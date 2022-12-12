«Арсенал» лидирует в борьбе за Феликса. «МЮ» и «Астон Вилле» он тоже интересен
«Арсенал» опережает другие клубы в борьбе за вингера «Атлетико» Жоау Феликса.
Как пишет Marca, португалец интересен «Арсеналу», «Астон Вилле», «Манчестер Юнайтед». Агенту игрока Жорже Мендешу был бы интересен вариант с его переходом в «Челси», так как он хочет посотрудничать с новыми владельцами клуба.
Лидером в борьбе за 23-летнего футболиста стал «Арсенал». Неизвестно, включится ли в борьбу за игрока «Бавария».
В этом сезоне у Феликса 4 гола и 3 результативные передачи в 18 матчах за «Атлетико». На ЧМ-2022 он забил один мяч и отдал два голевых паса в составе сборной Португалии.
Полную статистику игрока можно найти здесь.
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