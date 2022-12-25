«Краснодар» близок к подписанию бразильского хавбека «Карабаха» Кади (Sport24)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Азербайджан Карабах Краснодар Кади Футбол

Полузащитник «Карабаха» Кади может продолжить карьеру в Мир РПЛ.

По сведениям Sport24, переговоры о трансфере бразильца ведет «Краснодар». Стороны близки к достижению соглашения.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 15 игр в чемпионате Азербайджана и забил 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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24 комментария

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And-Rover
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Краснодар усиливается к Кубку Либертадорес.
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Никита Самарин
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Если судить по слухам, то зимой Краснодар должен усилится и качественно и количественно. Плюс новый тренер должен быть. Во второй части РПЛ за Краснодаром очень интересно будет последить.
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Богдан Агафонов
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Забавно конечно

А как же философия, тики-така, тотальное позиционное доминирование? Для чего тогда молодые в ЮФЛ, МФЛ и Первой лиге играют?
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Ночной кошмар Логинова
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Потеря для Карабаха…
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Кино Музыка
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Когда в Краснодаре появляется свой воспитанник, это интересно. Когда очередной лег - нет.
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semv
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Ответ vag36
Добротный игрок. По манере напоминает Клоудиньо из Зенита
Не Клоудиньо, а Клюудинью.
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semv
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Краснодар укрепляется под азиатскую ЛЧ
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Бухгалтер2021
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интересно ждемс
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Клюшка Овечкина
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Мы что-то пропустили, и «Краснодар» единолично восстанавливается в еврокубках?
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Давид Agabekyan
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Ответ Baggio From Baku
Бессмысленный для Кади трансфер. В еврокубках не сыграет.
В Карабахе же за победу в ЛЧ боролся? Без вылетов в группе или в 1/16 можно прожить за хорошие деньги
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Baggio From Baku
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Бессмысленный для Кади трансфер. В еврокубках не сыграет.
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Давид Agabekyan
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Ответ инок
Бразильцы, как правило, хорошо приживаются в нашем чемпионате. Хорошая будет сделка, если состоится.
А где бразильцы плохо приживаются?
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vag36
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Добротный игрок. По манере напоминает Клоудиньо из Зенита
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Константин Эсперов
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Ответ antip2000@pisem.net
Может пояснишь свой коммент? Что значит почти в Краснодаре? Ты приближенный к клубу и в курсе переговоров? или ты таксист, который знает чувака, которому другой чувак сказал, что в курсе переговоров? Или гадалка сказала? Можешь чуточка развернуть суть коммента?
У нас пол Краснодара друг друга знают ))
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priova 2
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Ответ antip2000@pisem.net
Может пояснишь свой коммент? Что значит почти в Краснодаре? Ты приближенный к клубу и в курсе переговоров? или ты таксист, который знает чувака, которому другой чувак сказал, что в курсе переговоров? Или гадалка сказала? Можешь чуточка развернуть суть коммента?
Таксист конечно, с другом друга, которому повар рассказал последний инсайд из стана кухни команды. Все ок. Верим.
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Партизанен
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Неплохое приобретение, уверен усилит Быков
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Valentin Kompaneytsev
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Краснодар количественно усиливается.
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Direct free kick
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Покупать игроков у клуба из дикого средневекового государства - себя не уважать
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Ahtarisiti
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Ответ antip2000@pisem.net
Может пояснишь свой коммент? Что значит почти в Краснодаре? Ты приближенный к клубу и в курсе переговоров? или ты таксист, который знает чувака, которому другой чувак сказал, что в курсе переговоров? Или гадалка сказала? Можешь чуточка развернуть суть коммента?
Как ты угадал?
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инок
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Бразильцы, как правило, хорошо приживаются в нашем чемпионате. Хорошая будет сделка, если состоится.
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antip2000@pisem.net
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Ответ Ahtarisiti
Он уже почти в Краснодаре…
Может пояснишь свой коммент? Что значит почти в Краснодаре? Ты приближенный к клубу и в курсе переговоров? или ты таксист, который знает чувака, которому другой чувак сказал, что в курсе переговоров? Или гадалка сказала? Можешь чуточка развернуть суть коммента?
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Иван Рыбаков
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Вроде это он очень хорош в дриблинге был, во время матчей квалификации ЛЧ.
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San Lorenso
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Между прочим он был очень хорош в матчах ЛЕ за Карабах.
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Ahtarisiti
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Он уже почти в Краснодаре…
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