Судья Марчиняк о финале ЧМ-2022: «Серьезных ошибок не было. Зря прервал французскую контратаку после фола Акуньи, но с этим я готов смириться»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу судьи ЧМ-2022 Шимон Марчиняк Маркос Акунья Футбол

Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк заявил об отсутствии существенных ошибок в его работе.

«Конечно, ошибки были. Я прервал французскую контратаку после безобразного фола Маркоса Акуньи. Я испугался, что тот, на ком сфолили, устроит разборки, и неправильно оценил ситуацию. Ничего не произошло, а я мог позволить продолжить игру и лишь затем показать нарушителю карточку. Не повезло.

Но в таком матче я готов смириться с подобными ошибками. Главное, что не было серьезных ошибок», – сказал поляк.

Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси

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32 комментария

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obid
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Ответ Nogoi89
Судья выполнил свою работу на 5+. Этот эпизод я тоже помню, но такое может случиться с каждым, это не трагедия.
Как раз таки потенциально очень опасную атаку французов прервал и обычно судьи в такие моменты не останавливают игру а дают отложенную желтую
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Tybalt
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Ответ Михаил Ильин
Тогда могла бы забить и победить команда без того самого игрока в составе.
некоторые недовольны тем, что люди констатируют факт из увиденного собственными глазами
https://postimg.cc/cgMCHxkM
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Tybalt
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Ответ Ramin Mamedov
Там не было выхода 2 в 1, внимательнее смотри...
https://postimg.cc/cgMCHxkM
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Papa Bear
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Отвратительно лысый отсудил финал, это не единственный его косяк.
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зак
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Если оправдывается значит судил не честно и совесть мучает..
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Ramin Mamedov
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Ответ Sevuska
Третий гол Арги забили , когда 2 игрока замены были на поле . ДиМария упал как подкошенный после дуновения ветра сзади . А так - да , Франция просто начала играть с 70 ой минуты , и только себя могут винить в поражении , и вратаря аргов , конечно. Просто жаль , что Мбаппе , забив 4 в финале и проведя отличный турнир , не получил лучшего игрока турнира .
Согласен, человек забивший на 1 пенальти меньше и выигравший при этом - не заслуживает игрока матча прям совсем..
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Ramin Mamedov
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Ответ Tybalt
эпизод, в котором фолили на Тчуамени, но тот устоял на ногах и сделал пас своему с выходом 2 на 1 с Мбаппе на острие? это было в конце основного времени и по сути пас на Мбаппе шёл, но поляк свистнул фол поняв, что французы полетят на ворота. Минутой ранее он показал "продолжать", когда завалили игрока Франции у штрафной или внутри ( не разобрал) и вытянул ручонки с указанием продолжать игру. Что же тут не позволил играть?
Там не было выхода 2 в 1, внимательнее смотри...
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Михаил Ильин
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Ответ Tybalt
эпизод, в котором фолили на Тчуамени, но тот устоял на ногах и сделал пас своему с выходом 2 на 1 с Мбаппе на острие? это было в конце основного времени и по сути пас на Мбаппе шёл, но поляк свистнул фол поняв, что французы полетят на ворота. Минутой ранее он показал "продолжать", когда завалили игрока Франции у штрафной или внутри ( не разобрал) и вытянул ручонки с указанием продолжать игру. Что же тут не позволил играть?
Тогда могла бы забить и победить команда без того самого игрока в составе.
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Nogoi89
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Судья выполнил свою работу на 5+. Этот эпизод я тоже помню, но такое может случиться с каждым, это не трагедия.
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Роберт Дауни-средний
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Ответ Rule1
Отличный был финал,просто бомба. Так хотелось порадоваться за Аргентину на спортсе,а эти модераторы в бан закинули. Видимо тоже за Портуков топили
Вас неадекватов сектантских только так банить нужно) удивительно что вообще кого-то из вас забанили, учитывая лояльность администрации к вашей движухе
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Sevuska
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Ответ Rule1
Здравствуйте Сева,вы еще с нами ? Вы молодец,знайте это,после всего что произошло,вы выдержали это и не покинули нас. А вы не знаете где на войне как на войне ? Просто мне кажется что вы по любому знакомы
С кем это вами !? 😂 с сектой мессе!? Ну а кудаж от вас деваться то !? 🤣
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Заяцволк
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Ответ Direct free kick
Слабый судья, но другие кто обслуживал аргов хуже, особенно Лаос
Слабый и некрасивый. Поставил 2 пенки в ворота аргентинцев, но Кринжиану к мячу не пустил
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Tybalt
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эпизод, в котором фолили на Тчуамени, но тот устоял на ногах и сделал пас своему с выходом 2 на 1 с Мбаппе на острие?
это было в конце основного времени и по сути пас на Мбаппе шёл, но поляк свистнул фол поняв, что французы полетят на ворота.
Минутой ранее он показал "продолжать", когда завалили игрока Франции у штрафной или внутри ( не разобрал) и вытянул ручонки с указанием продолжать игру.
Что же тут не позволил играть?
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Alejandro_27
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Ответ Sevuska
Третий гол Арги забили , когда 2 игрока замены были на поле . ДиМария упал как подкошенный после дуновения ветра сзади . А так - да , Франция просто начала играть с 70 ой минуты , и только себя могут винить в поражении , и вратаря аргов , конечно. Просто жаль , что Мбаппе , забив 4 в финале и проведя отличный турнир , не получил лучшего игрока турнира .
Во время углового перед назначением пенальти когда Мбаппе сравнял счёт 3:3, мяч отскочил к Мбаппе от руки его партнера и по идее судьи должны были посмотреть VAR и отменить пенальти.
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King_X
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То есть сколько раз он ЖК простил - он даже не задумался?
Нормас))
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ster3
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Не было серьёзных ошибок? Может я конечно слепой, но я сто раз пересмотрел эпизод с падением Ди Марии и не увидел где Дембеле его сбил.
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King_X
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Ответ igls54
Франции следует пенять только на себя с первым ударом в створ только на 70-й минуте
О, новое правило?
Судья - 12й игрок лучше атакующей команды? Можно прощать все фолы и не давать жк, если команда лучше атакует?

