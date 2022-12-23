Сунесс о жесте Мартинеса с наградой у паха: «Выглядел как вульгарный клоун. Неужели кто-то считает это смешным? Опозорил себя и Аргентину»
Грэм Сунесс прокомментировал жест вратаря сборной Аргентины на награждении после финала ЧМ-2022.
Футболист «Астон Виллы» получил приз лучшему голкиперу турнира в Катаре. Награду, выполненную в виде перчатки, он приложил к паху и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».
«Большая часть обсуждений после финала чемпионата мира была посвящена поведению вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время серии пенальти.
Я могу принять эти выходки, но до определенного момента. Больше внимания стоит уделить непристойному жесту, который он показал после получения награды вратарю турнира.
Неужели некоторые люди действительно находят такие вещи смешными? Мартинес опозорился сам и опозорил свою страну. Он выглядел как вульгарный клоун. Если это то, чем он хочет запомниться, то да поможет нам всем бог.
Мне он нравится как вратарь, он играл за Аргентину и «Астон Виллу». Но если он считает, что его поступок уместен, в это невозможно поверить. Не могу понять, почему он решил сделать это на глазах у всего мира. Он находился на сцене с различными высокопоставленными лицами и эмиром Катара.
Какое уважение он проявляет к хозяевам турнира? Даже к самому себе? Может быть, ему все равно. А зря. В будем он не будет так гордиться собой. К сожалению, этот образ теперь является частью истории финала.
И какой это был финал, между прочим. Лучший в моей жизни? Да. Мартинес сыграл огромную роль, не только в серии пенальти, но и благодаря сэйву на последней минуте дополнительного времени», – написал бывший игрок и тренер «Ливерпуля» в своей колонке.
Кажется, Эми Мартинес всех достал: проклинал Ван Гала и Лаоса, задирал фанатов Франции, теперь мочит Мбаппе
Ну а Мартинес просто монстр уже, только что детей не ел...африканских, ну пока что )
Впрочем, думаю ему пох, он чемпион мира по футболу и заслуженно лучший вратарь этого чемпионата!
Это стоит признать и подвергнуть осуждению. Нельзя ради победы переходить границы спортивной и человеческой этики.
Дети видят в футболистах героев, ролевую модель и какой пример им подает Мартинес?
"Победа единственное, что имеет значение" плохой девиз. Именно поэтому. Например, Месси, ради победы никогда не шел на подлость и треш-ток. Потому и обожаем во всем мире и его именем называют новорожденных.
Ты сравниваешь горячую подоплёку турецкого дерби и человека, который приставляет награду к паху? Хотя кого я спрашиваю
Наверняка же он в Паредесе свою родственную душу увидел.
ну надо же, понадобился всего то один вульгарный клоун чтобы британцы хозяев турнира наконец зауважали...