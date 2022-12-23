Холанд забил больше всего голов в сезоне среди игроков АПЛ – 24. Больше всего голевых отдал де Брюйне – 13
Игроки «Манчестер Сити» сделали больше всего результативных действий в АПЛ.
Больше всего голов во всех турнирах в текущем сезоне среди игроков АПЛ забил Эрлинг Холанд – 24.
Больше всего голевых передач среди игроков АПЛ отдал Кевин де Брюйне – 13.
Холанд забил с паса де Брюйне в матче 1/8 финала Кубка лиги против «Ливерпуля» (1:1, второй тайм).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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