РФС принял программу развития дошкольного футбола до 2028-го. В детских садах организуют футбольные кружки

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС детский футбол Футбол

Исполком РФС принял программу развития дошкольного футбола до 2028 года.    «Потенциал дошкольной аудитории сравним со школьным проектом РФС – в 35,2 тысяч детских садов России воспитывается 7,4 млн детей.

Главная цель программы – вовлечение детей в футбол с самого младшего возраста, а также создание предпосылок для последующего перехода в школьный футбол, в систему подготовки резерва и формирование фундамента для обеспечения долгосрочной лояльности населения к футболу.

Основные решения программы:

– Организация занятий по физическому воспитанию в рамках основного образования, обязательного для всех воспитанников конкретного детского сада;

– Организация кружков по футболу в рамках дополнительного образования во второй половине дня;

– Методическая поддержка и обучение инструкторов детских садов;

– Поддержка детских садов футбольным инвентарем;

– Маркетинговая поддержка дошкольных инициатив РФС», – говорится в заявлении РФС.

Исполком РФС поддержал реформу компенсационных выплат школам и тренерам, воспитавшим футболиста

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14 комментариев

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Чумасик
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Ответ Мистер Уайт
Зачем дошколятам футбол? Лучше уж сразу начальную военную подготовку.
Да заканчивай, прививать интерес к футболу детям нужно как можно раньше. В кои-то веки прекрасная инициатива, и всё равно находятся дурачки, которым всё как всегда не нравится и которые готовы ныть по любму поводу.
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Заяцволк
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Ответ Монарх_777
Все знали что за упоминания животного ( любит желуди) банят? Я не имел ввиду болельщиков спартака, я отвечал на комментарий, в котором этим словом меня оскорбляли. Оскорбительный комент оставили, а меня забанили. Не ожидал такой необъективной цензуры тут. Модераторы спортс вам позор и глубокое неуважение.
Да-да, меня за это тоже банили, причём я даже в уменьшительно-ласкательной форме употребил тогда
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sp.msk.86
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Смотрю тут один негатив, а мне нравятся такие нововведения)
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marti maccflaii
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Поздно, щас у детишек компы появились, всем пофиг!
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Красный чай
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Ответ Монарх_777
Все знали что за упоминания животного ( любит желуди) банят? Я не имел ввиду болельщиков спартака, я отвечал на комментарий, в котором этим словом меня оскорбляли. Оскорбительный комент оставили, а меня забанили. Не ожидал такой необъективной цензуры тут. Модераторы спортс вам позор и глубокое неуважение.
Наверное во всем рунете не беспределят как тут.
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Монарх_777
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Все знали что за упоминания животного ( любит желуди) банят?
Я не имел ввиду болельщиков спартака, я отвечал на комментарий, в котором этим словом меня оскорбляли.
Оскорбительный комент оставили, а меня забанили.

Не ожидал такой необъективной цензуры тут.
Модераторы спортс вам позор и глубокое неуважение.
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Мистер Уайт
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Зачем дошколятам футбол? Лучше уж сразу начальную военную подготовку.
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aki-man
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Ответ pvh-82
Что за бред? Дети должны заниматься футболом у профессиональных тренеров а не в детском саду! Развивать надо детско-юношеский футбол на уровне первенств городов, районов, областей...
Всё прально ) просто нужно устроить этих профессиональных тренеров на клетки воспитателей
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tam005
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А Футбольное поле на месте песочницы будет?
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.ru
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что то я не понял... когда зарплата нянечек и воспитательниц сравняется с зарплатой детских тренеров она подрастёт или снизится?
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Ковид 07.10.52
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Скоро и до роддомов доберутся....Для них эти типы еще программы не разработали....но все еще впереди...писать не работать же....
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pvh-82
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Что за бред? Дети должны заниматься футболом у профессиональных тренеров а не в детском саду! Развивать надо детско-юношеский футбол на уровне первенств городов, районов, областей...
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s_h_a_m_a_n
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Инструктор детского сада...
Че-то как-то звучит страшновато
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rigobersong
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Молодцы, поддержали активных пользователей спортса:)
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