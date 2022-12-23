Колосков о переходе РФС в Азию: «Есть большие риски. Российские сборные будут играть с азиатскими – насколько интересно это нашей молодежи?»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Вячеслав Колосков Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 Спорт-Экспресс Футбол

Вячеслав Колосков высказался о переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

«Сегодня на заседании я повторил то же, что говорю все время. В переходе в Азию есть большие риски. У нас нет гарантий, что конгресс АФК примет Россию.

Все забывают, что в этом вопросе все российские сборные – их около 11 – будут соревноваться с азиатскими командами. Насколько интересно это будет нашей молодежи?

Третий вопрос – чисто технический. Это сложная процедура, нужно получить согласие УЕФА, потом эту заявку принимают в АФК. На это нужно время – как минимум полгода. К этому времени уже пройдет жеребьевка различных турниров, в том числе и азиатских.

Последнее – никто не гарантирует, что переход в Азию автоматически приведет к участию наших команд в отборочных играх к ЧМ-2026. У нас запрет на участие в соревнованиях под эгидой ФИФА. Эта тема требует согласования и разъяснения», – сказал почетный президент РФС.

«Большинство членов исполкома склоняются к переходу в Азию». Колосков об РФС

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?

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27 комментариев

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Алексей Тарлыков
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Да когда последний раз о простых людях думали?
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Kappa Pride
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Ответ s_h_a_m_a_n
Такое ощущение, что единственный адекват в РФС-Колосков.
И это страшно
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Pertinax Gandi
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Давно говорю, чтоб не зависеть от УЕФА или АФК надо создавать свою Евразийскую федерацию футбола и заявляться в ФИФА. Пусть первоначально в этой федерации будет одна Россия. Переименуем РПЛ в Лигу евразийских чемпионов, Кубок России в Лигу Евразии. Будем проводить континентальный чемпионат между сборной России, сборной России-2 и мол. сб. России. А на ЧМ, как единственный член Евразийской федерации, будем попадать напрямую без отбора. Ну или сыграем стыки с Океанией, уж Новую Зеландию-то мы одолеем.
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RasuL 8593
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Ответ Андрей Абрамов
На данном этапе азиатские сборные ещё фору нам давать будут.Но это определенно шаг назад
А в чем шаг назад ? В том что мы не будем играть с сборными которые перед каждым матчем стоят на колени а потом продувают игры или закрывают рты в знак толерантности , а потом вылетают даже не выходя из группы И так далее итп. Лучше играть с азиатами где адекваты а не дебилы тигле к тебе уважительно относятся а не ставят палки в колеса .
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Ответ s_h_a_m_a_n
Аленичев уже сказал, что они там затеряются
экс-тренер красноярского Енисея по себе судит... а не надо было багаж в Спартаке забывать
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s_h_a_m_a_n
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Ответ .ru
живо себе представил будущие комменты юзеров спортса про наших молодых игроков... уезжать им надо, в азиатские топ-клубы
Аленичев уже сказал, что они там затеряются
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живо себе представил будущие комменты юзеров спортса про наших молодых игроков... уезжать им надо, в азиатские топ-клубы
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JamesBulger7
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Я не молодежь конечно, но мне это не интересно.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ mitos
Лучше играть с друзьями, чем врагами.
От перехода не изменится НИЧЕГО. никто играть не даст. Пока бан от ФИФА не кончится
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mitos
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Лучше играть с друзьями, чем врагами.
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Леван Мкртчян
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Ответ Воздушный Змей
Решение о принятии будет приниматься большинством голосов. Вон, некоторые в Европе не то что сборную Косово не признают, но и существование самого государства. Но в УЕФА приняли и спокойно себе играют.
Так в том-то и дело,что все зависит от конкретных организаций проводящих турнир ( в нашем случае УЕФА и ФИФА) , а не от отношение к какому-либо государству со стороны политического руководства других стран.
Вы сами ответили на свой вопрос, упомянув, что Косово не признают многие страны , но при этом они члены УЕФА и играют в турнирах под их эгидой.
Напоминаю --- РФ забанен ФИФА и смена конфедераций ничего не дает в практическом смысле( для участия в отборах и главных турнирах Чемпионата Мира) , пока ФИФА не снимет бан.
Уийти из Европы с сомнительной перспективой , что РФ , вообще примут в азиатскую конфедерация , да еще и лишь с надеждой на участие в турнирах с сомнительным уровнем, вроде Азиатской ЛЧ и чемпионате Азии среди сборных ---- такой себе выбор приоритетов
