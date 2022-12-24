Роналдо о ЧМ-2022: «Месси спас Аргентину несколько раз, у него много выдающихся моментов. Он заслужил победу»

Теги ПСЖ Лионель Месси Роналдо лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Экс-форвард сборной Бразилии Роналдо высказался о победе Аргентины на ЧМ-2022.

«У Месси было много выдающихся моментов на чемпионате, он спас свою страну несколько раз.

Он очень умело перемещается между линиями, а стоит ему подобраться близко к чужой штрафной, его уже почти невозможно остановить.

Он заслужил чемпионство!» – заявил Роналдо.

Слезы Роналду, счастье Месси, танцы Неймара. Главные эмоции ЧМ-2022

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50 комментариев

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Vin Col Mag
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Уважение от бразильцев всегда дорогого стоит. Респект зубастику.
Месси шикарно сыграл, все это видели.
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гель кристины
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Ответ Андрей-ДК
В момент гола Месси с игры на поле находилось 13 человек сборной Аргентины, гол должен был быть отменён и пробит свободный удар с места где раньше времени на поле выбежали запасные! Многие каналы подробно разобрали этот момент, или для Вас это новость?
В момент третьего гола Мбаппе тоже несколько игроков сборной Франции находились на поле
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Ola BP
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Ответ Пенс
и из них половина пенальти) Но в ближайший год-два будут вдалбливать про гоата. Ведь именно так и выглядит стата лучшего в истории.
Потому что все остальные шакалят голы с пенальти, а Месси тащит!
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Sabibur
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Роналдо -это всегда оригинал. Роналду - подделка, не самого лучшего качества.
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edik_m11
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Ответ Андрей-ДК
В момент гола Месси с игры на поле находилось 13 человек сборной Аргентины, гол должен был быть отменён и пробит свободный удар с места где раньше времени на поле выбежали запасные! Многие каналы подробно разобрали этот момент, или для Вас это новость?
В момент гола Франции на поле было 7(семеро!!!) запасных игроков Франции. Но это другое, верно?
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Sabibur
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Ответ Burel
Кто не понял, это Роналдо-натурал
😂😂😂👍👍👍👍
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Sabibur
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Отлично сказано. Роналдо не красивый конечно и гомофоб, но сказал как есть .
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Direct free kick
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Ответ Пенс
и из них половина пенальти) Но в ближайший год-два будут вдалбливать про гоата. Ведь именно так и выглядит стата лучшего в истории.
Пепси худший пенальтист в истории Аргентины после Мартина Палермо
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Пенс
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Ответ Direct free kick
Пепси на нормальных турнирах после пиковых сезонов: ЧМ 2010 - 0 голов. Копа 2011 - 0 голов. Копа 2015 - 1 гол с левого пенальти. Копа 2019 - 1 гол с левого пенальти и нытьё о судьях, которые вытащили его сбродную из группы. Пепси на фэйковых турнирах. Копа 2021 (ковидная) - 4 гола ЧМ 2022 (зимний) - 7 голов Вопрос. Где тут подвох?
и из них половина пенальти) Но в ближайший год-два будут вдалбливать про гоата. Ведь именно так и выглядит стата лучшего в истории.
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Игорь Климов
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Ответ Андрей-ДК
И как это противоречит моим словам
Ты подумай.
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Андрей-ДК
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Ответ Игорь Климов
Хочу тебе напомнить тот факт, что когда сборная Франции забивала второй гол, то на поле было 7 игроков запасных, или ты не знал?
И как это противоречит моим словам
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Игорь Климов
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Ответ Андрей-ДК
В момент гола Месси с игры на поле находилось 13 человек сборной Аргентины, гол должен был быть отменён и пробит свободный удар с места где раньше времени на поле выбежали запасные! Многие каналы подробно разобрали этот момент, или для Вас это новость?
Хочу тебе напомнить тот факт, что когда сборная Франции забивала второй гол, то на поле было 7 игроков запасных, или ты не знал?
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jackson_07
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Ответ Андрей-ДК
В момент гола Месси с игры на поле находилось 13 человек сборной Аргентины, гол должен был быть отменён и пробит свободный удар с места где раньше времени на поле выбежали запасные! Многие каналы подробно разобрали этот момент, или для Вас это новость?
Мне тебя искренне жаль) Что еще придумаете?
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Direct free kick
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Ответ Пенс
он понял ещё на копе, что единственный вариант это спрятаться за мужскими спинами. То же повторил и здесь. Но сейчас нам будут настойчиво заливать, как он тащил пробивая левые пенальти.
Пепси на нормальных турнирах после пиковых сезонов:
ЧМ 2010 - 0 голов.
Копа 2011 - 0 голов.
Копа 2015 - 1 гол с левого пенальти.
Копа 2019 - 1 гол с левого пенальти и нытьё о судьях, которые вытащили его сбродную из группы.
Пепси на фэйковых турнирах.
Копа 2021 (ковидная) - 4 гола
ЧМ 2022 (зимний) - 7 голов
Вопрос. Где тут подвох?
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Max Payne
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Ответ Андрей-ДК
В момент гола Месси с игры на поле находилось 13 человек сборной Аргентины, гол должен был быть отменён и пробит свободный удар с места где раньше времени на поле выбежали запасные! Многие каналы подробно разобрали этот момент, или для Вас это новость?
ахахаха, проснись ты обосрался. Даже Марчиняк высказался уже по этому поводу...
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Пенс
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Ответ Direct free kick
И снова эмка и димария. Что ты будешь делать, снова ленка мимо
он понял ещё на копе, что единственный вариант это спрятаться за мужскими спинами. То же повторил и здесь. Но сейчас нам будут настойчиво заливать, как он тащил пробивая левые пенальти.
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Андрей-ДК
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Ответ jackson_07
С Месси какое нарушение было, да еще прям грубое?)
В момент гола Месси с игры на поле находилось 13 человек сборной Аргентины, гол должен был быть отменён и пробит свободный удар с места где раньше времени на поле выбежали запасные!
Многие каналы подробно разобрали этот момент, или для Вас это новость?
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Direct free kick
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Ответ Пенс
всё так. именно наш лёня затащил две серии пенальти, симульнул в финале получив пенальти. Все сделал он.
И снова эмка и димария. Что ты будешь делать, снова ленка мимо
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FEZ10
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Ответ Burel
Кто не понял, это Роналдо-натурал
Это некрасивый который
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jackson_07
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Ответ Андрей-ДК
Надо признать, что два, наверное самых важных мяча Аргентинцев, что Марадоны что Месси были забиты с грубым нарушением правил. Однако прокатило!
С Месси какое нарушение было, да еще прям грубое?)
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Андрей-ДК
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Надо признать, что два, наверное самых важных мяча Аргентинцев, что Марадоны что Месси были забиты с грубым нарушением правил. Однако прокатило!
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Iamliam
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Когда даже великие признают заслуги, это и есть настоящее величие. Месси теперь в одном ряду с Марадоной и Пеле и навсегда в истории футбола.
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Александр Зубков
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Ответ Burel
Кто не понял, это Роналдо-натурал
Да как тут не понять))
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ljolik888
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Бразилиц говорит о Аргентинце в таком тоне это уже великолепно . Главное футбол - эмоции и зрелище !
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Пенс
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всё так. именно наш лёня затащил две серии пенальти, симульнул в финале получив пенальти. Все сделал он.
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