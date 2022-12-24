Нагучев о переходе в Азию: «Это выстрел нашему футболу в висок»

высказался о возможном переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Я просто не верю, что вообще существует какое-то серьезное обсуждение перехода в Азию. Это немыслимо. Да изучите ж вы кейс азиатского футбола и отборочных турниров.

Я понимаю, большие футбольные боссы всегда увлечены политикой, это нормально, но уделите этому два дня, черт возьми, и больше не возвращайтесь к этому вопросу! Это мой личный крик отчаяния.

Если бы хоть кто-нибудь, хоть один руководитель чего-нибудь притормозил и врубил произвольный матч Лиги чемпионов Азии-2022, например, «Кавасаки Фронтале» – «Гуанчжоу» (8:0), он тут же бы побежал на самый-самый верх с криками «Нам хана!!!! Пожалуйста, не надо!!!» и, как в любом кино про бомбу, в последний момент перерезал бы провод нужного цвета.

Но сейчас не так. Несколько очень взрослых мужчин стоят над бомбой, у которой даже нет таймера, она и не собирается взрываться, и понятия не имеют, какой провод нужно перекусить. И в результате обсуждений они вдруг решают: все равно какой, режь любой – и будь что будет.

А разгадка очень проста: бомба просто так молча и пролежит, если ее не трогать. Она никогда не взорвется, а потом истечет срок ее годности и о ней все забудут. Но взрослым мужчинам очень хочется взять кусачки и…

Я писал уже об этом и продолжу. Переход в Азию – выстрел нашему футболу прям в висок. И миллионы мечт исчезнут. Одной подписью», – написал комментатор.

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?