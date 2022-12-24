Кавазашвили о переходе в Азию: «Россия ничего не боится! Найдем друзей, которые нас понимают»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Анзор Кавазашвили Азиатская футбольная конфедерация Чемпионат.com Футбол

Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Раз обещали принять решение до 31 декабря, значит, есть задатки и логика. Сомневаюсь, что нам разрешат вернуться в европейскую часть международных турниров. Получается, круг вокруг России сжимается.

Но Россия ничего не боится! Мы найдем среди многочисленных стран партнеров и друзей, которые нас понимают и поддерживают. Как бы они ни назывались, мы будем вместе с ними играть.

Сегодня РФС находится в очень сложной ситуации – нас искусственно отстранили от футбола. Никто вам не скажет, что нас ждет впереди.

Но попытку искать нужно, чтобы с кем-то объединяться и вхолостую не работать. Нельзя замкнуться в своем чемпионате и кубке! Посмотрим, что будет дальше», – заявил экс-вратарь «Спартака».

Анзор Кавазашвили: «Европа – дикие гномы, проститутки, звери! У нас есть таблица Менделеева, есть все – можно спокойно уходить в азиатский футбол»

Анзор Кавазашвили: «В РПЛ ноль российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе. В России серый футбол»

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13 комментариев

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Великий Алонсо
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Молодец дядька! Настоящий патриот!
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Mechel**
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Попрошайки
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Алексей ПК
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Ответ ральф шумахер
ну да, такие же калеки, с диктаторами изгоями, забаненными всюду. А ,,друзья,, типа Китая столько загребут за ,,доброе слово,,, что много поколений будут расхлебывать....
наверно у буков бабло прям прет?
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Аталанта расправила плечи
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Кто в России жил, тот в цирке не смеётся.
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Алексей ПК
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Ответ Марат Люсьеныч
а потом СВО в Казахстане и будем искать друзей в Латинской Америке
ты наверно на ставках круто денег поднимаешь ежедневно
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hulk&boloto
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Даже здесь ты найдешь только ботттов...
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Инженер Управляющий
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Ответ ральф шумахер
ну да, такие же калеки, с диктаторами изгоями, забаненными всюду. А ,,друзья,, типа Китая столько загребут за ,,доброе слово,,, что много поколений будут расхлебывать....
Это да, вон Европу выкормили на дешёвых энергоресурсах, в ответ и доброго слова не было, сплошное лицемерие, расширение НАТО да постоянные подляны
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Алексей ПК
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Ответ atomio
Мы найдем среди многочисленных стран партнеров и друзей, которые нас понимают и поддерживают (с) так список этих партнеров уже давно есть. Белоруссия, КНДР, Россия, Сирия, Эритрея
120 стран проголосовали против нацизма, 50 за.
Вот такой вот список потенциальных союзников и врагов на данный момент.
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ральф шумахер
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ну да, такие же калеки, с диктаторами изгоями, забаненными всюду. А ,,друзья,, типа Китая столько загребут за ,,доброе слово,,, что много поколений будут расхлебывать....
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Марат Люсьеныч
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а потом СВО в Казахстане и будем искать друзей в Латинской Америке
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Dexter Dallas
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Ничего не боимся и по этому не будем диктовать свои условия. А пойдем играть с теми, кто согласится. Сверхдержавненько.
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MATRiX
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Зайду когда комменты настоятся, чтобы почитать рофлы про Эритрею, Сирию и КНДР)
Наверное это уже классика Спортса
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atomio
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Мы найдем среди многочисленных стран партнеров и друзей, которые нас понимают и поддерживают (с) так список этих партнеров уже давно есть. Белоруссия, КНДР, Россия, Сирия, Эритрея
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