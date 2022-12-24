Тарханов о переходе РФС в Азию: «Азиаты прибавили в футболе. На ЧМ-2022 они мало в чем уступали европейцам»

высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Азия, думаю, не против включить в свои ряды такую сильную федерацию. Другой вопрос, как ФИФА к этому отнесется. Но сейчас азиаты прибавили в футболе. И африканцы тоже. Это было видно на чемпионате мира. Причем африканцы почти все, кто играл в Катаре, — из европейских клубов.

Игроки сборных , тоже играют в Европе. Они мало в чем уступали европейцам. Разве что в результате.

— Болельщикам в России, наверное, ближе Лига чемпионов, Лига Европы, тот же чемпионат Европы.

— Ну, конечно. Одно дело, когда приедет «Барселона», «Манчестер Юнайтед», другое — клуб из Саудовской Аравии, условно говоря. Все звезды Азии играют в Европе.

И расстояния в большие, логистика сложная. Посмотрим, что решит исполком . Мы можем обсуждать что угодно, – сказал экс-тренер клубов Мир РПЛ.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?