Де Брюйне в костюме Санта-Клауса поздравил детей c Рождеством. Холанд и Марез отвезли подарки в детскую больницу Манчестера

Игроки « » поздравили детей с Рождеством.

В рамках рождественской кампании «Сити» уже собрал 190 000 фунтов, которые позволят провести 76 000 часов бесплатных занятий футболом в рамках программы City in the Community. Клуб пригласил более 400 учеников из 15 местных начальных школ на рождественский фестиваль в футбольной академии «Сити».

Кевин де Брюйне и оделись в костюмы Санта-Клаусов и раздавали детям подарки. , , и Рико Льюис посетили Королевскую детскую больницу Манчестера, где подарили 1600 подарков детям, которые вынуждены провести праздники в больнице.

«Во время сегодняшнего визита стало очевидно, как сильно эти дети любят играть в футбол с тренерами программы City in the Community. Их энтузиазм заразителен.

Влияние футбола на физическое и психическое благополучие нельзя недооценивать, и я горжусь тем, что «Манчестер Сити» и его болельщики создают реальные возможности для молодых людей благодаря рождественской кампании клуба», – сказал де Брюйне.

«Манчестер Сити» сегодня сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка английской лиги. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.