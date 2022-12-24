Селюк против перехода РФС в Азию: «Казахстан безумно счастлив, что покинул АФК. Нужно вести диалог с УЕФА»

Теги УЕФА Сборная России по футболу РФС сборная Казахстана по футболу Дмитрий Селюк Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я считаю, что РФС никуда не нужно переходить. Я слышал, что со стороны УЕФА исходит инициатива по снижению градуса санкций к российскому футболу. Они ведут определенные консультации. Посмотрим, что из этого выйдет.

Переход в Азию ничего не даст. Посмотрите на Казахстан: они все безумно счастливы, что покинули АФК. Далеко ходить не нужно. Они принимают участие в европейских турнирах и радуются этому. Нужно просто подождать и вести диалог с УЕФА», — сказал футбольный агент.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

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3 комментария

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BearS
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Я бы с Селюком не спорил. А то попросил шамана еще проклятье наслать. Вон Гвардиола до сих пор не может ЛЧ выиграть.
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Гамарджоба Генацвале
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Так может Селюк и возьмется за этот диалог с УЕФА? Агент, опыт переговоров имеется. Снижение санкций - это детский турнир в Волгограде-то? Ну-ну.
Список участников:Россия, Казахстан, Белоруссия и Киргизстан. Можно и без УЕФА провести штук 5 за год таких турниров.
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pvh-82
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Каким образом вести диалог с УЕФА если эта организация сама ничего не решает?
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