Судья финала ЧМ Марчиняк о запасных Аргентины на поле при голе Месси: «У Франции было 7 запасных на поле в момент их гола. Выискивать такие вещи несерьезно»

Теги Лионель Месси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу судьи Уго Льорис ЧМ-2022 Шимон Марчиняк Килиан Мбаппе Футбол

Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк ответил на критику в свой адрес.

Ранее L’Equipe оценила работу польского арбитра на 2 балла из 10. Французская газета заявила о том, что гол Лионеля Месси на 108-й минуте матча нельзя было засчитывать, так как на поле были запасные аргентинской сборной.

«Важно то, что говорят футболисты. Французские игроки, в том числе Мбаппе и Льорис, поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством.

Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно», – сказал Марчиняк и показал фото этого момента.

Третий гол Аргентины могли отменить из-за запасных на поле. По правилам это нарушение, но судьи игнорируют такие моменты

Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси

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49 комментариев

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f9rbjygrmn
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Ответ Vinnipukh Vinni
А ещё вратарь обязан ввести мяч в игру не далее, чем через шесть секунд после того, как взял в руки. Ты часто видел, чтобы за такие нарушения давали карточки и назначали свободные? Есть теория, а есть практика.
Ты как читал мой коммент?

«Судья должен остановить игру, дать ЖК и.т.д., ЕСЛИ оф.лицо мешает игре»
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Eduard Rastryopin
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Ответ Thomas Schaaf
Согласен, несолидно говорить о таком проиграв по делу, без явных судейских ошибок
В смысле - не солидно?
Если есть такие правила футбола,и они четко прописаны,то нужно было оба гола отменять.
Это и есть явная судейская ошибка,в которой Марчиняк лично признался.
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Nazar Kurtdurdyev
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Ответ usman703
Карт-бланш на фолы? Он уже в конце первого тайма посадил опорника аргов - Фернандеса на желтую. Это по-вашему карт-бланш такой? Мбаппе тоже желтую не дали за наглый удар сзади по ногам Де Поля, но никто ж не ноет на эту тему. Кому-то из аргов и французов желтую дали, а кому-то нет, тут уж как повезло
Де Поль сам виноват, и ващще, его самого стоило бы удалить за такое...
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Vinnipukh Vinni
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Ответ f9rbjygrmn
7. Лишние на поле для игры Тренер и другие официальные лица команд, внесенные в протокол (за исключением игроков и запасных), являются официальными лицами команд. Любое лицо, не внесенное в протокол матча как игрок, запасной игрок или официальное лицо команды, является посторонним лицом. Если официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок или постороннее лицо выйдет на поле для игры, судья должен: - остановить игру только, если это помешает игре - убрать лишнего с поля в момент остановки игры - вынести соответствующие дисциплинарные санкции Если игра была остановлена и вмешался: - официальное лицо команды, запасной игрок, замененный или удаленный игрок - игра возобновляется штрафным или 11-метровым ударом - посторонний - игра возобновляется "спорным" мячом Если мяч попадает в ворота и вмешательство не помешало обороняющейся команде сыграть в мяч (даже если произошел контакт вмешавшегося лица с мячом), гол засчитывается, за исключением случая, когда мяч прошел в ворота соперника Вопросы?
А ещё вратарь обязан ввести мяч в игру не далее, чем через шесть секунд после того, как взял в руки. Ты часто видел, чтобы за такие нарушения давали карточки и назначали свободные?

Есть теория, а есть практика.
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MaxKr
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Хочу увидеть фото.
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василий иванов
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столько нытья от Франции, которая была просто растоптана в первые 70 минут. Скажите спасибо Мбаппе за надежду и успокойтесь. Аргентина просто была лучше, как и Англия в 1/4, но от Англии отскочили.
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Vinnipukh Vinni
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Ответ Пенс
ага, а также расскажи про левый пенальти и такой же не поставленный в другие ворота, про карт-бланш на фолы латиносам, про срыв опаснейших французских контр. Зато теперь детям детей денег хватит.
О, у тебя тоже горит. Прекрасно ))
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patriot rossii
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Ответ usman703
Карт-бланш на фолы? Он уже в конце первого тайма посадил опорника аргов - Фернандеса на желтую. Это по-вашему карт-бланш такой? Мбаппе тоже желтую не дали за наглый удар сзади по ногам Де Поля, но никто ж не ноет на эту тему. Кому-то из аргов и французов желтую дали, а кому-то нет, тут уж как повезло
Сажают не еа карточки, а в тюрьму. Он предупредил. Вежливые люди так делают
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Йозе_Марино
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Я хоть по отношению к полякам не очень, но он молодец
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Н.Ф.
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"и показал фото этого момента"

Ну, и где это фото?
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Vitto
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Ответ usman703
Так он и принял решение не учитывать такие моменты в обе стороны, потому что они не влияют на игру
То есть решил правила не соблюдать. В финале ЧМ. Гениально.
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Stormbringer
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Для матча такого накала судья топово отсудил. Французов 75 минут видно не было и при этом они два раза возвращались в игру. Если на кого-то тут и пенять, то только на себя и на то, что поздно проснулись
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f9rbjygrmn
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Ответ rich.
Посмотрите на запасных французов, когда на последних секундах Коло Муани бил по воротам
7. Лишние на поле для игры

Тренер и другие официальные лица команд, внесенные в протокол (за исключением игроков и запасных), являются официальными лицами команд. Любое лицо, не внесенное в протокол матча как игрок, запасной игрок или официальное лицо команды, является посторонним лицом.

