Росси – повару Salt Bae после финала ЧМ-2022: «Поцелуй меня в зад. Прикасался к кубку мира, да кто ты, нахрен, такой? Твои две минуты славы истекли»
Джузеппе Росси раскритиковал повара Salt Bae за поведение после финала ЧМ-2022.
Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.
После победы сборной Аргентины над Францией в финале чемпионата мира в Катаре он оказался на поле, сделал селфи с Лионелем Месси и другими футболистами, брал в руки кубок мира.
«SaltBae, можешь поцеловать меня в задницу. Так хотел всеобщего внимания, прикасался к кубку. Да кто ты, нахрен, такой, бро? Твои две минуты славы истекли. Следующий», – написал бывший форвард сборной Италии и «Вильярреала».
«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины
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