этом сезоне на счету Холанда 24 гола в 19 матчах за « » во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.