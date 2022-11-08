Романцев стал председателем комитета ветеранов «Спартака», Симонян – почетным президентом

утвердил создание комитета ветеранов клуба.

Председателем комитета стал бывший главный тренер красно-белых , а почетным президентом – лучший бомбардир «Спартака» в истории .

Цель создания комитета – сохранение спартаковских традиций и оказание адресной помощи красно-белым прошлых поколений, а также их семьям.

«Рад сообщить нашим дорогим болельщикам, что по инициативе совета директоров создан комитет ветеранов, а мне доверили честь быть его председателем.

Почетным президентом мы единогласно избрали Никиту Павловича Симоняна. В состав комитета вошли также другие известные спартаковцы. Я убежден, что наша работа обеспечит связь поколений: контакты клуба с ветеранским сообществом и болельщиками станут более тесными и постоянными», – сказал Романцев.

«Мы всегда должны помнить о традициях, заложенных братьями Старостиными. А это в том числе значит чтить ветеранов: тех людей, которые ковали победную славу красно-белых, завоевывали на футбольных полях чемпионства и Кубки.

Как любил говорить Андрей Петрович Старостин, «Спартак» — отныне и во веки веков!» – заявил Симонян.