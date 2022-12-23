Дюков не согласен, что Азиатская конфедерация нищая: «Кто там нищий? Катар, потративший 220 млрд долларов на ЧМ? Китай? Индия?»

не согласен, что Азиатская конфедерация футбола нищая.

Решение о возможном переходе РФС из УЕФА в АФК примут 27 декабря.

– Как прокомментируете слова Колоскова о том, что АФК – нищая конфедерация?

– Я с этим не согласен. А кто там нищий? Катар, который потратил 220 миллиардов на проведение чемпионата мира? Саудовская Аравия? Китай? Индия, где огромные компании и корпорации с миллиардной капитализацией? Кто там нищий-то?

Если говорить о развитии экономики – сегодня там одна ситуация, а завтра – абсолютно другая. Возьмите пример Южной Кореи.

Там все экономики растут – начиная от Средней Азии. Там нет ни одной страны, которая бы стагнировала. Не все континенты могут этим похвастаться, – сказал президент .

Российский футбол стремится в Азию. Как собираются туда попасть? Разве нас там ждут?