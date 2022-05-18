Мужская и женская сборные США договорились о равной оплате труда. Такое случилось впервые в истории

Мужская и женская сборные США договорились о равной оплате труда.

«Два коллективных договора, которые действуют до 2028 года, обеспечивают равную оплату за счет идентичных экономических условий.

В соответствии с этими соглашениями Федерация соккера США становится первой федерацией в мире, уравнявшей призовые, присуждаемые женской и мужской национальным сборным США за участие в чемпионатах мира», – сказано в заявлении Федерации.

Отмечается, что футболисты и футболистки сборных США станут одними из самых высокооплачиваемых в мире.

В соответствии с заключенным соглашением, игроки всех сборных США будут получать одинаковые выплаты за количество проведенных матчей и индивидуальные достижения вместо фиксированной зарплаты. Одинаковыми станут призовые за участие в чемпионатах мира и доходы от рекламы.

Новое соглашение предоставляет не только финансовые гарантии. Федерация футбола США взяла на себя обязательства по охране здоровья и безопасности игроков, по их информационной безопасности. Всем игрокам дадут возможность уходить в отпуск по уходу за ребенком и пенсию.

Синди Парлоу, президент , заявила: «Это действительно исторический момент. Эти договоренности навсегда изменили футбол в США, и у них есть потенциал поменять футбол по всему миру. Эти соглашения ведут нас к невероятно воодушевляющей фазе взаимного роста и сотрудничества».

Футболистки сборной боролись за равную оплату более 6 лет.

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