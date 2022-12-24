Дюков о России в Кубке Азии-2023: «Вне конкурса выступать некрасиво. Там уже прошел справедливый отбор»

Теги Сборная России по футболу РФС Кубок Азии Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Президент РФС оценил вероятность участия сборной России в Кубке Азии-2023.

— Россия сможет выступить в Кубке Азии в 2023 году в качестве приглашенного гостя?

— А на основании чего? Там уже прошел справедливый отбор, какие‑то команды попали [в финальную стадию], какие‑то — нет. Разве справедливо взять команду со стороны и отсечь членов АФК?

Вне конкурса выступать некрасиво, на их месте я бы никогда так не сделал. Это равнозначно тому, что мы бы начали проводить РПЛ по спортивному принципу, а потом по ходу решили бы взять, например, «Балтику».

— Но при этом есть пример крымских клубов, которых хотели внедрять в Первую лигу, минуя Вторую…

— Этим вопросом нужно заниматься поэтапно, – сказал Александр Дюков.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

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12 комментариев

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encaro_one
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Ответ Михаил Савченко
На 100% уверен, что все разговоры о переходе в Азию не более чем разговоры. Иллюзия активности + шантаж УЕФА, которые совершенно точно не хотят (Чеферин об этом говорил) окончательного ухода России из ЛЧ и ЧЕ.
Уверен, что все решено, учитывая сроки до 27 декабря.
И решено совсем не футбольными властями.
УЕФА сейчас в такой короткий срок не до России, шантаж на таком коротком периоде бессмысленный.
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TushcanRash
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Как говорится мы создадим собственный турнир , с Херсоном , Абхазией и бог с ней Эритреей , рейтинги ЧМ падут
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poolshh
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Ответ Yaroslove
Пора возраждать Кубок Чемпионов Содружества И на клубном уровне, и сборных ))
Которого содружества? ШОС, ОДКБ или может Союзного государства РФ и РБ?
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Mark Safaniev
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Ответ Yaroslove
Пора возраждать Кубок Чемпионов Содружества И на клубном уровне, и сборных ))
Реал Zадрид против Зенита, представь какая вывеска!!
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nobrainnopain
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Пора покупать недвижимость во Владивостоке, скоро Питер и Москва станут периферией🤔
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MUthebest
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Yaroslove
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Пора возраждать Кубок Чемпионов Содружества И на клубном уровне, и сборных ))
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encaro_one
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Ответ Павел Аникеев
Если есть возможность в качестве приглашенной команды участвовать - то стоит это сделать. И на ближайший кубок Южной Америки нужно попытаться в качестве приглашенной команды попасть. Нужны большие старты.
Кокаин сейчас не лекарство от насморка, бросайте с журналистами фантазировать
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Михаил Савченко
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На 100% уверен, что все разговоры о переходе в Азию не более чем разговоры. Иллюзия активности + шантаж УЕФА, которые совершенно точно не хотят (Чеферин об этом говорил) окончательного ухода России из ЛЧ и ЧЕ.
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frol92
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Ответ Павел Аникеев
Если есть возможность в качестве приглашенной команды участвовать - то стоит это сделать. И на ближайший кубок Южной Америки нужно попытаться в качестве приглашенной команды попасть. Нужны большие старты.
Ожидания: Кубок Азии и Южной Америки.
Реальность: Игры будущего в Казани😏
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ОттоДракула
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Ответ Павел Аникеев
Если есть возможность в качестве приглашенной команды участвовать - то стоит это сделать. И на ближайший кубок Южной Америки нужно попытаться в качестве приглашенной команды попасть. Нужны большие старты.
Говорят Месси и Неймар лично попросили Инфантино пригласить Россию на следующую Копу. Всё-таки карьера Лео близка к завершению, а лучшего шанса исполнить свою давнюю мечту и сыграть против Джикии может уже и не быть. К тому же это будет возможность для Скалони подтвердить, что ЧМ был выигран не случайно, и таки обыграть Валерия Георгиевича, хотя шансы на это 0,000001%.
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Павел Аникеев
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Если есть возможность в качестве приглашенной команды участвовать - то стоит это сделать. И на ближайший кубок Южной Америки нужно попытаться в качестве приглашенной команды попасть. Нужны большие старты.
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