Хавьер Агирре: «Месси теперь может сидеть за одним столом с великими. Мне больше всех нравился Кройфф»

Теги ПСЖ Мальорка Лионель Месси Франц Беккенбауэр Хавьер Агирре лига 1 Франция Ла Лига Мишель Платини Сборная Аргентины по футболу Йохан Кройфф Зико ЧМ-2022 Футбол

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре высказался о статусе Лионеля Месси после ЧМ-2022.

«Теперь Месси может сидеть за одним столом с великими.

Я играл против Кройффа, Беккенбауэра, Платини, Зико, Марадоны. Я видел, как Марадона делает на поле невероятные вещи, как и Месси. Было бы нечестно ставить одного выше другого. Аргентинцам повезло с обоими.

Честно говоря, из тех, кого я видел на поле, мне больше всех нравился Кройфф», – отметил мексиканец.

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7 комментариев

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jackson_07
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До появления Месси, моим любимым игроком был Дель Пьеро.
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Pitkin
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Пеле, Марадона и Месси были образцом игрока. Круифф был образцом игры. Тотальный футбол. Все в атаке и все в защите. В этом вся разница.
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Jepbar Annayev
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Я сам фан криша. Но то что лео лучший в истории понятно всем адекватным людям
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usman703
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А мне и Зидан, и Зубастик, и Роналдиньо нравились. Месси для меня в одном ряду с ними.
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Ковид 07.10.52
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И мне тоже....до сих пор 74-й год триумфа тотального футбола перед глазами стоит...
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corazón blanco
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Он и без победы на Чемпионате мира заслуживал этого. Это как говорится уже достижение для последних сомневающихся.
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Rule1
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А я вообще от Зубастика отлетал,который Роналдо,настоящий,бразильский.
На вкус и цвет
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