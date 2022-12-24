Роналдо о ЧМ-2022: «Месси спас Аргентину несколько раз, у него много выдающихся моментов. Он заслужил победу»

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о победе на ЧМ-2022.

«У Месси было много выдающихся моментов на чемпионате, он спас свою страну несколько раз.

Он очень умело перемещается между линиями, а стоит ему подобраться близко к чужой штрафной, его уже почти невозможно остановить.

Он заслужил чемпионство!» – заявил Роналдо.

Слезы Роналду, счастье Месси, танцы Неймара. Главные эмоции ЧМ-2022