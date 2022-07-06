Рапино о равной оплате в сборных США: «Мы пример для будущих поколений и спорта во всем мире. Деньги – способ общества показать нашу ценность»

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Меган Рапино высказалась о равной оплате труда в мужской и женской сборных США.

Американская футболистка дала комментарий после победы сборной над Гаити (3:0).

Ранее мужская и женская сборные США впервые в истории договорились о равной оплате труда.

«После этого матча федерация футбола США заплатят нам больше. Мы очень гордимся тем, чего достигли, и тем, что играем по этому новому контракту. Думаю, федерация футбола США думает так же, потому что борьба окончена. Да, мы шутим о деньгах, но это способ общества показать, насколько мы ценны.

Мы пример для будущих поколений и спорта во всем мире. Наша сборная очень гордится этим достижением, потому что оно потребовало много работы и преданности делу. Это потрясающе», – сказала Рапино.

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