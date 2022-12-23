Мбаппе отказался от отпуска после ЧМ. Он заверил Гальтье, что прекрасно чувствует себя физически и морально

отказался от 10-дневного отпуска после .

По информации L’Equipe, в среду, через три дня после финала, нападающий « » и сборной вернулся к тренировкам.

Ранее он встретился с и заявил о желании возобновить тренировки как можно скорее, подтвердив, что готов к этому физически и морально.

RMC Sport сообщает, что Мбаппе, скорее всего, сыграет в первом после перерыва матче против «Страсбура», который пройдет 28 декабря.

Напомним, Мбаппе забил три гола в финале ЧМ-2022, но Франция уступила Аргентине (3:3, по пенальти – 2:4).