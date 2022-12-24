Андрес Иньеста: «Барселона» выиграет Ла Лигу, я уверен. При Хави динамика положительная»

Хавбек « » высказался о работе во главе «Барселоны».

– Он принял команду в не такой уж простой ситуации, учитывая последние годы. Но я верю в то, что есть положительная динамика. Знаю, что в итоге все измеряется титулами, но движение в сторону того, на что все мы надеемся, есть.

– Имеется в виду победа в чемпионате? Верите, что «Барса» что-нибудь выиграет?

– Я уверен, что клуб добьется этого в текущем сезоне. Он вылетел из Лиги чемпионов, что стало ударом для всех, но продолжает участвовать в других соревнованиях.

В Ла Лиге у команды очень хорошее положение, и, хотя впереди еще много матчей, я уверен, что « » выиграет чемпионат, – сказал Иньеста.