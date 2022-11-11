Романцев о комитете ветеранов «Спартака»: «Задача – помощь тем, кто ковал славу. Это важно для продолжения традиций, заложенных великими братьями Старостиными»
Олег Романцев высказался о создании комитета ветеранов «Спартака».
Соответствующее решение утвердил совет директоров «Спартака». Председателем комитета стал Романцев, почетным президентом – Никита Симонян.
– Болельщики очень рады вашему возвращению в родной клуб.
– Большое спасибо. Только я бы не назвал это возвращением, поскольку никогда связи со «Спартаком» не терял. А потому всегда был в курсе происходящих в нем событий, участвовал во всех клубных мероприятиях, общался с игроками и коллегами.
– Насколько неожиданным стало предложение возглавить новый комитет?
– В клуб пришли новые люди из компании «Лукойл». До принятия решения о создании комитета я встречался с ними. Не скрою, меня сразу же подкупил их интерес к тому, как живут спартаковские ветераны, какие у них проблемы, искреннее желание помочь им.
Возглавить такой важный участок для меня не только большая честь, но и ответственность. Начинать всегда трудно. Но помогать тем, с кем играл и работал – святое дело.
– Каковы задачи комитета?
– Что касается задач, то главная из них – помощь тем, кто ковал футбольную славу «Спартака». Это и материальная поддержка, помощь в лечении и организации различных мероприятий.
Сейчас работаем над уставом, составляем списки ветеранов, изучаем их проблемы, прикидываем бюджет. Словом, дел хватает.
– Но ведь все эти вопросы вы будете решать не один?
– Конечно. В состав комитета еще вошли Анзор Кавазашвили, Александр Мирзоян, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Вагиз Хидиятуллин и Александр Хаджи. Проверенные временем и преданные «Спартаку» люди, которым не безразлична судьба тех, кто защищал его цвета.
Ну а бодрости духа в этом деле нам придаст Никита Павлович Симонян, который всегда находится в боевом настроении.
– Можно считать, что рождение комитета станет новым этапом в отношениях между клубом и ветеранами?
– Очень на это надеюсь и верю в своевременность его появления. Между нами и раньше была некоторая связь. А теперь мы стали еще ближе.
И это очень важно для поддержания и продолжения его традиций, заложенных основателями «Спартака», великими братьями Старостиными, – сказал бывший тренер красно-белых.
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