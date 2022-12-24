Андрес Иньеста: «Барселона» выиграет Ла Лигу, я уверен. При Хави динамика положительная»
Хавбек «Виссел Кобе» Андрес Иньеста высказался о работе Хави во главе «Барселоны».
– Он принял команду в не такой уж простой ситуации, учитывая последние годы. Но я верю в то, что есть положительная динамика. Знаю, что в итоге все измеряется титулами, но движение в сторону того, на что все мы надеемся, есть.
– Имеется в виду победа в чемпионате? Верите, что «Барса» что-нибудь выиграет?
– Я уверен, что клуб добьется этого в текущем сезоне. Он вылетел из Лиги чемпионов, что стало ударом для всех, но продолжает участвовать в других соревнованиях.
В Ла Лиге у команды очень хорошее положение, и, хотя впереди еще много матчей, я уверен, что «Барселона» выиграет чемпионат, – сказал Иньеста.
Просто ради Переса и Лапорты играют все клубы..
С дивана тебе не видно ?
Теперь это только бледная тень той барсы .
Еще бы Атлетико вернулись, но с таким убогим футболом вряд ли