Александр Дюков: «Когда 2-3 из 48 ассоциаций в Азии отказываются играть с Россией, одно дело. Когда таких больше половины, то они начинают диктовать условия»

высказался о том, что в Азии некоторые команды могут отказаться играть с Россией.

Глава РФС поделился мнением об этом в контексте возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Япония и Австралия – недружественные страны. Не будет ли такого, что они так же откажутся от матчей с Россией, как это сделали Польша, Чехия и Швеция?

– Никто не даст 100% гарантий. Но если сравнить ситуацию в Азии и Европе, то она разная. Страны, с кем мы играли и с кем хотим сыграть, из Азии. Босния предложила сыграть с нами. Давайте проведем матч. У меня были сомнения. И в итоге они не приехали.

Когда 48 ассоциаций в Азии и 2-3 из них говорят, что не будут играть с нами, одно дело. Когда таких больше половины, то они начинают диктовать условия, – сказал Дюков.

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