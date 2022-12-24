Судья ВАР о финале ЧМ-2022: «Симуляция Тюрама – самый сложный эпизод. Марчиняк был великолепен и заслуживает аплодисментов»
Арбитр ВАР, работавший на финале ЧМ-2022, рассказал о сложных моментах матча.
Сборная Аргентина одержала победу над Францией (3:3, по пенальти – 4:2). Главным судьей был Шимон Марчиняк.
– У вас практически не было работы во время финала. Это был один из немногих матчей на чемпионате мира, в котором ВАР не был использован ни разу.
– Так можно сказать только со стороны. Если анализировать количество событий, то было шесть голов, где в фазе атаки были сложные ситуации с офсайдом.
Было три пенальти, которые очень хорошо определил Шимон Марчиняк. У меня было два эпизода с потенциальной красной карточкой и архисложной симуляцией со стороны Тюрама. Не будем забывать, что иногда симуляция приводит к пенальти.
– Позвольте спросить, что было самым сложным?
– Определенно симуляция. Ассистенты ВАР часто доверяют первому ощущению. В данной ситуации оно указывало на пенальти. Как только Шимон принял решение о симуляции, я сказал, что надо остановить игру, и мы должны сначала все проверить.
К счастью, уже на первом повторе я увидел, что решение верное. Второй повтор только подтвердил это. Мы довольно быстро все проанализировали.
Это была непростая ситуация с точки зрения ВАР. Когда вы сидите в теплом кресле, пьете пиво и едите чипсы, все кажется простым. Помимо упомянутых ситуаций, я проверял множество мелочей, которые могут помочь, например, быстрое указание номера игрока или небольшая подсказка о решении.
Это секреты нашей работы, о которых не все знают. Шимон и ребята на поле заслуживают самых громких аплодисментов. Я был в тени и мог лишь помогать ребятам. У меня была очень благодарная работа.
Это был тяжелый и сложный матч. С точки зрения эмоций, количества событий и ответственности. Мне было легче благодаря тому, что Шимон был великолепен, – сказал Томаш Квятковски.
Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси
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На какие мысли это наводит?
так лучше контролировать результат или просто профанация технологии?
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Абсолютно не важно куда летел мяч, выставленный локоть увеличил площадь тела в момент когда мяч летел в сторону где находились ворота
Я только со второго повтора понял , что Тюрам нырял и защ успел остановить ногу чтобы не случилося фол.....и то это видно с повтора с камеры из-за ворот ( из-за лицевой линии), а судья находился с другой стороны эпизода.
Марчиняк -- 👏👏👏