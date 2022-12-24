Нагучев о переходе в Азию: «Это выстрел нашему футболу в висок»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Роман Нагучев Футбол

Роман Нагучев высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я просто не верю, что вообще существует какое-то серьезное обсуждение перехода в Азию. Это немыслимо. Да изучите ж вы кейс азиатского футбола и отборочных турниров.

Я понимаю, большие футбольные боссы всегда увлечены политикой, это нормально, но уделите этому два дня, черт возьми, и больше не возвращайтесь к этому вопросу! Это мой личный крик отчаяния.

Если бы хоть кто-нибудь, хоть один руководитель чего-нибудь притормозил и врубил произвольный матч Лиги чемпионов Азии-2022, например, «Кавасаки Фронтале» – «Гуанчжоу» (8:0), он тут же бы побежал на самый-самый верх с криками «Нам хана!!!! Пожалуйста, не надо!!!» и, как в любом кино про бомбу, в последний момент перерезал бы провод нужного цвета.

Но сейчас не так. Несколько очень взрослых мужчин стоят над бомбой, у которой даже нет таймера, она и не собирается взрываться, и понятия не имеют, какой провод нужно перекусить. И в результате обсуждений они вдруг решают: все равно какой, режь любой – и будь что будет.

А разгадка очень проста: бомба просто так молча и пролежит, если ее не трогать. Она никогда не взорвется, а потом истечет срок ее годности и о ней все забудут. Но взрослым мужчинам очень хочется взять кусачки и…

Я писал уже об этом и продолжу. Переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок. И миллионы мечт исчезнут. Одной подписью», – написал комментатор.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

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20 комментариев

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Gepard_GRIN
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Ответ Ильнур Хасанов
А зачем летать во времена высоких технологий.
Вот и я думаю, что зря он переживает.
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enechipo
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Где это чудо нашло висок (да и вообще голову) у нашего футбола? По-моему с учетом всей структуры футбольных отношений в России, с учетом качества контента на Матч-ТВ, нам самое место между Пакистаном и Индией.
Много денег, хайпа, ора и близкий к нулевому выхлоп.
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Ильнур Хасанов
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Ответ Gepard_GRIN
Не хочется чуваку летать в Карачи матчи комментировать.
А зачем летать во времена высоких технологий.
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Кино Музыка
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Ну да ну да. Комментаторы лишатся тусовки.
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pvh-82
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Ответ Amalfitano
Не, ну мне это нравится. Бородатые мальчики рассказывают как надо дела делать. Хотя сами они даже на своём матч тв ничего изменить не могут. Переход в Азию это гибель? А бан тогда это что? Тихая поляна с лебедями?
А дохрена что можешь на своей работе изменить? Да даже на западе обычный человек на своей работе многое может поменять? На их каналах также показывают ту картинку которую скажут и никто это не обсуждает!
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Кино Музыка
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Ага, лучше совсем не играть?
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057pirate
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Нагучев, предложи альтернативу!
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laudrup
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Интересно, сколько людей выберут просмотр любого матча кубка Азии, вместо лиги чемпионов, например, Реал - Ливерпуль или ПСЖ- Бавария?
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Никому_никабельный
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Ответ NIK7478
А Нагучев - это кто?! Справедливо замечено, однако, что там взрослые мужчины будут принимать решение, а не недокомментаторы с серьгой в ухе, которые, к тому же, не обладают всей полнотой информации. Не знаю, кого как, но меня лично такие, как Нагучев, бесят нереально!
Человек так же как и вы имеет право высказать своё мнение. В чём проблема?
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Никому_никабельный
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Я чёт не пойму, а наш "космический" футбол по качеству и тд прям сильно отличается от азиатского? Вы кем там себя возомнили, Нагучевы и им подобные? Прошедшие пару матчей сборной вроде всё наглядно показали кто есть кто. А то подняли вой. Великая футбольная держава🤦‍♂️
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саша константинов
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Как по мне лучше перейти в Азию хотя бы попробовать, потому что без международных соревнований ну совсем нельзя .И 2 я считаю что даже если закончиться СВо нас в еврофутбол не ввернут потому-что в УЕФА есть страны Польша Прибалтийские страны и Украина которые после СВО нас не хотят видеть ни в каком виде.
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Лимит Лимитович
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Считаю, что чем сейчас хуже, тем лучше, при чем не только в футболе. Если вы понимаете, о чем я говорю. Пусть закапывают футбол дальше с Fan ID и Азией

Страна должна пройти очищение пердивом, что называется
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лицемерный гнус
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Ответ NIK7478
А Нагучев - это кто?! Справедливо замечено, однако, что там взрослые мужчины будут принимать решение, а не недокомментаторы с серьгой в ухе, которые, к тому же, не обладают всей полнотой информации. Не знаю, кого как, но меня лично такие, как Нагучев, бесят нереально!
Так он вправе высказывать своё мнение.
Да и как вам его серьга помешала?
На счёт «недокомментатора», то это субъективное мнение, есть и намного хуже, например Генич.
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Amalfitano
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Не, ну мне это нравится. Бородатые мальчики рассказывают как надо дела делать. Хотя сами они даже на своём матч тв ничего изменить не могут. Переход в Азию это гибель? А бан тогда это что? Тихая поляна с лебедями?
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Бюрофакс Барселоны
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А почему переход в АФК делает невозможным возвращение в УЕФА? Просто из всей этой риторики видится именно такой посыл.
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Гамарджоба Генацвале
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А Нагучев подскажет, возможно владеет информацией, сколько будет действовать этот политический бан российских спортсменов? 1год, 5лет, 10?
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Геннадий Тимченко
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Ответ Kit244098
Не зря говорится, что сдуру можно и член сломать. Именно так можно назвать то, чем занимаются наши чинуши от футбола. Уж коли обгадились, то обтекайте молча и не трепыхайтесь. Все равно ни хрена не выйдет.
Не надо полумер: никаких Европ и Азий ~ свою, суверенную надо создавать с Сирией, Белоруссией, ЦАР, Кубой и Южной Осетией - победитель турнира получает прямую путевку на ЧМ👍
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NIK7478
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А Нагучев - это кто?! Справедливо замечено, однако, что там взрослые мужчины будут принимать решение, а не недокомментаторы с серьгой в ухе, которые, к тому же, не обладают всей полнотой информации. Не знаю, кого как, но меня лично такие, как Нагучев, бесят нереально!
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Kit244098
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Не зря говорится, что сдуру можно и член сломать. Именно так можно назвать то, чем занимаются наши чинуши от футбола. Уж коли обгадились, то обтекайте молча и не трепыхайтесь. Все равно ни хрена не выйдет.
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Gepard_GRIN
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Не хочется чуваку летать в Карачи матчи комментировать.
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