«Краснодар» близок к подписанию бразильского хавбека «Карабаха» Кади (Sport24)

Полузащитник « » может продолжить карьеру в Мир .

По сведениям Sport24, переговоры о трансфере бразильца ведет « ». Стороны близки к достижению соглашения.

В текущем сезоне 26-летний футболист провел 15 игр в чемпионате Азербайджана и забил 4 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.