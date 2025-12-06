  • Спортс
  • Черданцев зачитывал факты о Симоняне по ходу игры «Спартак» – «Динамо». Моссаковский перебил его в момент одной из атак гостей, Георгий ответил: «Да нет тут никакого момента»
51

Черданцев зачитывал факты о Симоняне по ходу игры «Спартак» – «Динамо». Моссаковский перебил его в момент одной из атак гостей, Георгий ответил: «Да нет тут никакого момента»

Черданцев озвучивал факты о Симоняне во время матча «Спартак» – «Динамо».

Комментатор матча «Спартак» – «Динамо» (1:1) Георгий Черданцев объявил перед началом встречи, что «Спартак» предоставил ему 99 фактов о Никите Симоняне.

Лучший бомбардир в истории красно-белых скончался в возрасте 99 лет.

Черданцев зачитывал факты по ходу встречи. Например, на 1-й минуте комментатор напомнил о наличии у Симоняна звания Героя труда, на 3-й – про родной город Симоняна Армавир, на 10-й – про отца Симоняна, работавшего сапожником, на 14-й – про то, что Симонян спал в чулане в квартире тренера в Москве, на 19-й – про его первый гол за «Спартак», на 30-й – про попадание в список «33 лучших игроков», на 38-й – про то, как Симонян завершал карьеру в «Спартаке».

На 53-й минуте второй комментатор Михаил Моссаковский попытался отвлечь Черданцева, рассказывавшего очередной факт: «Момент в штрафной [«Спартака»], Юр». Черданцев ответил: «Да нет тут никакого момента».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
