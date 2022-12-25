Месси, Хвича, Неймар, де Брюйне и Холанд – в символической сборной 1-й части сезона в Европе от Goal
Издание Goal представило символическую сборную Европы по итогам прошедшей части сезона.
В частности, в команду вошли лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд, лучший ассистент лиги Кевин де Брюйне и лучший ассистент Лиги 1 Лионель Месси.
Вратарь: Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Ким Мин Чжэ («Наполи»), Вильям Салиба («Арсенал»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);
Нападающие: Лионель Месси, Неймар (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).
Когда уже рейтинг начнут составлять с учетом реальности, а не по принципу "запихнуть побольше ярких атакующих игроков"...
нормального опорника?
Очень радостно, что парень заиграл на таком уровне.