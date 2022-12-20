Федерация футбола Франции подаст жалобу на расизм в соцсетях в отношении игроков сборной после финала ЧМ-2022

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Федерация футбола Франции подаст жалобу на расизм в отношении игроков после финала ЧМ-2022.

«После финала чемпионата мира некоторые игроки сборной Франции стали объектом неприемлемых расистских и полных ненависти комментариев в социальных сетях.

FFF осуждает их и подаст жалобу на их авторов», – сообщает официальный аккаунт сборной Франции в твиттере.

Ранее сообщалось, что Кингсли Коман и Орельен Тчуамени подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях из-за незабитых пенальти в послематчевой серии в финале ЧМ-2022.

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