Роналдо о ЧМ-2022: «Месси спас Аргентину несколько раз, у него много выдающихся моментов. Он заслужил победу»
Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о победе Аргентины на ЧМ-2022.
«У Месси было много выдающихся моментов на чемпионате, он спас свою страну несколько раз.
Он очень умело перемещается между линиями, а стоит ему подобраться близко к чужой штрафной, его уже почти невозможно остановить.
Он заслужил чемпионство!» – заявил Роналдо.
Слезы Роналду, счастье Месси, танцы Неймара. Главные эмоции ЧМ-2022
Месси шикарно сыграл, все это видели.
ЧМ 2010 - 0 голов.
Копа 2011 - 0 голов.
Копа 2015 - 1 гол с левого пенальти.
Копа 2019 - 1 гол с левого пенальти и нытьё о судьях, которые вытащили его сбродную из группы.
Пепси на фэйковых турнирах.
Копа 2021 (ковидная) - 4 гола
ЧМ 2022 (зимний) - 7 голов
Вопрос. Где тут подвох?
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