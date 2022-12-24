Лаутаро должен был бить 5-й пенальти в финале ЧМ-2022: «Я бы ударил сильно по центру, как бил мой старик»

рассказал, как бы пробил пенальти в послематчевой серии финала .

Форвард « » подтвердил, что 5-й удар с точки должен был исполнять он. Аргентина обыграла Францию в серии пенальти со счетом 4:2.

«Я бы ударил сильно по центру, как бил мой старик», – сказал Мартинес.

Лаутаро про победу на ЧМ: «Мы остались в истории Аргентины. Провел турнир не так, как хотел, но все равно счастлив»