Симонян считает, что в России не родятся игроки уровня Месси и Мбаппе: «У нас другая специфика климата. Надо создать свою манеру игры и быть великими»

считает, что в российском футболе не появятся игроки уровня и .

– В России когда-нибудь родятся футболисты уровня Мбаппе и Месси?

– Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно. В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее, появляются большие игроки – Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов.

Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимися, великими, – сказал бывший футболист и тренер «Спартака» и сборной СССР.