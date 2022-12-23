Сунесс о жесте Мартинеса с наградой у паха: «Выглядел как вульгарный клоун. Неужели кто-то считает это смешным? Опозорил себя и Аргентину»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Грэм Сунесс ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Футбол

Грэм Сунесс прокомментировал жест вратаря сборной Аргентины на награждении после финала ЧМ-2022.

Футболист «Астон Виллы» получил приз лучшему голкиперу турнира в Катаре. Награду, выполненную в виде перчатки, он приложил к паху и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Большая часть обсуждений после финала чемпионата мира была посвящена поведению вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время серии пенальти.

Я могу принять эти выходки, но до определенного момента. Больше внимания стоит уделить непристойному жесту, который он показал после получения награды вратарю турнира.

Неужели некоторые люди действительно находят такие вещи смешными? Мартинес опозорился сам и опозорил свою страну. Он выглядел как вульгарный клоун. Если это то, чем он хочет запомниться, то да поможет нам всем бог.

Мне он нравится как вратарь, он играл за Аргентину и «Астон Виллу». Но если он считает, что его поступок уместен, в это невозможно поверить. Не могу понять, почему он решил сделать это на глазах у всего мира. Он находился на сцене с различными высокопоставленными лицами и эмиром Катара.

Какое уважение он проявляет к хозяевам турнира? Даже к самому себе? Может быть, ему все равно. А зря. В будем он не будет так гордиться собой. К сожалению, этот образ теперь является частью истории финала.

И какой это был финал, между прочим. Лучший в моей жизни? Да. Мартинес сыграл огромную роль, не только в серии пенальти, но и благодаря сэйву на последней минуте дополнительного времени», – написал бывший игрок и тренер «Ливерпуля» в своей колонке.

Кажется, Эми Мартинес всех достал: проклинал Ван Гала и Лаоса, задирал фанатов Франции, теперь мочит Мбаппе  

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53 комментария

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Panki hoi
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Емеля красавчик, повеселил народ. Это же футболисты, простые парни из маленьких городков, какого хрена они ведут себя как аристократы? Лицемерие сплошное. В футболе не хватает Тайсона Фьюри )
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EuhenioV
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Бриты такие моралисты на словах,а заглянешь в душу,обыкновеннейший крокодил.
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DVS1
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Сколько ж вас еще таких-то порвется, следующие в очередь, "политика партии" зовет вовсю!
Ну а Мартинес просто монстр уже, только что детей не ел...африканских, ну пока что )
Впрочем, думаю ему пох, он чемпион мира по футболу и заслуженно лучший вратарь этого чемпионата!
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Татьяна Бойцова
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Ответ rigobersong
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ninetieth/253235.html
Насколько порядочен и уважителен Лео. Жест Мартинеса финал не омрачил, его игра впечатлила, но так нельзя!
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Felp
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Ответ rigobersong
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ninetieth/253235.html
Ну он знает о чем говорит
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rigobersong
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Ответ Сергей Анохин
Лишь бы обелить чёрное Ты сравниваешь горячую подоплёку турецкого дерби и человека, который приставляет награду к паху? Хотя кого я спрашиваю
Как у кого, у легенды сайта:) Называй вещи своими именами:))
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Гегенпрессинг Рангника
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Сунесс такой же лицемер и каждый фанатик кто тут хейтит Мартинеса и наяривает на Кина и остальных легенд прошлого
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vel
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Поведение Мартинеса - ложка дегтя в бочке меда победы Аргентины.
Это стоит признать и подвергнуть осуждению. Нельзя ради победы переходить границы спортивной и человеческой этики.
Дети видят в футболистах героев, ролевую модель и какой пример им подает Мартинес?

"Победа единственное, что имеет значение" плохой девиз. Именно поэтому. Например, Месси, ради победы никогда не шел на подлость и треш-ток. Потому и обожаем во всем мире и его именем называют новорожденных.
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Тюменец
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Старина Грэм безусловно прав. Но это не его дело. Мартинес показал себя таковым, как он есть. И в игре, и в жизни
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romanisti89
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Ответ QWertY
И это говорит бывшая мразота-игрок Сунесс. Ору) Просто посмотрите в ютубе как играло это животное
И это пишет тот кто подписан на насильника Мейсона Гринвуда? Ору
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Victor X
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Ответ Great Aleks
https://www.youtube.com/watch?v=XVvT9VMrJyA гляньте как играл этот костолом))
Да уже остепенился и принял повесточку, наверняка за ЛГБТ топит
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Ира15577
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Человек стал чемпионом мира по футболу!!! Понять и простить! Я как спортсменка его понимаю!!
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Victor X
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Практически уверен, что Сунесс с умилением относится к коленопреклонениям и акциям в поддержку ЛГБТ, по сравнению с этим умопомешательством, выгоднее быть "вульгарным клоуном".
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Spartakovec navsegda
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Не Аргентину, а себя. Классный вратарь, который внес вклад в командную победу. Повзрослев, скорее всего раскается, а пока эти эмоции еще далеки от самосознания.
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Сергей Анохин
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Ответ rigobersong
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ninetieth/253235.html
Лишь бы обелить чёрное
Ты сравниваешь горячую подоплёку турецкого дерби и человека, который приставляет награду к паху? Хотя кого я спрашиваю
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Gem Latino
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Суарес вспомни себя родной как ты кусался
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cgmngt6ehj
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Победителей не судят 👍🏼
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Great Aleks
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https://www.youtube.com/watch?v=XVvT9VMrJyA гляньте как играл этот костолом))
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Eduard Rastryopin
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Ответ QWertY
И это говорит бывшая мразота-игрок Сунесс. Ору) Просто посмотрите в ютубе как играло это животное
Кому,как не ему,разбираться в поведении животных.
Наверняка же он в Паредесе свою родственную душу увидел.
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.ru
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Какое уважение он проявляет к хозяевам турнира?..
ну надо же, понадобился всего то один вульгарный клоун чтобы британцы хозяев турнира наконец зауважали...
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rigobersong
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Ответ QWertY
Для таких «одаренных» я все расписал во втором абзаце) Если лень искать, то лови https://youtu.be/XVvT9VMrJyA
Жесть:) Но люди все равно таких как он и роналду будут защищать:) А нормальных парней типа Мартинеса из-за зависти поливать грязью:)
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Angel LABRUNA
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Ответ Игорь Валуев
Когда Сунесс играл в Ливерпуле ты под стол пешком ходил ?? Чего ты о нем знаешь ??
Я его отдично помню, возраст розволяет. Неплохой был игрок, но все время старался сыграть в кость.
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Mawnan_Smith
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Ответ rigobersong
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/ninetieth/253235.html
5 баллов. Напоминает Фетисова, который каждый раз когда кто-то из известных спортсменов где-то устроит пьяный дебош - первый же вопит с порицаниями. А сам то видимо позабыл с свои алкотрипы.
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Grateskdurun
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Ответ Grateskdurun
В истории про это забудут, еще неизветсно какая мораль будет через 100 лет. может это будет жестом чести))
я напомню что вальс когда то считали вульгарным танцем как тверк сейчас)
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ман сити фейк
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Ответ llolishe
Арги просто думают ,что выиграли на классе,а был по факту выигрыш на фарте как у Греции ЧЕ-только Греции так не фартило с судьями и пенальти
Фарт это чемпионский сезон пуля 19-20. Травмы игроков Ман Сити, судейские беспределы в пользу порта, коронавирус, отскоки
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