Тарханов о переходе РФС в Азию: «Азиаты прибавили в футболе. На ЧМ-2022 они мало в чем уступали европейцам»

Теги Сборная Южной Кореи по футболу Сборная Японии по футболу Сборная России по футболу РФС Александр Тарханов Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2022 Футбол

Александр Тарханов высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Азия, думаю, не против включить в свои ряды такую сильную федерацию. Другой вопрос, как ФИФА к этому отнесется. Но сейчас азиаты прибавили в футболе. И африканцы тоже. Это было видно на чемпионате мира. Причем африканцы почти все, кто играл в Катаре, — из европейских клубов.

Игроки сборных Японии, Южной Кореи тоже играют в Европе. Они мало в чем уступали европейцам. Разве что в результате.

— Болельщикам в России, наверное, ближе Лига чемпионов, Лига Европы, тот же чемпионат Европы.

— Ну, конечно. Одно дело, когда приедет «Барселона», «Манчестер Юнайтед», другое — клуб из Саудовской Аравии, условно говоря. Все звезды Азии играют в Европе.

И расстояния в Азии большие, логистика сложная. Посмотрим, что решит исполком РФС. Мы можем обсуждать что угодно, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

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7 комментариев

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Ленид Вилькин
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Азия и Африка наши друзья надолго.А где дружба там и футбол.Тем более ихние игроки ближе нашим по классу.Вдобавок для таких игр и укреплять Спартака состав не надо.Промес будет в азиатской лиге на уровне Месси.А футболисты и мир посмотрят.Да и за ними и мы потянется:отдохнуть и поболеть.Ведь многие маршруты для нас закрыты......
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Алоизий Могарыч
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Африканцы тоже прибавили. Как вариант
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Зизуха
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"Азиаты с Марокко доказали это" - добавил Александр
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Алексей Туроверов
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Престарелые функционеры совершенно оторваны от реальности.
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LLiriKK
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Наши «эксперты» высказываются о возможном переходе в Азию так, как будто это не канунниково-зобниным предстоит там играть, а по меньшей мере какой-нибудь сборной Франции в полном составе - не по статусу, мол. А какой это статус, если убрать лишь один момент - безумных денег, получаемых нашими «паспортистами» по факту «правильного» гражданства? Что, российские футболисты превосходят в индивидуальном мастерстве корейских или японских? Джикия сильнее Кима из «Наполи», а Смолов - Сона из «Тоттенхэма»?
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EZEF
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Они мало в чем уступали европейцам . Да потому что их костяк играет за клубы из Европы , а наши игроки будут где ?
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chicharitto
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"Они мало в чем уступали европейцам. Разве что в результате".
Эффективный менеджер, чо
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