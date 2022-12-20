Орлов считает, что Паредеса надо было удалять в финале ЧМ-2022: «Он футбольный бандит – въехал двумя ногами»

считает, что аргентинца надо было удалять в финале .

В решающем матче обыграла Францию (3:3, 4:2 по пен.).

«Вообще поляк [ ] очень хорошо отсудил. Футболисты были корректны в этом матче по большому счету. Кроме одного игрока – по фамилии Паредес.

Он вышел во втором тайме и как въехал двумя ногами – ему надо было красную давать, мне кажется.

Паредес хоть и стал чемпионом мира, но он футбольный бандит», – сказал комментатор.