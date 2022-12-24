Симонян считает, что в России не родятся игроки уровня Месси и Мбаппе: «У нас другая специфика климата. Надо создать свою манеру игры и быть великими»
Никита Симонян считает, что в российском футболе не появятся игроки уровня Килиана Мбаппе и Лионеля Месси.
– В России когда-нибудь родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси?
– Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно. В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее, появляются большие игроки – Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов.
Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимися, великими, – сказал бывший футболист и тренер «Спартака» и сборной СССР.
Но это если не уметь читать и случайно забыть ознакомиться с его биографией. А она гласит:
В 1990 году был назначен первым заместителем председателя Федерации футбола СССР, а с сентября 1992 года является первым вице-президентом РФС. Трижды (в 2009—2010, в 2012 и 2015 годах) являлся исполняющим обязанности президента РФС.
То есть он начиная с 1990 года ни за что в нашем футболе не отвечает. Это по вашему мнению )
Да и Кейн, видимо родился и вырос на пляжах копакабаны...
Мож дело не в климате, а в бездарном менеджменте? Так-то я регулярно вижу, как появляются классные игроки, с задатками. Да вон, прям сейчас о Пиняеве говорим.
Собственно и ранее было поколение, с Аршавиным, Жирковым и Павлюченко, которое вполне себе играло на ТОП уровне. И им не мешал ни климат, ни поля.
Так что спасибо, на это "своё" мы уже насмотрелись, пора уже, наконец-то, не на словах, а на деле, перенимать лучшее у мира.
Там то у нас свой Месси есть - Овечкин.