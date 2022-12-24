Судья Марчиняк о финале ЧМ-2022: «Серьезных ошибок не было. Зря прервал французскую контратаку после фола Акуньи, но с этим я готов смириться»

Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк заявил об отсутствии существенных ошибок в его работе.

«Конечно, ошибки были. Я прервал французскую контратаку после безобразного фола . Я испугался, что тот, на ком сфолили, устроит разборки, и неправильно оценил ситуацию. Ничего не произошло, а я мог позволить продолжить игру и лишь затем показать нарушителю карточку. Не повезло.

Но в таком матче я готов смириться с подобными ошибками. Главное, что не было серьезных ошибок», – сказал поляк.

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