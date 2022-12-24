Судья Марчиняк о финале ЧМ-2022: «Серьезных ошибок не было. Зря прервал французскую контратаку после фола Акуньи, но с этим я готов смириться»
Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк заявил об отсутствии существенных ошибок в его работе.
«Конечно, ошибки были. Я прервал французскую контратаку после безобразного фола Маркоса Акуньи. Я испугался, что тот, на ком сфолили, устроит разборки, и неправильно оценил ситуацию. Ничего не произошло, а я мог позволить продолжить игру и лишь затем показать нарушителю карточку. Не повезло.
Но в таком матче я готов смириться с подобными ошибками. Главное, что не было серьезных ошибок», – сказал поляк.
Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси
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это было в конце основного времени и по сути пас на Мбаппе шёл, но поляк свистнул фол поняв, что французы полетят на ворота.
Минутой ранее он показал "продолжать", когда завалили игрока Франции у штрафной или внутри ( не разобрал) и вытянул ручонки с указанием продолжать игру.
Что же тут не позволил играть?
Нормас))
Судья - 12й игрок лучше атакующей команды? Можно прощать все фолы и не давать жк, если команда лучше атакует?
Наверн ФИФА заявила, а я пропустил
Французов не было на поле 80 минут. А на 123 минуте могли и вовсе не доводить до серии пенальти.
ДиМария упал как подкошенный после дуновения ветра сзади .
А так - да , Франция просто начала играть с 70 ой минуты , и только себя могут винить в поражении , и вратаря аргов , конечно.
Просто жаль , что Мбаппе , забив 4 в финале и проведя отличный турнир , не получил лучшего игрока турнира .