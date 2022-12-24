Тарханов о переходе РФС в Азию: «Азиаты прибавили в футболе. На ЧМ-2022 они мало в чем уступали европейцам»
Александр Тарханов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Азия, думаю, не против включить в свои ряды такую сильную федерацию. Другой вопрос, как ФИФА к этому отнесется. Но сейчас азиаты прибавили в футболе. И африканцы тоже. Это было видно на чемпионате мира. Причем африканцы почти все, кто играл в Катаре, — из европейских клубов.
Игроки сборных Японии, Южной Кореи тоже играют в Европе. Они мало в чем уступали европейцам. Разве что в результате.
— Болельщикам в России, наверное, ближе Лига чемпионов, Лига Европы, тот же чемпионат Европы.
— Ну, конечно. Одно дело, когда приедет «Барселона», «Манчестер Юнайтед», другое — клуб из Саудовской Аравии, условно говоря. Все звезды Азии играют в Европе.
И расстояния в Азии большие, логистика сложная. Посмотрим, что решит исполком РФС. Мы можем обсуждать что угодно, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.
Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?
Эффективный менеджер, чо