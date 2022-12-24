Хавьер Агирре: «Месси теперь может сидеть за одним столом с великими. Мне больше всех нравился Кройфф»

Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре высказался о статусе после .

«Теперь Месси может сидеть за одним столом с великими.

Я играл против Кройффа, , Платини, , Марадоны. Я видел, как Марадона делает на поле невероятные вещи, как и Месси. Было бы нечестно ставить одного выше другого. Аргентинцам повезло с обоими.

Честно говоря, из тех, кого я видел на поле, мне больше всех нравился », – отметил мексиканец.