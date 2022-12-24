Селюк против перехода РФС в Азию: «Казахстан безумно счастлив, что покинул АФК. Нужно вести диалог с УЕФА»
Дмитрий Селюк высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Я считаю, что РФС никуда не нужно переходить. Я слышал, что со стороны УЕФА исходит инициатива по снижению градуса санкций к российскому футболу. Они ведут определенные консультации. Посмотрим, что из этого выйдет.
Переход в Азию ничего не даст. Посмотрите на Казахстан: они все безумно счастливы, что покинули АФК. Далеко ходить не нужно. Они принимают участие в европейских турнирах и радуются этому. Нужно просто подождать и вести диалог с УЕФА», — сказал футбольный агент.
Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?
Список участников:Россия, Казахстан, Белоруссия и Киргизстан. Можно и без УЕФА провести штук 5 за год таких турниров.