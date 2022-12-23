Судья финала ЧМ Марчиняк о запасных Аргентины на поле при голе Месси: «У Франции было 7 запасных на поле в момент их гола. Выискивать такие вещи несерьезно»
Судья финала ЧМ-2022 Шимон Марчиняк ответил на критику в свой адрес.
Ранее L’Equipe оценила работу польского арбитра на 2 балла из 10. Французская газета заявила о том, что гол Лионеля Месси на 108-й минуте матча нельзя было засчитывать, так как на поле были запасные аргентинской сборной.
«Важно то, что говорят футболисты. Французские игроки, в том числе Мбаппе и Льорис, поблагодарили меня после матча, они были довольны судейством.
Когда французы забивали один из голов, на поле находились семь их запасных игроков. Выискивать такие вещи несерьезно», – сказал Марчиняк и показал фото этого момента.
Третий гол Аргентины могли отменить из-за запасных на поле. По правилам это нарушение, но судьи игнорируют такие моменты
Вы просили разобрать судейство финала ЧМ-2022. Здесь три пенальти, симуляция Тюрама и спорный гол Месси
«Судья должен остановить игру, дать ЖК и.т.д., ЕСЛИ оф.лицо мешает игре»
Если есть такие правила футбола,и они четко прописаны,то нужно было оба гола отменять.
Это и есть явная судейская ошибка,в которой Марчиняк лично признался.
Есть теория, а есть практика.
Ну, и где это фото?
Тренер и другие официальные лица команд, внесенные в протокол (за исключением игроков и запасных), являются официальными лицами команд. Любое лицо, не внесенное в протокол матча как игрок, запасной игрок или официальное лицо команды, является посторонним лицом.
Если официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок или постороннее лицо выйдет на поле для игры, судья должен:
- остановить игру только, если это помешает игре
- убрать лишнего с поля в момент остановки игры
- вынести соответствующие дисциплинарные санкции
Если игра была остановлена и вмешался:
- официальное лицо команды, запасной игрок, замененный или удаленный игрок - игра возобновляется штрафным или 11-метровым ударом
- посторонний - игра возобновляется "спорным" мячом
Если мяч попадает в ворота и вмешательство не помешало обороняющейся команде сыграть в мяч (даже если произошел контакт вмешавшегося лица с мячом), гол засчитывается, за исключением случая, когда мяч прошел в ворота соперника
Это не нарушение, держу в курсе
Тренер и другие официальные лица команд, внесенные в протокол (за исключением игроков и запасных), являются официальными лицами команд. Любое лицо, не внесенное в протокол матча как игрок, запасной игрок или официальное лицо команды, является посторонним лицом.
Если официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок или постороннее лицо выйдет на поле для игры, судья должен:
- остановить игру только, если это помешает игре
- убрать лишнего с поля в момент остановки игры
- вынести соответствующие дисциплинарные санкции
Если игра была остановлена и вмешался:
- официальное лицо команды, запасной игрок, замененный или удаленный игрок - игра возобновляется штрафным или 11-метровым ударом
- посторонний - игра возобновляется "спорным" мячом
Если мяч попадает в ворота и вмешательство не помешало обороняющейся команде сыграть в мяч (даже если произошел контакт вмешавшегося лица с мячом), гол засчитывается, за исключением случая, когда мяч прошел в ворота соперника
Вопросы?
Тренер и другие официальные лица команд, внесенные в протокол (за исключением игроков и запасных), являются официальными лицами команд. Любое лицо, не внесенное в протокол матча как игрок, запасной игрок или официальное лицо команды, является посторонним лицом.
Если официальное лицо команды, запасной, замененный или удаленный игрок или постороннее лицо выйдет на поле для игры, судья должен:
- остановить игру только, если это помешает игре
- убрать лишнего с поля в момент остановки игры
- вынести соответствующие дисциплинарные санкции
Если игра была остановлена и вмешался:
- официальное лицо команды, запасной игрок, замененный или удаленный игрок - игра возобновляется штрафным или 11-метровым ударом
- посторонний - игра возобновляется "спорным" мячом
Если мяч попадает в ворота и вмешательство не помешало обороняющейся команде сыграть в мяч (даже если произошел контакт вмешавшегося лица с мячом), гол засчитывается, за исключением случая, когда мяч прошел в ворота соперника
Страдай
2) Аргентина победила по делу
3) никакие запасные ни на один из голов не влияли. некрасиво, товарищи
После матча кидали несколько скринов на ветках, где чётко видно что Дембеле сыграл как баран.
Где французам «не дали пенальти»?
А что за карт-бланшем на фолы?
Судья отсудил идеально, часто судьи убивают игру в финалах или просто не дают нормально играть. Я даже не заметил судью во время матча, и это идеально. Не пытался сбить темп игры самостоятельно, дал всем поиграть, все важные решения принимал верно.
Хотя чему я удивляюсь, очередная обиженная на месси(откуда пещерная ненависть к футболисту который тебе ничего не сделал?) говорит про судейство.