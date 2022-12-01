«Атлетико» продаст Феликса зимой только за 100 млн евро. «МЮ», «Баварии» и «ПСЖ» он интересен

«Атлетико» согласится продать зимой только за 100 млн евро.

Как пишет As, футболист хочет покинуть мадридский клуб в зимнее трансферное окно. «Атлетико», который летом 2019 года заплатил за игрока 127 млн евро, согласится продать его примерно за 100 млн евро.

Наибольший интерес к Феликсу проявляют , и . Английский клуб минувшим летом предлагал 130 млн евро за Жоау, но получил отказ. Парижане контактировали с вингером через Луиша Кампуша, который занимает в «ПСЖ» пост советника по футбольным вопросам.

Сообщалось, что после ухода Роберта Левандовского в «Барселону» «Бавария» предлагала за Феликса 100 млн евро, но получила отказ от «Атлетико».

В этом сезоне 23-летний футболист забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи в 18 матчах за «Атлетико». На ЧМ-2022 он забил 1 гол в 2 матчах за сборную Португалии.

Полную статистику игрока можно изучить здесь.