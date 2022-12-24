Кавазашвили о переходе в Азию: «Россия ничего не боится! Найдем друзей, которые нас понимают»

Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Раз обещали принять решение до 31 декабря, значит, есть задатки и логика. Сомневаюсь, что нам разрешат вернуться в европейскую часть международных турниров. Получается, круг вокруг России сжимается.

Но Россия ничего не боится! Мы найдем среди многочисленных стран партнеров и друзей, которые нас понимают и поддерживают. Как бы они ни назывались, мы будем вместе с ними играть.

Сегодня РФС находится в очень сложной ситуации – нас искусственно отстранили от футбола. Никто вам не скажет, что нас ждет впереди.

Но попытку искать нужно, чтобы с кем-то объединяться и вхолостую не работать. Нельзя замкнуться в своем чемпионате и кубке! Посмотрим, что будет дальше», – заявил экс-вратарь «Спартака».

Анзор Кавазашвили: «Европа – дикие гномы, проститутки, звери! У нас есть таблица Менделеева, есть все – можно спокойно уходить в азиатский футбол»

Анзор Кавазашвили: «В РПЛ ноль российских футболистов, которые смогут заиграть в Европе. В России серый футбол»