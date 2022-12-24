Фабио Капелло: «Месси, Пеле и Марадона делали то, о чем другие и подумать не могли. Ставил Лео в один ряд с гениями и до ЧМ»

Теги ПСЖ Лионель Месси Фабио Капелло лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона Пеле ЧМ-2022 Футбол

Фабио Капелло высказался об игре Лионеля Месси.

– Местная накидка, которую надели на Месси на церемонии награждения, расстроила вас?

– Я рассматриваю это как жест признания величия: я надеваю его на тебя, потому что ты совершил подвиг. Другие воспринимают его как политический жест, я же думаю о нем со спортивной точки зрения.

– Месси и Марадона: дебаты, которые навевают скуку или побуждают к размышлениям?

– Для меня все было понятно и до победы на чемпионате мира: я ставил Месси в один ряд с гениями. Месси, Пеле и Марадона делали то, о чем другие и подумать не могли, – заявил бывший тренер «Реала», «Милана» и сборной России.

В чем это Месси получил кубок? Что за накидка?

Месси написал трогательное письмо про путь к золоту ЧМ и вспомнил «Грандоли». Что это?

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19 комментариев

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5t1ck
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Покажите мне нарезку с Чемпионата мира о Месси ,что бы я так же смотрел ,как на игру Марадонны или Пеле где они невероятные вещи делали. Не надо скидки делать,дайте мне нарезку где Месси на ЧМ обыгрывает по 5-7 человек.
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Игорь Климов
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Ответ Пирс Морган
Опять аргентинец с барселоны хвалит, да что ж такое то
Все люди восхищаются гениальной игрой Лео Месси, и это продолжается всю его карьеру!
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Pitkin
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Дон дело говорит.
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Игорь Климов
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
А Роналду ничего не делал получается. Рекорды так, чисто на удачу побил. Роналду в МЮ творил фантастику, его дриблинг и удары залетали во все футбольные хайлайты. Быстро же про него забыли.
А разве этот Кринж7 выиграл Чемпионат Мира?
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Luffy Die
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Ответ atomio
Кринж обычный страйкер последние лет 10. Просто чуть лучше того же Левандовского или рано сдавшего Суареса. Заслуга клубнички что держал свою физ форму слишком долго, тут респект. А Месси - это сам футбол. Он может то, что другим не под силу.
А причём тут кринж опять? Он тебе покоя не даёт всё ещё? Да победил твой Месси, стал он чемпионом мира, что тебе ещё надо?
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Игорь Климов
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Очередной мадридиста признает гениальность Лео Месси.Я так же еще до Мундиаля ставил Лео в один ряд с Величайшими -Марадона и Пеле.Но то что сделал Лео на этом ЧМ это просто фантастика.В 35 лет затащил Аргентину Верхнюю ступень пьедистала.Лео ГОАТ без сомнений.
Вот что сказал ещё один мадриста - Лука Модрич: «Я смотрел финал чемпионата мира и был очень рад за Лео Месси и Аргентину. Думаю, они заслужили эту победу. Дебаты о лучшем? люди могут спорить сколько угодно, но для меня нет никого выше него. Он величайший из тех, кто когда-либо делал это».
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Игорь Климов
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Полностью прав Фабио Капелло!
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jackson_07
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Старина Капелло еще во времена Райкарда хотел забрать Месси.
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Терминатор///Айлбибекович
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Очередной мадридиста признает гениальность Лео Месси.Я так же еще до Мундиаля ставил Лео в один ряд с Величайшими -Марадона и Пеле.Но то что сделал Лео на этом ЧМ это просто фантастика.В 35 лет затащил Аргентину Верхнюю ступень пьедистала.Лео ГОАТ без сомнений.
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AF007
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
А Роналду ничего не делал получается. Рекорды так, чисто на удачу побил. Роналду в МЮ творил фантастику, его дриблинг и удары залетали во все футбольные хайлайты. Быстро же про него забыли.
В тех надроченных танцульках вокруг мячика не было и сотой доли того изящества, которое демонстрировали/демонстрируют Месси, Марадона, Роналдиньо, Неймар.

Не говоря о том, что созидательные навыки, другой важнейший элемент гениальности, отсутствовали у криштика и тогда, 95% голевых - с навесов или прострелов, как у типичного тупого бегунка
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Rule1
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Марадона,Пеле и Месси это уже иконы спорта
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atomio
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Кринж обычный страйкер последние лет 10. Просто чуть лучше того же Левандовского или рано сдавшего Суареса. Заслуга клубнички что держал свою физ форму слишком долго, тут респект. А Месси - это сам футбол. Он может то, что другим не под силу.
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Максим Салимзянов
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Ответ Великий Алонсо
Месси ничего не делает кроме как бить пенальти и добивать в пустые ворота, это переоцененный бездарь
>Месси
>Только бить пенальти и добивать в пустые ворота
Шта? Перепутал мб с кем-то?
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инок
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Месси безусловно лучший игрок современного футбола.
На этом ЧМ он всем всё доказал
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aidos_1979
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Аргентинские тренера Барсы хватит нахваливать своего соотечественника)
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Великий Алонсо
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Месси ничего не делает кроме как бить пенальти и добивать в пустые ворота, это переоцененный бездарь
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Benner
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
А Роналду ничего не делал получается. Рекорды так, чисто на удачу побил. Роналду в МЮ творил фантастику, его дриблинг и удары залетали во все футбольные хайлайты. Быстро же про него забыли.
Если ты не видишь разницу между созидателями и гениями Марадонной, Месси и прямолинейным дубовым Роналду, то о чем речь?
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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А Роналду ничего не делал получается. Рекорды так, чисто на удачу побил. Роналду в МЮ творил фантастику, его дриблинг и удары залетали во все футбольные хайлайты. Быстро же про него забыли.
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Пирс Морган
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Опять аргентинец с барселоны хвалит, да что ж такое то
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