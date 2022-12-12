«Арсенал» лидирует в борьбе за Феликса. «МЮ» и «Астон Вилле» он тоже интересен

«Арсенал» опережает другие клубы в борьбе за вингера «Атлетико» Жоау Феликса.

Как пишет Marca, португалец интересен «Арсеналу», , . Агенту игрока Жорже Мендешу был бы интересен вариант с его переходом в , так как он хочет посотрудничать с новыми владельцами клуба.

Лидером в борьбе за 23-летнего футболиста стал . Неизвестно, включится ли в борьбу за игрока «Бавария».

В этом сезоне у Феликса 4 гола и 3 результативные передачи в 18 матчах за . На ЧМ-2022 он забил один мяч и отдал два голевых паса в составе сборной Португалии.

Полную статистику игрока можно найти здесь.

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