Росси – повару Salt Bae после финала ЧМ-2022: «Поцелуй меня в зад. Прикасался к кубку мира, да кто ты, нахрен, такой? Твои две минуты славы истекли»

раскритиковал повара Salt Bae за поведение после финала .

Нусрет Гекче – турецкий мясник, шеф-повар и ресторатор, которому принадлежит сеть стейк-хаусов Nusr-Et.

После победы сборной Аргентины над Францией в финале чемпионата мира в Катаре он оказался на поле, сделал селфи с и другими футболистами, брал в руки кубок мира.

«SaltBae, можешь поцеловать меня в задницу. Так хотел всеобщего внимания, прикасался к кубку. Да кто ты, нахрен, такой, бро? Твои две минуты славы истекли. Следующий», – написал бывший форвард сборной Италии и «Вильярреала».

«Ты просто сделал это для саморекламы». Турецкого повара Salt Bae раскритиковали за то, что после финала ЧМ он докучал Месси и игрокам Аргентины