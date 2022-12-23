Дюков не согласен, что Азиатская конфедерация нищая: «Кто там нищий? Катар, потративший 220 млрд долларов на ЧМ? Китай? Индия?»

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Александр Дюков не согласен, что Азиатская конфедерация футбола нищая.

Решение о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК примут 27 декабря.

– Как прокомментируете слова Колоскова о том, что АФК – нищая конфедерация?

– Я с этим не согласен. А кто там нищий? Катар, который потратил 220 миллиардов на проведение чемпионата мира? Саудовская Аравия? Китай? Индия, где огромные компании и корпорации с миллиардной капитализацией? Кто там нищий-то?

Если говорить о развитии экономики – сегодня там одна ситуация, а завтра – абсолютно другая. Возьмите пример Южной Кореи.

Там все экономики растут – начиная от Средней Азии. Там нет ни одной страны, которая бы стагнировала. Не все континенты могут этим похвастаться, – сказал президент РФС

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?  

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45 комментариев

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Фан Рубина
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Центр мира всё равно плавно перемещается к Азии, так что лучше перебраться пораньше.
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Vitto
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Ответ .ru
живо себе представил афишу лиги азиатских чемпионов Зенит - Копетдаг... и количество зрителей которые посетят этот матч на Крестовском
Чашек будет больше чем у Реала.
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Vitto
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Ответ Vahe Sardaryan
А сколько очков надо набрать чтоб дали право минусовать ??
Тебе еще далеко, можешь диаспору поднапрячь)
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nobrainnopain
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Возьмут провинциальные клубы пару азиатских игроков, и решат свои проблемы с финансированием, главное не из СНГ их брать😏
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Keep-calm-and-valera
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Ответ Алекс 777
Дюков верно говорит, суммарно Россия и Китай имеют более 20% от мирового ВВП. Суммарно Россия, Китай и Индия имеют более 2,5 млрд населения. За Азией будущее
По этой "логике" Китай должен занимать все первые места каждый ЧМ, а та же Хорватия проигрывать всем как минимум 0 - 10.
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Gepard_GRIN
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Ответ rigobersong
Я думаю это больше похоже на шантаж УЕФА, и давление на ФИФА со стороны РФС, как бы завистники не хотели, но Россию уважают во всем мире, это условную эстонию с новиковым никто не воспринимает, потому что маленькая, нищая страна, которая в мире ничего не решает, а с сильными мира всего все считаются:) Останемся в Европе, топ-8 сборная мира, если бы дали и на этом ЧМ сыграть, могли бы и путь Марокко повторить:) Да и судя по выступлению в группе, Хорватии мы совсем немного уступаем по уровню:)) Всем завистникам хочу сказать давитесь!:)
Твой позитивный взгляд на жизнь иногда просто восхищает)).
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Mitya Pak
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Ответ Ебздрогыч
Но самое веселое, что нас там вообще никто не ждет
Вот именно. Делаютвид как будто выбирают. А у Азии спросили?)
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Mitya Pak
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Ответ rigobersong
Я думаю это больше похоже на шантаж УЕФА, и давление на ФИФА со стороны РФС, как бы завистники не хотели, но Россию уважают во всем мире, это условную эстонию с новиковым никто не воспринимает, потому что маленькая, нищая страна, которая в мире ничего не решает, а с сильными мира всего все считаются:) Останемся в Европе, топ-8 сборная мира, если бы дали и на этом ЧМ сыграть, могли бы и путь Марокко повторить:) Да и судя по выступлению в группе, Хорватии мы совсем немного уступаем по уровню:)) Всем завистникам хочу сказать давитесь!:)
Ахахахаха ха. Уважают? Страну от которой все цивилизованным страны отказались?)))))) аххахахаха
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Любезный Коссутий
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какое мудацкое оформление комментов 🤦‍♂️
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Mitya Pak
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Ответ Алекс 777
Знаю одну экономику, которая в этом году упала, продолжит падать в следующем году, а впереди у нее минимум лет 10 стагнации после этого.
Да не. Ты чего. Они до сих пор думают что все будет как раньше))))
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Никита Самарин
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А господин Дюков не хочет обсудить уровень клубов и сборных из АФК? Разве Катар хорошо в футбол играет или игры с Индией нас выведёт на космический уровень футбола?
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Фёдор Кузнецов
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Ответ VMX1389
