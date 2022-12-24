Андрес Иньеста: «Барселона» выиграет Ла Лигу, я уверен. При Хави динамика положительная»

Теги высшая лига Япония Виссел Кобе Барселона Хави Андрес Иньеста Ла Лига Футбол

Хавбек «Виссел Кобе» Андрес Иньеста высказался о работе Хави во главе «Барселоны».

– Он принял команду в не такой уж простой ситуации, учитывая последние годы. Но я верю в то, что есть положительная динамика. Знаю, что в итоге все измеряется титулами, но движение в сторону того, на что все мы надеемся, есть.

– Имеется в виду победа в чемпионате? Верите, что «Барса» что-нибудь выиграет?

– Я уверен, что клуб добьется этого в текущем сезоне. Он вылетел из Лиги чемпионов, что стало ударом для всех, но продолжает участвовать в других соревнованиях.

В Ла Лиге у команды очень хорошее положение, и, хотя впереди еще много матчей, я уверен, что «Барселона» выиграет чемпионат, – сказал Иньеста.

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13 комментариев

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Xabi Alonso78
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Да да, и Лигу Чемпионов
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marshalericsson1357
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Ответ Sevuska
При Хави и Иниесте Барселона была чудом . Теперь это только бледная тень той барсы .
Ну хорош, это было неизбежно после ухода таких игроков.
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otchim kaloeda
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Ответ charly001
Ла лигу еще смотрят ??
Нет..
Просто ради Переса и Лапорты играют все клубы..
С дивана тебе не видно ?
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Recreated
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Ага...ну-ну!!
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Sevuska
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При Хави и Иниесте Барселона была чудом .
Теперь это только бледная тень той барсы .
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Дворовый футболист
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Вряд ли, но слава богу в этом году хоть конкуренция достойная у Реала
Еще бы Атлетико вернулись, но с таким убогим футболом вряд ли
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Bazilic
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Думаю возьмут Ла Лигу, очень уверенно идут
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charly001
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Ла лигу еще смотрят ??
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Bazilic
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Ну кабинет начал свою работу. По другому объяснить дисквалификацию Левандовски я не могу
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BarsaMaks
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Надеемся
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Burel
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перес уже так отчаялся, что просто в открытую судейский админресурс врубает
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Как ЛЧ
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Геннадий Тимченко
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Ну чтобы была интрига уже пошли дисквалификации ведущих игроков Барсы😡
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