РФС принял программу развития дошкольного футбола до 2028-го. В детских садах организуют футбольные кружки
Исполком РФС принял программу развития дошкольного футбола до 2028 года. «Потенциал дошкольной аудитории сравним со школьным проектом РФС – в 35,2 тысяч детских садов России воспитывается 7,4 млн детей.
Главная цель программы – вовлечение детей в футбол с самого младшего возраста, а также создание предпосылок для последующего перехода в школьный футбол, в систему подготовки резерва и формирование фундамента для обеспечения долгосрочной лояльности населения к футболу.
Основные решения программы:
– Организация занятий по физическому воспитанию в рамках основного образования, обязательного для всех воспитанников конкретного детского сада;
– Организация кружков по футболу в рамках дополнительного образования во второй половине дня;
– Методическая поддержка и обучение инструкторов детских садов;
– Поддержка детских садов футбольным инвентарем;
– Маркетинговая поддержка дошкольных инициатив РФС», – говорится в заявлении РФС.
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Я не имел ввиду болельщиков спартака, я отвечал на комментарий, в котором этим словом меня оскорбляли.
Оскорбительный комент оставили, а меня забанили.
Не ожидал такой необъективной цензуры тут.
Модераторы спортс вам позор и глубокое неуважение.
Че-то как-то звучит страшновато