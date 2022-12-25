Судья Марчиняк о финале ЧМ-2022: «Расстроенному Мбаппе я сказал, что он супер и выиграет еще не один кубок»

Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк рассказал о своем общении с футболистами.

«У нас хорошие отношения с . Он всегда передает привет от своей бабушки, не забывает о польских корнях. В этот раз мы тоже пообщались, после матча он бросился нам на шею.

Французы тоже нас поблагодарили. Я обменялся несколькими фразами с , побеседовал с . Он получил желтую карточку, но не жаловался, а сам признал, что матч получился тяжелым.

Расстроенному Мбаппе я сказал, что он суперфутболист, который выиграет еще не один кубок. Он прижался ко мне, это были эмоции. Даже думать не хочу о том, что происходило у него в голове в тот момент», – сказал рефери из Польши.