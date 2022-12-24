Судья ВАР о финале ЧМ-2022: «Симуляция Тюрама – самый сложный эпизод. Марчиняк был великолепен и заслуживает аплодисментов»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу судьи ЧМ-2022 Шимон Марчиняк Томаш Квятковски Маркус Тюрам Футбол

Арбитр ВАР, работавший на финале ЧМ-2022, рассказал о сложных моментах матча.

Сборная Аргентина одержала победу над Францией (3:3, по пенальти – 4:2). Главным судьей был Шимон Марчиняк.

– У вас практически не было работы во время финала. Это был один из немногих матчей на чемпионате мира, в котором ВАР не был использован ни разу.

– Так можно сказать только со стороны. Если анализировать количество событий, то было шесть голов, где в фазе атаки были сложные ситуации с офсайдом.

Было три пенальти, которые очень хорошо определил Шимон Марчиняк. У меня было два эпизода с потенциальной красной карточкой и архисложной симуляцией со стороны Тюрама. Не будем забывать, что иногда симуляция приводит к пенальти.

– Позвольте спросить, что было самым сложным?

– Определенно симуляция. Ассистенты ВАР часто доверяют первому ощущению. В данной ситуации оно указывало на пенальти. Как только Шимон принял решение о симуляции, я сказал, что надо остановить игру, и мы должны сначала все проверить.

К счастью, уже на первом повторе я увидел, что решение верное. Второй повтор только подтвердил это. Мы довольно быстро все проанализировали.

Это была непростая ситуация с точки зрения ВАР. Когда вы сидите в теплом кресле, пьете пиво и едите чипсы, все кажется простым. Помимо упомянутых ситуаций, я проверял множество мелочей, которые могут помочь, например, быстрое указание номера игрока или небольшая подсказка о решении.

Это секреты нашей работы, о которых не все знают. Шимон и ребята на поле заслуживают самых громких аплодисментов. Я был в тени и мог лишь помогать ребятам. У меня была очень благодарная работа.

Это был тяжелый и сложный матч. С точки зрения эмоций, количества событий и ответственности. Мне было легче благодаря тому, что Шимон был великолепен, – сказал Томаш Квятковски.

Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси

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17 комментариев

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Tybalt
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ни разу VAR не включился за 120 минут матча, хотя спорных эпизодов было достаточно.
На какие мысли это наводит?
так лучше контролировать результат или просто профанация технологии?
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usman703
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Ответ Вадим flanec
Ну теперь понятно что делают судьи в комнате ВАР, пьют пиво, едят чипсы и смотрят футбол))
Он имеет в виду не судей ВАР, а зрителей
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Stanislav Orlov
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Ответ Vinnipukh Vinni
Вот подножка Дембеле https://oxy.sports.ru/fetch/?url=https%3A%2F%2Fsun9-81.userapi.com%2Fimpg%2FJS-UveIQOqK0Q0dJwd8Ay9jBdoVWFK4kp_73qg%2FFzY3QbzDBQs.jpg%3Fsize%3D947x1080%26quality%3D96%26sign%3D99ffd5ff357f3d06267bdbfd54a34eb0%26type%3Dalbum
Серьёзно?? Чел уже падает на этой фотке)))
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Вадим flanec
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Ну теперь понятно что делают судьи в комнате ВАР, пьют пиво, едят чипсы и смотрят футбол))
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Я Гражданин Мира
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Ответ зак
Ни кто не отрицает что Тюрам симулировал, но никто не поддерживает симуляцию Ди Марии, в одном случае жёлтая в другом пенальти..
Ещё раз смотрите эпизод и вы тоже увидите там пенальти.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ зак
А симуляция Ди Марии? Это тогда что?
Вот подножка Дембеле

https://oxy.sports.ru/fetch/?url=https%3A%2F%2Fsun9-81.userapi.com%2Fimpg%2FJS-UveIQOqK0Q0dJwd8Ay9jBdoVWFK4kp_73qg%2FFzY3QbzDBQs.jpg%3Fsize%3D947x1080%26quality%3D96%26sign%3D99ffd5ff357f3d06267bdbfd54a34eb0%26type%3Dalbum
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Я Гражданин Мира
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Разглядеть в моменте эту симуляцию - это действительно был один из лучших моментов матча.
Я бы сказал не только матча а всего чемпионата.
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Леван Мкртчян
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Ответ Человек1991
Марцыняк и Вар поставили 2 левых пенальти именно в концовках игры , первый Муани падал симулировал, второй сначала рукой играл Упамекано , весь мир это видел, но Вар молчок поймали , да и потом удар Мбаппе летел намного выше ворот , и специальной игры рукой не было у Монтьеля . Также было ещё несколько ошибок в пользу Франции .
По правилам , последний эпизод с выставленным локтем - это чистый пенальти.
Абсолютно не важно куда летел мяч, выставленный локоть увеличил площадь тела в момент когда мяч летел в сторону где находились ворота
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Химчанин Юран
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Ответ зак
А симуляция Ди Марии? Это тогда что?
А это, друг мой, полыхание
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Леван Мкртчян
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Ответ Дмитрий Снегирёв
Разглядеть в моменте эту симуляцию - это действительно был один из лучших моментов матча.
И как уверено он ( судья ) это сделал, сразу остановив игру и показав карточку за симуляцию.
Я только со второго повтора понял , что Тюрам нырял и защ успел остановить ногу чтобы не случилося фол.....и то это видно с повтора с камеры из-за ворот ( из-за лицевой линии), а судья находился с другой стороны эпизода.
Марчиняк -- 👏👏👏
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almatbarsa
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Ответ зак
Ни кто не отрицает что Тюрам симулировал, но никто не поддерживает симуляцию Ди Марии, в одном случае жёлтая в другом пенальти..
Как он мог симулировать если в момент падения он даже не видел Дембеле который остался позади? Контакт был и он был достаточным чтобы у Ди Марии заплелись ноги. Глупый фол со стороны француза, но это фол, и естественно, пенальти, как бы не обижались хейтеры
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Человек1991
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Марцыняк и Вар поставили 2 левых пенальти именно в концовках игры , первый Муани падал симулировал, второй сначала рукой играл Упамекано , весь мир это видел, но Вар молчок поймали , да и потом удар Мбаппе летел намного выше ворот , и специальной игры рукой не было у Монтьеля . Также было ещё несколько ошибок в пользу Франции .
+2
-7
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zzzeeerrrooo
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Ответ зак
А симуляция Ди Марии? Это тогда что?
Бочек потек
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зак
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Ни кто не отрицает что Тюрам симулировал, но никто не поддерживает симуляцию Ди Марии, в одном случае жёлтая в другом пенальти..
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зак
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А симуляция Ди Марии? Это тогда что?
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Дмитрий Снегирёв
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Разглядеть в моменте эту симуляцию - это действительно был один из лучших моментов матча.
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Футбол_это_жизнь
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Отличное судейство в тяжелейшем матче. И только африканцы ноют.
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