Роберто Карлос: «Трент и Кейн могли бы играть за Бразилию. У Англии много сильных футболистов»

Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос оценил уровень английских футболистов.

« должен быть в стартовом составе Англии, потому что он входит в число сильнейших ее игроков. И Кейн хороший футболист.

У Англии хорошая команда, и не только по именам, но и по готовности игроков к чемпионату мира – или к тому, чтобы играть за Бразилию.

Я бы сказал, что Кейн и Трент могли бы за нас играть, но не только они. У вас много сильных футболистов», – заявил Карлос в интервью The Telegraph.