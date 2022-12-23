РФС принял программу развития дошкольного футбола до 2028-го. В детских садах организуют футбольные кружки

Исполком РФС принял программу развития дошкольного футбола до 2028 года. «Потенциал дошкольной аудитории сравним со школьным проектом РФС – в 35,2 тысяч детских садов России воспитывается 7,4 млн детей.

Главная цель программы – вовлечение детей в футбол с самого младшего возраста, а также создание предпосылок для последующего перехода в школьный футбол, в систему подготовки резерва и формирование фундамента для обеспечения долгосрочной лояльности населения к футболу.

Основные решения программы:

– Организация занятий по физическому воспитанию в рамках основного образования, обязательного для всех воспитанников конкретного детского сада;

– Организация кружков по футболу в рамках дополнительного образования во второй половине дня;

– Методическая поддержка и обучение инструкторов детских садов;

– Поддержка детских садов футбольным инвентарем;

– Маркетинговая поддержка дошкольных инициатив РФС», – говорится в заявлении РФС.

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