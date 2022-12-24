Лаутаро должен был бить 5-й пенальти в финале ЧМ-2022: «Я бы ударил сильно по центру, как бил мой старик»
Лаутаро Мартинес рассказал, как бы пробил пенальти в послематчевой серии финала ЧМ-2022.
Форвард «Интера» подтвердил, что 5-й удар с точки должен был исполнять он. Аргентина обыграла Францию в серии пенальти со счетом 4:2.
«Я бы ударил сильно по центру, как бил мой старик», – сказал Мартинес.
Лаутаро про победу на ЧМ: «Мы остались в истории Аргентины. Провел турнир не так, как хотел, но все равно счастлив»
Славься Господь всемогущий",- подумали фанаты Аргентины ,прочитав эти слова Мартинеса.
Еще забавно, что после гола Месси в дополнительное время( видимо , находясь в состоянии эйфории от гола) никто не оценил "перформанс" Мартинеса в этом моменте.
Вместо того чтобы просто покатить мяч на два-три метра ,набегающему параллельным курсом Месси и спокойно получить гол ....этот "гений" залепил со всей дури в ближний с неудобного угла....
Хорошо ( для болел аргов), что все так закончилось. А то бы по совокупности всех запоротых моментов на ЧМ ---Мартинеса распяли на родине