Колосков о переходе РФС в Азию: «Есть большие риски. Российские сборные будут играть с азиатскими – насколько интересно это нашей молодежи?»

высказался о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Сегодня на заседании я повторил то же, что говорю все время. В переходе в Азию есть большие риски. У нас нет гарантий, что конгресс АФК примет Россию.

Все забывают, что в этом вопросе все российские сборные – их около 11 – будут соревноваться с азиатскими командами. Насколько интересно это будет нашей молодежи?

Третий вопрос – чисто технический. Это сложная процедура, нужно получить согласие , потом эту заявку принимают в АФК. На это нужно время – как минимум полгода. К этому времени уже пройдет жеребьевка различных турниров, в том числе и азиатских.

Последнее – никто не гарантирует, что переход в Азию автоматически приведет к участию наших команд в отборочных играх к . У нас запрет на участие в соревнованиях под эгидой . Эта тема требует согласования и разъяснения», – сказал почетный президент РФС.

«Большинство членов исполкома склоняются к переходу в Азию». Колосков об РФС

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?