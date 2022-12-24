Дюков о России в Кубке Азии-2023: «Вне конкурса выступать некрасиво. Там уже прошел справедливый отбор»

Президент РФС оценил вероятность участия сборной России в Кубке Азии-2023.

— Россия сможет выступить в Кубке Азии в 2023 году в качестве приглашенного гостя?

— А на основании чего? Там уже прошел справедливый отбор, какие‑то команды попали [в финальную стадию], какие‑то — нет. Разве справедливо взять команду со стороны и отсечь членов АФК?

Вне конкурса выступать некрасиво, на их месте я бы никогда так не сделал. Это равнозначно тому, что мы бы начали проводить РПЛ по спортивному принципу, а потом по ходу решили бы взять, например, «Балтику».

— Но при этом есть пример крымских клубов, которых хотели внедрять в Первую лигу, минуя Вторую…

— Этим вопросом нужно заниматься поэтапно, – сказал .

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?