Фабио Капелло: «Месси, Пеле и Марадона делали то, о чем другие и подумать не могли. Ставил Лео в один ряд с гениями и до ЧМ»
Фабио Капелло высказался об игре Лионеля Месси.
– Местная накидка, которую надели на Месси на церемонии награждения, расстроила вас?
– Я рассматриваю это как жест признания величия: я надеваю его на тебя, потому что ты совершил подвиг. Другие воспринимают его как политический жест, я же думаю о нем со спортивной точки зрения.
– Месси и Марадона: дебаты, которые навевают скуку или побуждают к размышлениям?
– Для меня все было понятно и до победы на чемпионате мира: я ставил Месси в один ряд с гениями. Месси, Пеле и Марадона делали то, о чем другие и подумать не могли, – заявил бывший тренер «Реала», «Милана» и сборной России.
В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?
Месси написал трогательное письмо про путь к золоту ЧМ и вспомнил «Грандоли». Что это?
Не говоря о том, что созидательные навыки, другой важнейший элемент гениальности, отсутствовали у криштика и тогда, 95% голевых - с навесов или прострелов, как у типичного тупого бегунка
>Только бить пенальти и добивать в пустые ворота
Шта? Перепутал мб с кем-то?
На этом ЧМ он всем всё доказал