Де Брюйне о Холанде: «Может забить 600, 700 или 800 голов за карьеру, если будет здоров. Топ-уровень»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Кевин де Брюйне Эрлинг Холанд Футбол

Кевин де Брюйне считает, что Эрлинг Холанд может забить 800 голов за карьеру.

«Мне не кажется, что Эрлинг так уж сильно отличается от других людей. Это обычный футболист, как и любой другой, и он не воспринимает себя слишком уж серьезно.

Когда речь о профессиональных футболистах или спортсменах, то, думаю, у каждого из них есть своя сильная сторона. Не думаю, что можно стать профессионалом, если у тебя нет той небольшой черты, которая помогает становиться лучшей версией себя. Холанд – молодой парень, он наслаждается жизнью и очень серьезно относится к футболу. Он любит забивать голы, поэтому я считаю, что это его главная уникальная черта.

Очень сложно сравнивать его с другими нападающими, потому что они все совершенно разные. Они играют на одной и той же позиции, но главная черта некоторых из них – физика, некоторые из них – демоны скорости. И все они забивают голы ради удовольствия. Из-за возраста Эрлинг еще не достиг этой планки, но есть нападающие, которые забили 300 или 400 голов. Эрлинг настолько одержим голами, что, возможно, пойдет дальше.

У него уже около 200 голов, так что, вероятно, он может забить 600, 700 или 800 мячей, если будет здоров и продолжит делать то, что делает сейчас.

Я не сравниваю нападающих, с которыми играл, потому что иначе смотрю на футбол. Эрлинг – форвард топ-уровня. Не думаю, что справедливо сравнивать или ранжировать нападающих, потому что у некоторых карьера только начинается, а у некоторых она уже закончилась. Поэтому я не люблю составлять рейтинги», – сказал полузащитник «Манчестер Сити».

В этом сезоне на счету Холанда 24 гола в 19 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Полную статистику 22-летнего нападающего можно найти здесь.

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24 комментария

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Alex Aminov
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И совсем нестарый!
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frog19
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Да даже если забъёт 700, 800, всё равно чемпионом мира не станет по понятным причинам. Норвегии там нечего ловить. И фанаты Шлионели Мэсси будут рассказывать что мол тут всё очевидно, нет титула - нет права называться величайшим игроком всех врёмен, в отличие от ихнего кумира, который таки урвал картонный кубок.
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TravenS
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Ответ Pokrishkin
Слишком часто он травмируются. Тем более для такого молодого возраста. С возрастом будет травмироваться только чаще такими темпами
Не факт, вполне возможен обратный вариант. В качестве примера Дембеле и Коман.
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Бухгалтер2021
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сколько еще про кар лика будут писать?
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Konstantin Meerov
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Есть демоны, а есть черти, эльфы и ктулху, - добавил с прищуром Кевин
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AntonIQ
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Ответ Quiet Dad
А он уже в клубе Федотова? Нет? Ло**ара...
Мы и так знаем, что вы ло**ара, можете не подписываться
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Lex
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Ответ Правдоруб Денисов
Холланд у Гвардиолы может и больше забить
Холланд у Гвардиолы получил травму вначале сезона.
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Пирс Морган
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Ответ ман сити фейк
Может в будущем будут играть полуфинале Евро как Уэльс? Думаю им вполне по силам такое.
Посмотрим, было бы интересно
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Wiley Fox
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Ну так профессиональный футбол и здоровье в разных галактиках

Холанд как комета, это уже сейчас понятно
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SiberMK
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Здоровье определяющий фактор, вероятность травм и умение сохранить тело в кондициях не потеряв после тридцати слишком сильно в резкости и скорости.
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Правдоруб Денисов
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Холланд у Гвардиолы может и больше забить
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Илья Игнатьев
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Есть физика — демоны скорости. А есть просто демон Кокорин
Ресторанный демон
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Нил Робертсон
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Рой Кин возобновил карьеру
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ман сити фейк
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Ответ Пирс Морган
С национальной сборной туговато будет, но может все силы отдать клубу
Может в будущем будут играть полуфинале Евро как Уэльс? Думаю им вполне по силам такое.
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Merdan Jumageldiyew
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Ответ Пирс Морган
С национальной сборной туговато будет, но может все силы отдать клубу
Игры национальных сборных даже на половину не уровень АПЛ или других сильных чемпионатов не говоря уже что игры национальных сборных длятся максимум месяц, а в чемпионатах 11 месяц и в среднем одна игра за три дня
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ман сити фейк
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У него есть всё. Главное продолжать в таком темпе.

Что Лукомский говорит насчёт Эрлинга? Сломал ли он систему Пепа? Кому больше пришлось подстраиваться
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Пирс Морган
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С национальной сборной туговато будет, но может все силы отдать клубу
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Pokrishkin
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Слишком часто он травмируются. Тем более для такого молодого возраста. С возрастом будет травмироваться только чаще такими темпами
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Radik_2.0
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Побьёт ли Холанд рекорд Гретцки?
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Quiet Dad
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А он уже в клубе Федотова? Нет? Ло**ара...
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corazón blanco
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Бомбардир от Бога, нацеленность у него на высочайшем уровне. И тут действительно главное здоровье.
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MagicWithoutBorders
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Этот парень был из тех, кто просто любит… забивать голы)
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Есть физика — демоны скорости.
А есть просто демон Кокорин
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Mr Hgaar
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Этот парень еще всех удивит. Удачи!
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