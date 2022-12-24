Лаутаро должен был бить 5-й пенальти в финале ЧМ-2022: «Я бы ударил сильно по центру, как бил мой старик»

Теги Интер Сборная Франции по футболу серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Лаутаро Мартинес Футбол

Лаутаро Мартинес рассказал, как бы пробил пенальти в послематчевой серии финала ЧМ-2022.

Форвард «Интера» подтвердил, что 5-й удар с точки должен был исполнять он. Аргентина обыграла Францию в серии пенальти со счетом 4:2.

«Я бы ударил сильно по центру, как бил мой старик», – сказал Мартинес.

Лаутаро про победу на ЧМ: «Мы остались в истории Аргентины. Провел турнир не так, как хотел, но все равно счастлив»

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5 комментариев

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Hulk90210
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Ответ Леван Мкртчян
"Славься Господь всемогущий . Славься Господь всемогущий",- подумали фанаты Аргентины ,прочитав эти слова Мартинеса. Еще забавно, что после гола Месси в дополнительное время( видимо , находясь в состоянии эйфории от гола) никто не оценил "перформанс" Мартинеса в этом моменте. Вместо того чтобы просто покатить мяч на два-три метра ,набегающему параллельным курсом Месси и спокойно получить гол ....этот "гений" залепил со всей дури в ближний с неудобного угла.... Хорошо ( для болел аргов), что все так закончилось. А то бы по совокупности всех запоротых моментов на ЧМ ---Мартинеса распяли на родине
Славься-не славься, но Лаутаро твою Барсу из ЛЧ вышвырнул! Forza Inter!
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Фанат Лионеля Месси
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Льорису хоть с закрытыми глазами пробей пенальти-залетит
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Иван Лазович
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Судя по ударам, старик это Дибала
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Михо
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Сильно по центру мимо ворот. Лаутаро провел не лучший чм. Начинал основным, но что то пошло не так. Видимо у Аргентины всегда должен быть свой Игуаин
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Леван Мкртчян
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"Славься Господь всемогущий .
Славься Господь всемогущий",- подумали фанаты Аргентины ,прочитав эти слова Мартинеса.

Еще забавно, что после гола Месси в дополнительное время( видимо , находясь в состоянии эйфории от гола) никто не оценил "перформанс" Мартинеса в этом моменте.
Вместо того чтобы просто покатить мяч на два-три метра ,набегающему параллельным курсом Месси и спокойно получить гол ....этот "гений" залепил со всей дури в ближний с неудобного угла....

Хорошо ( для болел аргов), что все так закончилось. А то бы по совокупности всех запоротых моментов на ЧМ ---Мартинеса распяли на родине
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