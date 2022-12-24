Хавьер Агирре: «Месси теперь может сидеть за одним столом с великими. Мне больше всех нравился Кройфф»
Главный тренер «Мальорки» Хавьер Агирре высказался о статусе Лионеля Месси после ЧМ-2022.
«Теперь Месси может сидеть за одним столом с великими.
Я играл против Кройффа, Беккенбауэра, Платини, Зико, Марадоны. Я видел, как Марадона делает на поле невероятные вещи, как и Месси. Было бы нечестно ставить одного выше другого. Аргентинцам повезло с обоими.
Честно говоря, из тех, кого я видел на поле, мне больше всех нравился Кройфф», – отметил мексиканец.
На вкус и цвет