Если официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок или постороннее лицо выйдет на поле для игры, судья должен:

- остановить игру только, если это помешает игре

- убрать лишнего с поля в момент остановки игры

- вынести соответствующие дисциплинарные санкции

Если игра была остановлена и вмешался:

- официальное лицо команды, запасной игрок, замененный или удаленный игрок - игра возобновляется штрафным или 11-метровым ударом

- посторонний - игра возобновляется "спорным" мячом

Если мяч попадает в ворота и вмешательство не помешало обороняющейся команде сыграть в мяч (даже если произошел контакт вмешавшегося лица с мячом), гол засчитывается, за исключением случая, когда мяч прошел в ворота соперника

Это не нарушение, держу в курсе
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Александр Максаков
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Это какая-то новая тенденция - выбегать всей скамейкой на поле чуть что, как в НБА? Или и раньше это было модно?
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Антон Кузнецов
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хочется тр@х@ться
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f9rbjygrmn
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Ответ Сергей Перевалов
То, что 7 лишних французов на поле - тоже судейская недоработка, если матч не остановлен
7. Лишние на поле для игры

Тренер и другие официальные лица команд, внесенные в протокол (за исключением игроков и запасных), являются официальными лицами команд. Любое лицо, не внесенное в протокол матча как игрок, запасной игрок или официальное лицо команды, является посторонним лицом.

Если официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок или постороннее лицо выйдет на поле для игры, судья должен:

- остановить игру только, если это помешает игре

- убрать лишнего с поля в момент остановки игры

- вынести соответствующие дисциплинарные санкции

Если игра была остановлена и вмешался:

- официальное лицо команды, запасной игрок, замененный или удаленный игрок - игра возобновляется штрафным или 11-метровым ударом

- посторонний - игра возобновляется "спорным" мячом

Если мяч попадает в ворота и вмешательство не помешало обороняющейся команде сыграть в мяч (даже если произошел контакт вмешавшегося лица с мячом), гол засчитывается, за исключением случая, когда мяч прошел в ворота соперника

Вопросы?
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f9rbjygrmn
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Ответ wildgamer
И то, и то нарушение, в целом)
7. Лишние на поле для игры

Тренер и другие официальные лица команд, внесенные в протокол (за исключением игроков и запасных), являются официальными лицами команд. Любое лицо, не внесенное в протокол матча как игрок, запасной игрок или официальное лицо команды, является посторонним лицом.

Если официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок или постороннее лицо выйдет на поле для игры, судья должен:

- остановить игру только, если это помешает игре

- убрать лишнего с поля в момент остановки игры

- вынести соответствующие дисциплинарные санкции

Если игра была остановлена и вмешался:

- официальное лицо команды, запасной игрок, замененный или удаленный игрок - игра возобновляется штрафным или 11-метровым ударом

- посторонний - игра возобновляется "спорным" мячом

Если мяч попадает в ворота и вмешательство не помешало обороняющейся команде сыграть в мяч (даже если произошел контакт вмешавшегося лица с мячом), гол засчитывается, за исключением случая, когда мяч прошел в ворота соперника

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Харен Брогг
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Ответ Пенс
ага, а также расскажи про левый пенальти и такой же не поставленный в другие ворота, про карт-бланш на фолы латиносам, про срыв опаснейших французских контр. Зато теперь детям детей денег хватит.
Ты гений, вообще в курсе, что у Аргентины больше всех на турнире желтых карточек, как и финале собственно? Карт-бланш у него
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usman703
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Ответ Пенс
ага, а также расскажи про левый пенальти и такой же не поставленный в другие ворота, про карт-бланш на фолы латиносам, про срыв опаснейших французских контр. Зато теперь детям детей денег хватит.
Карт-бланш на фолы? Он уже в конце первого тайма посадил опорника аргов - Фернандеса на желтую. Это по-вашему карт-бланш такой? Мбаппе тоже желтую не дали за наглый удар сзади по ногам Де Поля, но никто ж не ноет на эту тему. Кому-то из аргов и французов желтую дали, а кому-то нет, тут уж как повезло
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mike78
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1) болел за Францию
2) Аргентина победила по делу
3) никакие запасные ни на один из голов не влияли. некрасиво, товарищи
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f9rbjygrmn
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Ответ Пенс
ага, а также расскажи про левый пенальти и такой же не поставленный в другие ворота, про карт-бланш на фолы латиносам, про срыв опаснейших французских контр. Зато теперь детям детей денег хватит.
Да ну, и в чём липовость пенальти на Ди Марие?
После матча кидали несколько скринов на ветках, где чётко видно что Дембеле сыграл как баран.

Где французам «не дали пенальти»?
А что за карт-бланшем на фолы?

Судья отсудил идеально, часто судьи убивают игру в финалах или просто не дают нормально играть. Я даже не заметил судью во время матча, и это идеально. Не пытался сбить темп игры самостоятельно, дал всем поиграть, все важные решения принимал верно.

Хотя чему я удивляюсь, очередная обиженная на месси(откуда пещерная ненависть к футболисту который тебе ничего не сделал?) говорит про судейство.
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Игорь Климов
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Оказалось, что не умеют французы достойно проигрывать, Марчиняк отлично отсудил матч финала на Чемпионате Мира!
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jackson_07
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Ответ wildgamer
Так сыграли рукой, или ты не понял, рука или голова ?)
На этом видео с этого ракурса похоже на руку, с др на голову. Я всегда стараюсь объективно давать оценку поэтому написал что не понял доконца.
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jackson_07
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Ответ wildgamer
Так сыграли рукой, или ты не понял, рука или голова ?)
На этом видео с этого ракурса похоже на руку, с др на голову. Я всегда стараюсь объективно давать оценку поэтому написал что не понял доконца.
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goshforever
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Если бы в футболе за такие косяки реально наказывали бы (а ля хоккей), то и сидели бы все по лавкам.
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