Судья финала ЧМ Марчиняк о запасных Аргентины на поле при голе Месси: «У Франции было 7 запасных на поле в момент их гола. Выискивать такие вещи несерьезно»

Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк ответил на критику в свой адрес.

Ранее L’Equipe оценила работу польского арбитра на 2 балла из 10. Французская газета заявила о том, что гол на 108-й минуте матча нельзя было засчитывать, так как на поле были запасные аргентинской сборной.

«Важно то, что говорят футболисты. Французские игроки, в том числе Мбаппе и , поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством.

Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно», – сказал Марчиняк и показал фото этого момента.

Третий гол Аргентины могли отменить из-за запасных на поле. По правилам это нарушение, но судьи игнорируют такие моменты

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