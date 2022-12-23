Галицкий по состоянию здоровья вышел из исполкома РФС 

Владелец « » вышел из исполкома по состоянию здоровья.

Об этом сообщил президент Российского футбольного союза рассказал.

«Галицкий написал заявление о выходе из исполкома по состоянию здоровья. Многие заметили, что в этом году он не принимал участие в исполкомах.

Он сказал, что физически не может принимать участие и ему неэтично числиться. Заявление мной и исполкомом принято», – сказал Дюков.

Галицкий рассказал о болезни: «Иногда ты не хозяин своей судьбы. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться»