высказался о создании комитета ветеранов «Спартака».

Соответствующее решение утвердил совет директоров «Спартака». Председателем комитета стал Романцев, почетным президентом – .

– Болельщики очень рады вашему возвращению в родной клуб.

– Большое спасибо. Только я бы не назвал это возвращением, поскольку никогда связи со «Спартаком» не терял. А потому всегда был в курсе происходящих в нем событий, участвовал во всех клубных мероприятиях, общался с игроками и коллегами.

– Насколько неожиданным стало предложение возглавить новый комитет?

– В клуб пришли новые люди из компании «Лукойл». До принятия решения о создании комитета я встречался с ними. Не скрою, меня сразу же подкупил их интерес к тому, как живут спартаковские ветераны, какие у них проблемы, искреннее желание помочь им.

Возглавить такой важный участок для меня не только большая честь, но и ответственность. Начинать всегда трудно. Но помогать тем, с кем играл и работал – святое дело.

– Каковы задачи комитета?

– Что касается задач, то главная из них – помощь тем, кто ковал футбольную славу «Спартака». Это и материальная поддержка, помощь в лечении и организации различных мероприятий.

Сейчас работаем над уставом, составляем списки ветеранов, изучаем их проблемы, прикидываем бюджет. Словом, дел хватает.

– Но ведь все эти вопросы вы будете решать не один?

– Конечно. В состав комитета еще вошли , Александр Мирзоян, , , и Александр Хаджи. Проверенные временем и преданные «Спартаку» люди, которым не безразлична судьба тех, кто защищал его цвета.

Ну а бодрости духа в этом деле нам придаст Никита Павлович Симонян, который всегда находится в боевом настроении.

– Можно считать, что рождение комитета станет новым этапом в отношениях между клубом и ветеранами?

– Очень на это надеюсь и верю в своевременность его появления. Между нами и раньше была некоторая связь. А теперь мы стали еще ближе.

И это очень важно для поддержания и продолжения его традиций, заложенных основателями , великими братьями Старостиными, – сказал бывший тренер красно-белых.