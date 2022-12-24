Спортивный юрист Алексеев о переходе РФС в Азию: «Шансы есть. Вход определяется коллегиально, дружественных и нейтральных стран больше»

Сергей Алексеев высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Россию могут взять на чемпионат мира из Азии?

— Если на это будет согласна . Без этого не получится. ФИФА – организатор и владелец чемпионата мира. Переход в Азиатскую конфедерацию без ее согласия вряд ли получится. Прежде чем что-то делать, нужно выяснить позицию ФИФА. Получить добро с ее стороны, если вести речь о чемпионате мира в 2026 году и отборе на участие в нем.

— Если Россия решит перейти в АФК, как долго стоит ждать рассмотрения заявки?

— Надо собирать конгресс [АФК]. Он будет принимать решение с учетом позиции тех стран, которые туда входят. Там есть Япония и другие страны, называемые Россией недружественными. Поэтому нужно заранее подготовить почву для конструктивного в пользу России голосования.

— Дюков сказал, что в Федерации футбола готовы нас принять, но никто не дает письменную гарантию. А как без этого переходить?

— Вход определяется коллегиально. В том числе теми странами, которые являются недружественными в отношении России. Поэтому гарантий никто дать не может. Все решается конгрессом – высшим органом управления Азиатской конфедерации. Очевидно, что дружественных и нейтральных стран больше, поэтому определенные шансы есть. Но какого-то гарантийного письма никто не может выдать.

— Если Россию не примут в Азиатскую конфедерацию, что тогда?

— Мы можем попробовать вернуться в УЕФА. Но пойдет ли на это УЕФА, где больше недружественных стран, чем дружественных? И пойдет ли на это ФИФА, которая не заинтересована в этих «прыжках»?

— Как вы думаете, тяжело будет вернуться в УЕФА?

— Даже если конгресс проголосует [за возвращение России], по действующим правилам нужно будет провести год без международных матчей. А кроме того, вся система рейтингов обнулится. Нужно будет начинать с нуля, – сказал глава комиссии Ассоциации юристов России по спортивному праву.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?