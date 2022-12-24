Симонян считает, что в России не родятся игроки уровня Месси и Мбаппе: «У нас другая специфика климата. Надо создать свою манеру игры и быть великими»

Теги Никита Симонян премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная России по футболу Всеволод Бобров Эдуард Стрельцов Игорь Нетто Сергей Сальников Килиан Мбаппе Футбол

Никита Симонян считает, что в российском футболе не появятся игроки уровня Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.

– В России когда-нибудь родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси?

– Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно. В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее, появляются большие игроки – Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов.

Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимися, великими, – сказал бывший футболист и тренер «Спартака» и сборной СССР.

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34 комментария

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Честный контроль
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Ответ arspurs9
А причем тут вообще Симонян?) Не придумал еще? Он вообще ничего не решает и ничем не управляет.
Ну конечно он душка, ни за что не отвечает и вообще ни при чем )
Но это если не уметь читать и случайно забыть ознакомиться с его биографией. А она гласит:
В 1990 году был назначен первым заместителем председателя Федерации футбола СССР, а с сентября 1992 года является первым вице-президентом РФС. Трижды (в 2009—2010, в 2012 и 2015 годах) являлся исполняющим обязанности президента РФС.
То есть он начиная с 1990 года ни за что в нашем футболе не отвечает. Это по вашему мнению )
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Spartakus1984
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Во Франции тоже не рождаются Мбаппе...,где Аырика-где Франция
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МТБ
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Ответ здоровяк
А у Холланда манера игры как у Месси или Мбаппе?)
У него уровень, как у них, а так у них манера игры разная, у всех троих
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savik-A.M.
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Ответ Честный контроль
На Руси родятся еще какие таланты! Но у нас не будет ни Месси, ни Мбаппе, пока в руководстве такие , как Симонян.
Симонян по факту ничем не руководит , да и деду что лет в обед
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moldfan
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У Норвегии с парой миллионов человек населения, все отлично с климатом видимо. Шведы со Златаном

Да и Кейн, видимо родился и вырос на пляжах копакабаны...
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Пако
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Никита Павлович противоречит сам себе, назвав имя Стрельцова.
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Павел Федин
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Ну конечно никто не родится, пока у власти всякие старые пердуны, по типу Симоняна
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МТБ
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Норвегии ничто не помешало вырастить Холлана. У Швеции были Ларссон и Ибрагимович.
Мож дело не в климате, а в бездарном менеджменте? Так-то я регулярно вижу, как появляются классные игроки, с задатками. Да вон, прям сейчас о Пиняеве говорим.

Собственно и ранее было поколение, с Аршавиным, Жирковым и Павлюченко, которое вполне себе играло на ТОП уровне. И им не мешал ни климат, ни поля.

Так что спасибо, на это "своё" мы уже насмотрелись, пора уже, наконец-то, не на словах, а на деле, перенимать лучшее у мира.
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grek087
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Ответ Кукич
У норвегов как то появился Эрлинг Холланд. Поэтому теорию деда в топку
Сколько всего должно сойтись чтобы появился такой игрок. Реально легче систему подогнать под какой-то стандарт, специальную программу подготовки футболистов по всей стране, как например сделали немцы не так уж и давно, и пользы будет точно больше. Ожидание появления нашего Холланда это топтание на месте.
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Павел Федин
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Холланд такой сейчас "Ну ок, ясно/понятно"
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Ник Прост
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Ответ Александр Рагулин
Причём тут климат? Может в стране просто должна быть здоровая экономическая ситуация, как и психологическая. Может тогда будет выстроена современная система подготовки, может тогда появятся адекватные времени детские тренеры. Манеж легко решает проблемы с климатом. Зимой можно бегать в залах, летом на траве, главное чтобы в детях не убивали творческое начало и помогали воспитывать личность.
В детстве, начало 70-х, гонял мячик в ДЮСШ на 3-ей Песчаной, нас тае и тренировали: весна и осень - травка, зима - манеж на Ленинградке...
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Матвей Суицидин
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Ответ Александр Рагулин
Причём тут климат? Может в стране просто должна быть здоровая экономическая ситуация, как и психологическая. Может тогда будет выстроена современная система подготовки, может тогда появятся адекватные времени детские тренеры. Манеж легко решает проблемы с климатом. Зимой можно бегать в залах, летом на траве, главное чтобы в детях не убивали творческое начало и помогали воспитывать личность.
Про экономическую ситуацию в Аргентине что-нибудь слышал?
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moldfan
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Ответ здоровяк
А у Холланда манера игры как у Месси или Мбаппе?)
В сообщение речь идет о уровне... а не стиле. Холланд, там игрок уровня Мбаппе... Если и слабее, то точно не значительно. Но он еще и помоложе пока.
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Монарх_777
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Мне нравится теория, что таланты уровня Месси у нас уходят в хоккей.
Там то у нас свой Месси есть - Овечкин.
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Северный болельщик
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Бобров, Яшин, Блохин, Беланов, Стрельцов и многие другие футболисты великой страны СССР
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arspurs9
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Ответ Честный контроль
На Руси родятся еще какие таланты! Но у нас не будет ни Месси, ни Мбаппе, пока в руководстве такие , как Симонян.
А причем тут вообще Симонян?) Не придумал еще? Он вообще ничего не решает и ничем не управляет.
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Mazzari2.0
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Да можно было уже 20 Лионелей найти. Берут же только или амбалов или за бабки.
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Rhett Butler
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Зато рождаются Овечкины!
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Великий Алонсо
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Все правильно Симонян сказала, очень умная женщина, не перестаю ею восхищаться.
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Кукич
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Ответ здоровяк
А у Холланда манера игры как у Месси или Мбаппе?)
Симонян сказал не про манеру игры, а конкретно про УРОВЕНЬ. Холланд в перспективе может стать одним из лучших напов в истории, побить немыслимые рекорды по голам и получить ЗМ.
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Iuasamotu
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Детские тренеры должны быть нормальными и соответственно высокооплачиваемыми, тогда и русские Лео с Килианами появятся
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OneMind
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Универсальная отмазка всех чиновников на любую проблему - климат у нас не тот.
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Pb-SE
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Ответ Кукич
У норвегов как то появился Эрлинг Холланд. Поэтому теорию деда в топку
Там Гольфстрим. У нас максимум на Дзюбу надует.
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Игорь Новиков
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Если системы не будет, то и в стране с населением в миллиард не будет талантов. А будет система, так и в стране в 330 тысяч, как в Исландии, будут таланты.
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Arsenii
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А Холанд например?
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