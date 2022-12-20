Федерация футбола Франции подаст жалобу на расизм в соцсетях в отношении игроков сборной после финала ЧМ-2022

подаст жалобу на расизм в отношении игроков после финала .

«После финала чемпионата мира некоторые игроки сборной Франции стали объектом неприемлемых расистских и полных ненависти комментариев в социальных сетях.

FFF осуждает их и подаст жалобу на их авторов», – сообщает официальный аккаунт сборной в твиттере.

Ранее сообщалось, что и подверглись расистским оскорблениям в социальных сетях из-за незабитых пенальти в послематчевой серии в финале ЧМ-2022.

Величайшая серия пенальти величайшего финала – так Аргентина стала чемпионом