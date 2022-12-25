Судья Марчиняк о финале ЧМ-2022: «Расстроенному Мбаппе я сказал, что он супер и выиграет еще не один кубок»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу судьи Уго Льорис ЧМ-2022 Оливье Жиру Шимон Марчиняк Пауло Дибала Килиан Мбаппе Футбол

Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк рассказал о своем общении с футболистами.

«У нас хорошие отношения с Пауло Дибалой. Он всегда передает привет от своей бабушки, не забывает о польских корнях. В этот раз мы тоже пообщались, после матча он бросился нам на шею.

Французы тоже нас поблагодарили. Я обменялся несколькими фразами с Уго Льорисом, побеседовал с Оливье Жиру. Он получил желтую карточку, но не жаловался, а сам признал, что матч получился тяжелым.

Расстроенному Мбаппе я сказал, что он суперфутболист, который выиграет еще не один кубок. Он прижался ко мне, это были эмоции. Даже думать не хочу о том, что происходило у него в голове в тот момент», – сказал рефери из Польши.

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14 комментариев

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Мужанов Дмитрий Александрович
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Ответ Mr Hgaar
Мбаппе точно выиграет. А вот сборная Франции возможно еще не скоро.
Точно Мбапе будет выигрывать только если останется в ПСЖ, ведь в Лиге-1 у них просто нет конкурентов)
А вот сборная Франции рано(скорее всего)или поздно ещё выиграет и ЧМ и ЧЕ, ведь топ футболисты у них появляются ежегодно в не малом количестве.
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Jordan95
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Пусть для начала хоть что-то в клубном футболе выиграет. Нормально так скинул якорь в сборной. Поменяй Мбаппе на Нкунку и они все равно будут одними из фаворитов любого турнира.

В 24 года ни одной золотой бутсы, про золотой мяч вообще молчу. Одни скандалы и интриги.
Чувачок пол года был в тени Месси и Неймара, а тут опять началось «величайший».

Не покидает меня ощущение, что Холанд будет его громить и по стате и по титулам, потом Мбаппе будет приезжать в сборную и забирать все внимание себе.
Вот такая новая битва лучших игроков поколения.
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pyqgqd9hqp
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Классно отсудил и с игроками общается на равных
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Igor Shalamov
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*.... Но когда уже судить буду не я" добавил Марчиняк
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Блуждающий странник
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Ответ Нефанатик
Марчиняк главное Ди Марию не расстроил после его симуляции
Ребят, советую заходить в комментарии к людям, которые в тупую хейтят Месси или Роналду или в данном случае Аргентину, можно увидеть много смешного

10 декабря, 13:40 | К новости Лаутаро о судье Матеу Лаосе: «Он делал странные вещи. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти»
"Не удаление Месси, не назначенный пенальти, постоянные свистки в пользу аргов... да, безусловно он делал очень странные вещи"

13 декабря, 14:52 | К записи в блоге ПСЖ
"Месси пропустит финал не из-за желтых карточек"

А вот непредвзятое мнение на счет одного из самых очевидных пенальти в плей-офф, где Ливакович блокирует Альвареса ещё и акцентировано его срубает ногой:

13 декабря, 22:36 | К новости ЧМ-2022. 1/2 финала. Аргентина разгромила Хорватию – 3:0! Альварес сделал дубль, у Месси 1+1
"Такой себе пенальти судья придумал. Вратарю надо было испариться?"

Далее можно узнать, что итальянца нельзя ставить на матчи Аргентины:

13 декабря, 22:55 | К новости Орсато назначил пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в матче Аргентины с Хорватией. Месси забил с точки
"Как можно было итальянца ставить на этот матч? Поставили бы сразу отца Месси судить."

Далее можно узнать, что Нидерландам не дали пенальти, если спросить у него ссылку на "спорный" момент где не дали точку ответ будет в стиле "уже не найти". Или ответа и вовсе не будет

15 декабря, 16:21 | К новости Дэмьен Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы. Лео – лучший на все времена»-2
Не суди матч Аргентина - Голландия Лаос, этих разговор бы не было. Почему то все молчат про непоставленный пенальти в ворота аргов, даже повтор не показали, хотя срубили явно.

А дальше уже просто истерики, все выкладывать не буду) кто захочет сам посмотрим. Настолько смешной персонаж
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Терминатор///Айлбибекович
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Ответ Искуственный интеллект
Комментарий удален пользователем
Конечно был.Уже столько разборов этого момента было и все единогласно говорят-пенальти 100-процентный.За исключением некоторых желтых журналистов конечно и кристианолюбов(ну тут медицина бессильна)...
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Дворец культуры Центральный
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Ответ Игорь Климов
Ещё не факт, что сборная Франции и Мбаппе выиграют в ближайшие Чемпионаты Мира этот кубок, даже за 4 года всё может кардинально измениться.
И не слова о Месси.
С каждым разом ты удивляешь все больше.
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Терминатор///Айлбибекович
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Это поколение Французов наверное самое сильное среди всех и поэтому Мбапе будет еще возможность(при чем очень высокая)стать Чемпионом Мира и не раз.Хотя у Франции всегда очень сильные команды.Взять хотя бы команды с Платини или Зиданом...
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Блуждающий странник
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Ответ Нефанатик
Марчиняк главное Ди Марию не расстроил после его симуляции
Самое главное это он тебя хотел лично расстроить. Чтоб спустя неделю после финала ты каждый раз писал однотипные комментарии и каждая новость вызывала у тебя гнев. Скоро будет принятие, не переживай
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Mr Hgaar
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Мбаппе точно выиграет. А вот сборная Франции возможно еще не скоро.
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Игорь Климов
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Ещё не факт, что сборная Франции и Мбаппе выиграют в ближайшие Чемпионаты Мира этот кубок, даже за 4 года всё может кардинально измениться.
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kaka10
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Я не могу до сих пор понять, почему когда Тэо играет головой, а Месси в него врезается, то назначают штрафной в пользу Аргентины?
Мне просто интересно, как работает логика Марчиняка) без хэйта в адрес Месси
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Нефанатик
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Марчиняк главное Ди Марию не расстроил после его симуляции
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Nacho13
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В 2002 году я тоже думал, что для гениального Роналдиньо это лишь первый кубок в его карьере. А жизнь решила по другому.
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Искуственный интеллект
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