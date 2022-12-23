Колосков о переходе РФС в Азию: «Есть большие риски. Российские сборные будут играть с азиатскими – насколько интересно это нашей молодежи?»
Вячеслав Колосков высказался о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
«Сегодня на заседании я повторил то же, что говорю все время. В переходе в Азию есть большие риски. У нас нет гарантий, что конгресс АФК примет Россию.
Все забывают, что в этом вопросе все российские сборные – их около 11 – будут соревноваться с азиатскими командами. Насколько интересно это будет нашей молодежи?
Третий вопрос – чисто технический. Это сложная процедура, нужно получить согласие УЕФА, потом эту заявку принимают в АФК. На это нужно время – как минимум полгода. К этому времени уже пройдет жеребьевка различных турниров, в том числе и азиатских.
Последнее – никто не гарантирует, что переход в Азию автоматически приведет к участию наших команд в отборочных играх к ЧМ-2026. У нас запрет на участие в соревнованиях под эгидой ФИФА. Эта тема требует согласования и разъяснения», – сказал почетный президент РФС.
«Большинство членов исполкома склоняются к переходу в Азию». Колосков об РФС
Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?
Вы сами ответили на свой вопрос, упомянув, что Косово не признают многие страны , но при этом они члены УЕФА и играют в турнирах под их эгидой.
Напоминаю --- РФ забанен ФИФА и смена конфедераций ничего не дает в практическом смысле( для участия в отборах и главных турнирах Чемпионата Мира) , пока ФИФА не снимет бан.
Уийти из Европы с сомнительной перспективой , что РФ , вообще примут в азиатскую конфедерация , да еще и лишь с надеждой на участие в турнирах с сомнительным уровнем, вроде Азиатской ЛЧ и чемпионате Азии среди сборных ---- такой себе выбор приоритетов
Шаг вперед - это независимость. Шаг назад - колониальность. Поэтому тут скорее шаг вперед, но точно не назад.
Некоторые до сих пор себя ведут, словно на дворе 23.02, причём не нынешнего года, а как минимум 2007.
Вопрос из категории "Тайны Вселенной" прям.