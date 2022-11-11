Роберто Карлос: «Трент и Кейн могли бы играть за Бразилию. У Англии много сильных футболистов»

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Экс-защитник сборной Бразилии Роберто Карлос оценил уровень английских футболистов.

«Трент Александер-Арнолд должен быть в стартовом составе Англии, потому что он входит в число сильнейших ее игроков. И Кейн хороший футболист.

У Англии хорошая команда, и не только по именам, но и по готовности игроков к чемпионату мира – или к тому, чтобы играть за Бразилию.

Я бы сказал, что Кейн и Трент могли бы за нас играть, но не только они. У вас много сильных футболистов», – заявил Карлос в интервью The Telegraph.

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