Наверн ФИФА заявила, а я пропустил
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Rule1
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Ответ Sevuska
Третий гол Арги забили , когда 2 игрока замены были на поле . ДиМария упал как подкошенный после дуновения ветра сзади . А так - да , Франция просто начала играть с 70 ой минуты , и только себя могут винить в поражении , и вратаря аргов , конечно. Просто жаль , что Мбаппе , забив 4 в финале и проведя отличный турнир , не получил лучшего игрока турнира .
Здравствуйте Сева,вы еще с нами ? Вы молодец,знайте это,после всего что произошло,вы выдержали это и не покинули нас. А вы не знаете где на войне как на войне ? Просто мне кажется что вы по любому знакомы
0
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Гегенпрессинг Рангника
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Респект, отлично отсудил и объяснил все эпизоды и признал где реально не прав. Удачи в будущем хорошему судьентус
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liverpool and barcelona fan
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К судейству вопросов нет. Все 3 пенальти назначенные им по делу.
Французов не было на поле 80 минут. А на 123 минуте могли и вовсе не доводить до серии пенальти.
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Alejandro_27
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Ответ vrisimo
Кстати, это была единственная ошибка. Хорошо, что он вспомнил о ней!
Не единственная
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Sevuska
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Третий гол Арги забили , когда 2 игрока замены были на поле .
ДиМария упал как подкошенный после дуновения ветра сзади .
А так - да , Франция просто начала играть с 70 ой минуты , и только себя могут винить в поражении , и вратаря аргов , конечно.
Просто жаль , что Мбаппе , забив 4 в финале и проведя отличный турнир , не получил лучшего игрока турнира .
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Toni_Montana
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Мужик, не оправдывайся! Абсолютно на 5 отсудил. Тяжелейший матч причем. Не без помарок, но в ключевых моментах все правильно трактовал! И это без ВАР, по старинке!
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nozavr
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Топ судейство под таким-то давлением. Были мелкие ошибки, как и у всех впрочем, но все ответственные решения были сделаны безошибочно.
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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Этой kypwe дали золотую медаль как МВП финала?
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