Роберто Карлос о Видале: «Он слишком много думает о «Реале». Все время о них говорит, но даже не касается мяча в матче с ними»

ответил Артуро Видалю на его слова о «Реале».

«Видаль много раз высказывался в адрес мадридского «Реала», а потом, выходя на игру, даже не прикасался к мячу. Я ему сказал: сначала нужно подумать о полуфинале, а не кричать про «Реал». Успокойся, друг мой, ты слишком много думаешь о «Реале».

«Фламенго» заслужил выход на чемпионат мира среди клубов. Но это короткий турнир, и трудно анализировать финал, когда мы еще не знаем, кто выйдет туда. Я думал о «Ривер Плейт» [в 2018 году], но они проиграли «Аль-Айну».

Побеждает в конечном итоге тот, кто больше мотивирован, независимо от соперника. Европейцы говорят, что им наплевать на клубный чемпионат мира, но ровно до того момента, пока они его не выигрывают», – сказал экс-защитник «Реала» в интервью Canal do Benja.

«Реал», мы надерем вам задницу!» Видаль после победы «Фламенго» в Кубке Либертадорес