прокомментировал жест вратаря сборной на награждении после финала .

Футболист « » получил приз лучшему голкиперу турнира в Катаре. Награду, выполненную в виде перчатки, он приложил к паху и потряс ей. Потом Мартинес объяснил жест: «Сделал это, потому что французы освистывали меня. Такое высокомерие со мной не работает».

«Большая часть обсуждений после финала чемпионата мира была посвящена поведению вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса во время серии пенальти.

Я могу принять эти выходки, но до определенного момента. Больше внимания стоит уделить непристойному жесту, который он показал после получения награды вратарю турнира.

Неужели некоторые люди действительно находят такие вещи смешными? Мартинес опозорился сам и опозорил свою страну. Он выглядел как вульгарный клоун. Если это то, чем он хочет запомниться, то да поможет нам всем бог.

Мне он нравится как вратарь, он играл за Аргентину и « ». Но если он считает, что его поступок уместен, в это невозможно поверить. Не могу понять, почему он решил сделать это на глазах у всего мира. Он находился на сцене с различными высокопоставленными лицами и эмиром Катара.

Какое уважение он проявляет к хозяевам турнира? Даже к самому себе? Может быть, ему все равно. А зря. В будем он не будет так гордиться собой. К сожалению, этот образ теперь является частью истории финала.

И какой это был финал, между прочим. Лучший в моей жизни? Да. Мартинес сыграл огромную роль, не только в серии пенальти, но и благодаря сэйву на последней минуте дополнительного времени», – написал бывший игрок и тренер «Ливерпуля» в своей колонке.

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