Месси, Хвича, Неймар, де Брюйне и Холанд – в символической сборной 1-й части сезона в Европе от Goal

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Издание Goal представило символическую сборную Европы по итогам прошедшей части сезона.

В частности, в команду вошли лучший бомбардир АПЛ Эрлинг Холанд, лучший ассистент лиги Кевин де Брюйне и лучший ассистент Лиги 1 Лионель Месси.

Вратарь: Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Киран Триппьер («Ньюкасл»), Ким Мин Чжэ («Наполи»), Вильям Салиба («Арсенал»), Жоау Канселу («Манчестер Сити»);

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джамал Мусиала («Бавария»), Хвича Кварацхелия («Наполи»);

Нападающие: Лионель Месси, Неймар (оба – «ПСЖ»), Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

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22 комментария

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Artuom Batishev
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Сверхатакующая команда без баланса. У такой команды мало шансов против сильной и сбалансированной комы с хорошим опорником. На дистанции никаких шансов.

Когда уже рейтинг начнут составлять с учетом реальности, а не по принципу "запихнуть побольше ярких атакующих игроков"...
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Геннадий Тимченко
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Ответ Великий Алонсо
Месси что там забыл? Мешок на поле, пенальти забить и в пустые вороты я тоже могу.
Пешеход теперь неприкосаем - будет через своих мессионеров продолжать лить гавно на Мбаппе 🤦
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Имя Фамилия
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Мбаппе вместо пепси, Нкунку вместо Мусиалы.
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Achilles 21
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не фанат мбаппе, но странно что его нет
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Артем Андреев
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А что, на всю Европу не нашлось ни одного
нормального опорника?
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Pertinax Gandi
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А где же Писарский?
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Boba jac
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Ответ Великий Алонсо
Месси что там забыл? Мешок на поле, пенальти забить и в пустые вороты я тоже могу.
Где саудовский скамеечник ? Аааа????
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vatnikZOV1
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Ответ Великий Алонсо
Месси что там забыл? Мешок на поле, пенальти забить и в пустые вороты я тоже могу.
где кристиану рунальду.....? где кристиану рунальду...... ? где кристиану рунальду......?
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ɔculpa
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Ответ Великий Алонсо
Месси что там забыл? Мешок на поле, пенальти забить и в пустые вороты я тоже могу.
Да ни черта ты не можешь, чё ты нам гонишь?
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Атай Эстебесов
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Ответ Никита Самарин
Хвича 🤩 Очень радостно, что парень заиграл на таком уровне.
Хвича красавец, но где Неймар или Мбаппе?
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kunaguero
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А чем так хорош Брис Самба?
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Иван Висс
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по традиции: Кикнадзе, привет! Клоун...
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Ruscello
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Символическую атакующую сборную Европы..
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Мадрид наказывает!
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Что за прикол с этим грузином? Он родственник Чиферина или арабов?
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Xsand Neubua
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"Ланс", если что, пропустил 10 в 15 матчах Лиги 1
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Vin Col Mag
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Хвича заслужил . Сборная по делу .
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Юрий Кечко
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Ответ Великий Алонсо
Месси что там забыл? Мешок на поле, пенальти забить и в пустые вороты я тоже могу.
Пока ты только ртом пернул в очередной раз)))
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Семен Войнов
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Ответ Великий Алонсо
Месси что там забыл? Мешок на поле, пенальти забить и в пустые вороты я тоже могу.
Алонса всегда пишешь про Роналду ? Мы и так знаем, что фрукт - дно .
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Никита Самарин
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Хвича 🤩
Очень радостно, что парень заиграл на таком уровне.
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ARIGAMI ARIGAMI
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В нехилую компанию попал Хвича
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Великий Алонсо
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WhatZ
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Ой, а где же Мбаппе, которого многие фанаты и эксперты уже чуть ли не короновали?
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