«МЮ» рассматривает аренду Феликса с обязательным выкупом – клуб не хочет платить 100 млн евро зимой. Англичане сделают запрос о трансфере Рамуша, Гакпо и Мората – в шорт-листе

ищет игроков для усиления атаки в зимнее трансферное окно.

Английский клуб сделает запрос о возможности трансфера нападающего «Бенфики» Гонсалу Рамуша, сообщает ESPN. Однако манкунианцы не уверены, что португальца получится подписать в январе.

У «Юнайтед» есть серьезные финансовые ограничения относительно зимних трансферов. Это связано с убытками из-за пандемии коронавируса и более высоких, чем ожидалось, расходов на трансферы прошлым летом.

Также в список игроков атаки, которыми интересуется «МЮ», входят футболисты и , а также Коди Гакпо из . Манкунианцев проинформировали о возможности подписать Феликса в январе, однако помехой может стать высокая трансферная стоимость хавбека – 100 миллионов евро.

Клуб рассматривает вариант с арендой 23-летнего игрока с обязательством выкупа по окончании сезона.

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