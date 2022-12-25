«Краснодар» близок к подписанию бразильского хавбека «Карабаха» Кади (Sport24)
Полузащитник «Карабаха» Кади может продолжить карьеру в Мир РПЛ.
По сведениям Sport24, переговоры о трансфере бразильца ведет «Краснодар». Стороны близки к достижению соглашения.
В текущем сезоне 26-летний футболист провел 15 игр в чемпионате Азербайджана и забил 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
А как же философия, тики-така, тотальное позиционное доминирование? Для чего тогда молодые в ЮФЛ, МФЛ и Первой лиге играют?