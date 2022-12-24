Роберто Карлос поддержал повара Salt Bae: «Многие не должны были касаться кубка мира, но делали это. Тебе можно, брат»

поддержал повара Salt Bae.

Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.

После победы сборной Аргентины над Францией в финале ЧМ-2022 он оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира. За это его раскритиковали фанаты, а ФИФА начала расследование из-за присутствия повара на поле.

Чемпион мира-2002 года в составе Бразилии выложил в инстаграм видео, где он запечатлен рядом с Salt Bae.

«Есть много людей, которые не должны были прикасаться к кубку мира, но прикоснулись. Тебе можно, брат. Я знаю тебя с детства, сегодня ты – феномен. Поздравляю, мой друг», – подписал видео Карлос.

Позже экс-защитник «Реала» отредактировал запись – сейчас в посте нет фразы о допустимости прикосновения к кубку мира.

«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины

Росси – повару Salt Bae после финала ЧМ-2022: «Поцелуй меня в зад. Прикасался к кубку мира, да кто ты, нахрен, такой? Твои две минуты славы истекли»