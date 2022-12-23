Александр Дюков: «Когда 2-3 из 48 ассоциаций в Азии отказываются играть с Россией, одно дело. Когда таких больше половины, то они начинают диктовать условия»

Теги Сборная Японии по футболу премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Сборная Австралии по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Александр Дюков Матч ТВ Футбол

Александр Дюков высказался о том, что в Азии некоторые команды могут отказаться играть с Россией.

Глава РФС поделился мнением об этом в контексте возможного перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

– Япония и Австралия – недружественные страны. Не будет ли такого, что они так же откажутся от матчей с Россией, как это сделали Польша, Чехия и Швеция?

– Никто не даст 100% гарантий. Но если сравнить ситуацию в Азии и Европе, то она разная. Страны, с кем мы играли и с кем хотим сыграть, из Азии. Босния предложила сыграть с нами. Давайте проведем матч. У меня были сомнения. И в итоге они не приехали.

Когда 48 ассоциаций в Азии и 2-3 из них говорят, что не будут играть с нами, одно дело. Когда таких больше половины, то они начинают диктовать условия, – сказал Дюков. 

В Азии готовы рассматривать, клубы РПЛ – за, УЕФА не хочет ухода России. Детали перемещения РФС в АФК от Дюкова  

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4 комментария

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Назар Игорь
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Предположим невероятное - Россию приняли в АКФ. Футбольный клуб Балтика Калининград летит на матч в Новую Зеландию, около 36 000 км. туда и обратно. Какой бюджет надо иметь на такие перелëты, тут и Реал подумает.
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Kit244098
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Политота вонючая. Царик блеет про переориентацию, а холуи берут под козырек. Тошнит от них))
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igls54
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А может сразу в КОНКАКАФ - поближе к недружественным странам?
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rigobersong
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А почему с Косово все играют?:)
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