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Рав. Зильберман
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Ответ Воздушный Змей
Что лучше -- играть со сборными Китая, Ирана, Саудовской Аравии на официальных турнирах или проводить 365 двусторонок с собственным дублем? Вопрос из категории "Тайны Вселенной" прям.
Ну для местных аборигенов конечно лучше второе. Они готовы на коленях ползать лишь бы белые европейские хозяева их приняли. Воистину рабы
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Алексей ПК
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Ответ Андрей Абрамов
На данном этапе азиатские сборные ещё фору нам давать будут.Но это определенно шаг назад
Казахстан переходил в уЕфа из АФК. И перешел.
Шаг вперед - это независимость. Шаг назад - колониальность. Поэтому тут скорее шаг вперед, но точно не назад.
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Рав. Зильберман
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Интересней чем товарники с узбекистаном
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Воздушный Змей
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Ответ Леван Мкртчян
Так вся новость напичкана инфой, что еще нет никаких гарантий , что азиатская лига, вообще, примет РФ.....и при этом соревнования азиатской конфедерации проходят тоже под эгидой ФИФА, которая и забанила РФ. Так что не вижу ни одной причины по этому движу , кроме политико-идеалогической
Решение о принятии будет приниматься большинством голосов. Вон, некоторые в Европе не то что сборную Косово не признают, но и существование самого государства. Но в УЕФА приняли и спокойно себе играют.
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Алексей ПК
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Ответ nobrainnopain
Чем быстрее избавимся от иллюзий, что все может быть как раньше, тем быстрее переосмыслим свои действия
Да. Если согласно минским соглашениям Донецк и Луганск должны были вернуться в краину, то то, что происходит - это сугубо их решение, а не наше. Мы очень этого не хотели.
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Леван Мкртчян
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Ответ Игорь Замаруев
Не знаю про матчи с другими странами, но матчи Южной Кореи будут смотреть девочки в возрасте 10-12 лет. Смогут посмотреть на 11 Чонгуков или Чиминов
В сборной Кореи по футболу не играют участники группы BTS, так что они(игры) вряд ли сильно заинтересуют корейских тинейджеров
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nobrainnopain
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Ответ Воздушный Змей
Так процесс идёт медленно именно потому что в головах сидящих куда выше, чем верхушка РФС или Минспорта всё ещё присутствует нарратив "а может порешаем, замиримся и в Куршевель?" Некоторые до сих пор себя ведут, словно на дворе 23.02, причём не нынешнего года, а как минимум 2007.
От иллюзий всегда сложно избавляться, тем более самому себе признать, что ошибаешься
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Леван Мкртчян
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Ответ Воздушный Змей
Что лучше -- играть со сборными Китая, Ирана, Саудовской Аравии на официальных турнирах или проводить 365 двусторонок с собственным дублем? Вопрос из категории "Тайны Вселенной" прям.
Так вся новость напичкана инфой, что еще нет никаких гарантий , что азиатская лига, вообще, примет РФ.....и при этом соревнования азиатской конфедерации проходят тоже под эгидой ФИФА, которая и забанила РФ. Так что не вижу ни одной причины по этому движу , кроме политико-идеалогической
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Никита Самарин
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Он там походу один адекватный!
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Воздушный Змей
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Ответ nobrainnopain
Чем быстрее избавимся от иллюзий, что все может быть как раньше, тем быстрее переосмыслим свои действия
Так процесс идёт медленно именно потому что в головах сидящих куда выше, чем верхушка РФС или Минспорта всё ещё присутствует нарратив "а может порешаем, замиримся и в Куршевель?"

Некоторые до сих пор себя ведут, словно на дворе 23.02, причём не нынешнего года, а как минимум 2007.
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ОттоДракула
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В этой шараге видимо более-менее вменяемый только один Колосков.
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Игорь Замаруев
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Не знаю про матчи с другими странами, но матчи Южной Кореи будут смотреть девочки в возрасте 10-12 лет. Смогут посмотреть на 11 Чонгуков или Чиминов
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s_h_a_m_a_n
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Такое ощущение, что единственный адекват в РФС-Колосков.
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Воздушный Змей
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Что лучше -- играть со сборными Китая, Ирана, Саудовской Аравии на официальных турнирах или проводить 365 двусторонок с собственным дублем?

Вопрос из категории "Тайны Вселенной" прям.
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