Селюк против перехода РФС в Азию: «Казахстан безумно счастлив, что покинул АФК. Нужно вести диалог с УЕФА»

высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я считаю, что РФС никуда не нужно переходить. Я слышал, что со стороны исходит инициатива по снижению градуса санкций к российскому футболу. Они ведут определенные консультации. Посмотрим, что из этого выйдет.

Переход в Азию ничего не даст. Посмотрите на : они все безумно счастливы, что покинули АФК. Далеко ходить не нужно. Они принимают участие в европейских турнирах и радуются этому. Нужно просто подождать и вести диалог с УЕФА», — сказал футбольный агент.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?