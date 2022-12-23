Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС 

Теги премьер-лига Россия РФС Александр Дюков Краснодар Сергей Галицкий Футбол

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий вышел из исполкома РФС по состоянию здоровья.

Об этом сообщил президент Российского футбольного союза Александр Дюков рассказал.

«Галицкий написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Многие заметили, что в этом году он не принимал участие в исполкомах.

Он сказал, что физически не может принимать участие и ему неэтично числиться. Заявление мной и исполкомом принято», – сказал Дюков.

Галицкий рассказал о болезни: «Иногда ты не хозяин своей судьбы. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться»

 

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4 комментария

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инок
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Единственный достойный человек в росфутболе!
Здоровья и долгих лет жизни Вам!
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s_h_a_m_a_n
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Довели человека...
🙄🙄🙄
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Ходор
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Здоровья Вам Сергей Николаевич!
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Красный чай
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Скорее всего не захотел принимать участие в этом *******
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