Меган Рапино: «Индустрия красоты благоволит лишь одному гендеру. Хочешь считаться красивой – будь женственной. Если выглядишь спортивно – это проявление маскулинности»

Футболистка сборной США Меган Рапино объяснила выбор розовой краски для волос.

«Я всегда говорю себе: хорошо выгляди, хорошо себя чувствуй и хорошо играй. Именно в таком порядке. Это нужно делать для себя – тогда ты будешь меньше чувствовать давление.

На чемпионате мира все такое серьезное, напряженное, поэтому я решила таким способом выразить свой стиль и индивидуальность. Это был веселый способ послать всех к черту.

Я думаю, что индустрия красоты благоволит лишь одному гендеру. Если хочешь считаться красивой, то должна выглядеть определенным образом – женственно. А если хочешь выглядеть более спортивно, то это уже проявление маскулинности. Но зачем так разграничивать? Я могу выглядеть спортивной и сильной, но при этом оставаться красивой.

И розовый цвет волос – это проявление моего отношения к красоте. Когда я на поле, хочу выглядеть красиво. Это особая форма красоты – не такая, как если бы я шла на ужин или на фотосессию», – сказала Рапино.