Холанд забил больше всего голов в сезоне среди игроков АПЛ – 24. Больше всего голевых отдал де Брюйне – 13

Игроки «Манчестер Сити» сделали больше всего результативных действий в АПЛ.

Больше всего голов во всех турнирах в текущем сезоне среди игроков АПЛ забил – 24.

Больше всего голевых передач среди игроков отдал Кевин де Брюйне – 13.

Холанд забил с паса де Брюйне в матче 1/8 финала Кубка лиги против «Ливерпуля» (1:1, второй тайм).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.