Ну да а на Евро число по приколу не вышли из группы, да на домашнем ЧМ за счёт самоотдачи и дисциплины, и очень сильно готовой физически мы стрельнули, но как только один из элементов не срабатывает на 120 процентов все команда более низкого класса просто не вытягивает
На Евро была самая сложная группа с 2 топ командами, выступили на своём уровне
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Mitya Pak
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Я чот не понял, а кто им сазаал что их принимают в Азию?
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.ru
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живо себе представил афишу лиги азиатских чемпионов Зенит - Копетдаг... и количество зрителей которые посетят этот матч на Крестовском
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Mitya Pak
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Ответ ster3
Англию на 5 лет отстраняли от еврокубков и ничего вернулись. Сейчас это сильнейшая лига мира. Надо ждать, идти в Азию это путь в никуда.
Ахахахаха. Ну да ведь между Англией и Россией нет никакой разницы)))) ==сравнил жопу с пальцем
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Алекс 777
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Дюков верно говорит, суммарно Россия и Китай имеют более 20% от мирового ВВП.
Суммарно Россия, Китай и Индия имеют более 2,5 млрд населения.
За Азией будущее
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Phantom1289
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Ну собственно верно он все сказал именно в плане экономики. Да, там есть бедные и богатые страны. Но собственно они и в Европе есть. Условные Молдавия, Румыния, Северная Македония и тд. Они же тоже нищие по сравнению с теми же Германией, Францией, Британией. Нищие страны везде есть. Тут не этот вопрос должен быть главным. Тут больше мы потеряем именно с футбольной точки зрения.
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VMX1389
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Ответ rigobersong
Я думаю это больше похоже на шантаж УЕФА, и давление на ФИФА со стороны РФС, как бы завистники не хотели, но Россию уважают во всем мире, это условную эстонию с новиковым никто не воспринимает, потому что маленькая, нищая страна, которая в мире ничего не решает, а с сильными мира всего все считаются:) Останемся в Европе, топ-8 сборная мира, если бы дали и на этом ЧМ сыграть, могли бы и путь Марокко повторить:) Да и судя по выступлению в группе, Хорватии мы совсем немного уступаем по уровню:)) Всем завистникам хочу сказать давитесь!:)
Ну да а на Евро число по приколу не вышли из группы, да на домашнем ЧМ за счёт самоотдачи и дисциплины, и очень сильно готовой физически мы стрельнули, но как только один из элементов не срабатывает на 120 процентов все команда более низкого класса просто не вытягивает
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Никита Самарин
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А как насчёт Киргизии и Таджикистана?
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Mechel**
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Ответ ster3
Англию на 5 лет отстраняли от еврокубков и ничего вернулись. Сейчас это сильнейшая лига мира. Надо ждать, идти в Азию это путь в никуда.
При Путине об этом можно забыть
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Аркадий Аркадич
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Ответ ster3
Англию на 5 лет отстраняли от еврокубков и ничего вернулись. Сейчас это сильнейшая лига мира. Надо ждать, идти в Азию это путь в никуда.
Ситуации абсолютно разные. Нечего тут ждать уже.
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Михаил Гаврилов
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Ответ rigobersong
Я думаю это больше похоже на шантаж УЕФА, и давление на ФИФА со стороны РФС, как бы завистники не хотели, но Россию уважают во всем мире, это условную эстонию с новиковым никто не воспринимает, потому что маленькая, нищая страна, которая в мире ничего не решает, а с сильными мира всего все считаются:) Останемся в Европе, топ-8 сборная мира, если бы дали и на этом ЧМ сыграть, могли бы и путь Марокко повторить:) Да и судя по выступлению в группе, Хорватии мы совсем немного уступаем по уровню:)) Всем завистникам хочу сказать давитесь!:)
Закусывать надо)
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Фёдор Кузнецов
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Ответ Parce
Азиаты даже ни разу 3 место на чм не занимали, о чем ты 🤣, про клубный футбол вообще молчу
А как сравнить клубный футбол? А про ЧМ, я не говорю что Азия сильнее Европы, посыл в том что футбол в этом регионе развиваются и сборные не выглядит статистами на ЧМ
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Alexander Mav
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Дюков согласен, что будет в тюрьме
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Keep-calm-and-valera
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Хочу обратить внимание, что даже если случится чудо и РФС куда-то примут, то начинать придется с самых низов, с самого дна. (как собственно и в Европе, когда будем пытаться вернуться обратно)
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