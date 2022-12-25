Судья Марчиняк о финале ЧМ-2022: «Расстроенному Мбаппе я сказал, что он супер и выиграет еще не один кубок»
Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк рассказал о своем общении с футболистами.
«У нас хорошие отношения с Пауло Дибалой. Он всегда передает привет от своей бабушки, не забывает о польских корнях. В этот раз мы тоже пообщались, после матча он бросился нам на шею.
Французы тоже нас поблагодарили. Я обменялся несколькими фразами с Уго Льорисом, побеседовал с Оливье Жиру. Он получил желтую карточку, но не жаловался, а сам признал, что матч получился тяжелым.
Расстроенному Мбаппе я сказал, что он суперфутболист, который выиграет еще не один кубок. Он прижался ко мне, это были эмоции. Даже думать не хочу о том, что происходило у него в голове в тот момент», – сказал рефери из Польши.
А вот сборная Франции рано(скорее всего)или поздно ещё выиграет и ЧМ и ЧЕ, ведь топ футболисты у них появляются ежегодно в не малом количестве.
В 24 года ни одной золотой бутсы, про золотой мяч вообще молчу. Одни скандалы и интриги.
Чувачок пол года был в тени Месси и Неймара, а тут опять началось «величайший».
Не покидает меня ощущение, что Холанд будет его громить и по стате и по титулам, потом Мбаппе будет приезжать в сборную и забирать все внимание себе.
Вот такая новая битва лучших игроков поколения.
10 декабря, 13:40 | К новости Лаутаро о судье Матеу Лаосе: «Он делал странные вещи. Аргентина заслуживала победы до серии пенальти»
"Не удаление Месси, не назначенный пенальти, постоянные свистки в пользу аргов... да, безусловно он делал очень странные вещи"
13 декабря, 14:52 | К записи в блоге ПСЖ
"Месси пропустит финал не из-за желтых карточек"
А вот непредвзятое мнение на счет одного из самых очевидных пенальти в плей-офф, где Ливакович блокирует Альвареса ещё и акцентировано его срубает ногой:
13 декабря, 22:36 | К новости ЧМ-2022. 1/2 финала. Аргентина разгромила Хорватию – 3:0! Альварес сделал дубль, у Месси 1+1
"Такой себе пенальти судья придумал. Вратарю надо было испариться?"
Далее можно узнать, что итальянца нельзя ставить на матчи Аргентины:
13 декабря, 22:55 | К новости Орсато назначил пенальти за фол Ливаковича на Альваресе в матче Аргентины с Хорватией. Месси забил с точки
"Как можно было итальянца ставить на этот матч? Поставили бы сразу отца Месси судить."
Далее можно узнать, что Нидерландам не дали пенальти, если спросить у него ссылку на "спорный" момент где не дали точку ответ будет в стиле "уже не найти". Или ответа и вовсе не будет
15 декабря, 16:21 | К новости Дэмьен Дафф: «Мбаппе не годится даже для того, чтобы шнуровать Месси бутсы. Лео – лучший на все времена»-2
Не суди матч Аргентина - Голландия Лаос, этих разговор бы не было. Почему то все молчат про непоставленный пенальти в ворота аргов, даже повтор не показали, хотя срубили явно.
А дальше уже просто истерики, все выкладывать не буду) кто захочет сам посмотрим. Настолько смешной персонаж
С каждым разом ты удивляешь все больше.
Мне просто интересно, как работает логика Марчиняка) без хэйта в адрес Месси