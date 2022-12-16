Агент Моуринью встретился с президентом Федерации футбола Португалии. Тренеру интересно возглавить сборную

Продолжаются переговоры о назначении на пост главного тренера сборной Португалии.

, представитель специалиста, встретился с президентом Федерации футбола Португалии Фернанду Гомешем.

На переговорах стороны обсудили предложение для тренера, сообщает Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport

Сообщается, что Моуринью, занимающий пост главного тренера «Ромы», серьезно рассматривает вариант возглавить португальскую национальную команду.

Ранее отмечалось, что итальянский клуб против совмещения постов.

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