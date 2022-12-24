Фабио Капелло: «Месси, Пеле и Марадона делали то, о чем другие и подумать не могли. Ставил Лео в один ряд с гениями и до ЧМ»

высказался об игре .

– Местная накидка, которую надели на Месси на церемонии награждения, расстроила вас?

– Я рассматриваю это как жест признания величия: я надеваю его на тебя, потому что ты совершил подвиг. Другие воспринимают его как политический жест, я же думаю о нем со спортивной точки зрения.

– Месси и Марадона: дебаты, которые навевают скуку или побуждают к размышлениям?

– Для меня все было понятно и до победы на чемпионате мира: я ставил Месси в один ряд с гениями. Месси, и делали то, о чем другие и подумать не могли, – заявил бывший тренер «Реала», «Милана» и сборной России.

В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?

Месси написал трогательное письмо про путь к золоту ЧМ и вспомнил «Грандоли». Что это?